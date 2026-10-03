El impactante recorrido de Pampita hacia Luján: bolsas en los pies, barro y calles inundadas

Pampita mostró cómo vive la Peregrinación a Luján. Foto: Capturas @pampitaoficial

Pampita Ardohain volvió a participar de la tradicional Peregrinación Juvenil a Luján y compartió en sus redes sociales distintos momentos de una jornada marcada por las malas condiciones climáticas. La conductora caminó bajo una lluvia persistente y tuvo que atravesar calles inundadas, charcos y sectores cubiertos de barro junto a miles de fieles.

Antes de comenzar el recorrido, la modelo publicó una fotografía acompañada por dos amigas frente a una imagen de la Virgen. También mostró los preparativos que realizó para afrontar la extensa caminata, especialmente el cuidado de los pies para evitar ampollas y otras molestias provocadas por la distancia y la humedad.

Pampita mostró cómo se preparó para caminar hasta Luján

Para protegerse durante el trayecto, Pampita utilizó apósitos y diferentes elementos para cubrir sus pies. Además, eligió un piloto oscuro con capucha para resguardarse de la lluvia, que comenzó durante la madrugada y continuó mientras avanzaban los peregrinos.

Pampita mostró cómo se cuida los pies para caminar a Luján. Video: Instagram @pampitaoficial

En los videos difundidos en sus historias de Instagram se la pudo ver caminando con bolsas en los pies y atravesando sectores completamente anegados. A pesar de las dificultades, la conductora mantuvo una actitud positiva, alentó a quienes se encontraban a su alrededor y se mostró sonriente durante buena parte del recorrido.

Las imágenes también reflejaron el complejo panorama que encontraron los participantes. Muchos peregrinos utilizaron pilotos y ponchos de diferentes colores, mientras otros protegieron sus pertenencias y estructuras religiosas con nylon. La imagen de la Virgen también avanzó cubierta por un plástico transparente para evitar que fuera afectada por el agua.

Calles inundadas y barro durante la Peregrinación a Luján

La lluvia complicó varios tramos del camino hacia la Basílica. Los fieles debieron esquivar grandes charcos, caminar sobre superficies embarradas y avanzar lentamente por calles inundadas. Algunos participantes utilizaron carros para trasladar sus objetos, mientras otros buscaron senderos alternativos para evitar las zonas con mayor acumulación de agua.

Ni el cansancio ni las malas condiciones frenaron a Pampita Ardohain. La modelo fue registrando distintos momentos de la experiencia y mostró cómo continuó avanzando junto a sus amigas y el resto de los asistentes. La peregrinación comenzó oficialmente desde la Iglesia de San Cayetano, ubicada en Liniers, con destino a la Basílica de Luján.

Pampita caminó las calles inundadas rumbo a Luján. Video: Instagram @pampitaoficial

Esta edición corresponde a la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján. La misa central está prevista para el domingo a las 7 de la mañana, horario en el que se espera la llegada de una gran cantidad de personas después de completar un recorrido de aproximadamente 60 kilómetros.

El significado especial de la peregrinación para Pampita

No es la primera vez que Pampita participa de esta manifestación de fe. En 2021, la conductora también caminó bajo una tormenta junto a Barby Franco. En aquella oportunidad, ambas improvisaron protecciones con bolsas de nylon para continuar el recorrido pese al temporal.

La peregrinación tiene un profundo significado personal para la modelo. En diferentes momentos de su vida realizó el trayecto para pedir y agradecer. Tras la muerte de su hija Blanca en 2012, caminó con la intención de pedir por un nuevo embarazo. Años más tarde regresó para agradecer el nacimiento de Ana, su hija con Roberto García Moritán.

En 2024 también protagonizó un momento especialmente emotivo, cuando llegó al altar pocos días después de anunciar su separación. En medio de aquella situación personal, recibió numerosas muestras de cariño por parte de los fieles que compartían el recorrido.

Esta vez, las calles inundadas, el frío y la lluvia volvieron a poner a prueba a los peregrinos. Sin embargo, Pampita Ardohain mantuvo el entusiasmo y dejó registrado en sus redes que, para ella, la caminata hacia Luján continúa siendo una experiencia atravesada por la fe, la emoción y el agradecimiento.