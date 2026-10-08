Muerte de Piero de Benedictis: cuándo y dónde serán el velatorio y cortejo del cantante

Piero De Benedictis murió a los 81 años el 7 de octubre de 2026. Foto: Instagram @pierocantautor

Los restos del cantante y compositor Piero de Benedictis serán velados este jueves en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que el viernes se realizará el cortejo fúnebre hasta el Cementerio de la Recoleta, donde tendrá lugar su despedida.

El velatorio se desarrollará este jueves 8 de octubre, de 12:30 a 20, en la Sala Velatoria Lázaro Costa, ubicada en O’Higgins 2842, en la Ciudad de Buenos Aires. Por su parte, el cortejo partirá el viernes 9 de octubre a las 11 y está previsto que llegue al Cementerio de la Recoleta alrededor de las 11:30.

Velatorio y cortejo de Piero de Benedictis. Foto: redes sociales.

El antecedente de salud que había preocupado a sus seguidores

Piero falleció este miércoles a los 81 años durante las primeras horas de la mañana. El músico había atravesado un episodio de salud delicado en abril de 2023, cuando debió ser internado de urgencia luego de presentar una afección respiratoria. En aquel momento tenía previsto realizar una serie de conciertos en Ecuador, pero su estado obligó a suspender la gira.

El cantante fue internado inicialmente con pronóstico reservado. Los primeros comunicados difundidos por los organizadores de sus presentaciones hablaban de una afección respiratoria y de una observación clínica durante al menos 96 horas.

Posteriormente, su representante Sergio Perata confirmó que Piero había sufrido una neumonía y que permanecía internado en una clínica de Buenos Aires. El músico evolucionó favorablemente y pudo retomar sus actividades artísticas.

El artista tenía 81 años y la noticia causó gran impacto en el mundo de la música. Foto: Indie Hoy

Meses después, Piero volvió a presentarse en Ecuador y su equipo informó que se encontraba recuperado. Además, en 2024 el propio cantante recordó aquel episodio y señaló que había atravesado “un momento fuerte de salud”, aunque aclaró que algunas versiones sobre su estado habían sido exageradas.

Cabe resaltar que ese antecedente respiratorio no puede ser presentado como la causa de su muerte, ya que no existe hasta el momento información pública que establezca una relación entre aquella neumonía y el fallecimiento ocurrido ahora.

Piero, nacido en Italia el 19 de abril de 1945, construyó durante seis décadas una carrera marcada por canciones como Mi viejo, Para el pueblo lo que es del pueblo, Coplas de mi país y Soy pan, soy paz, soy más. En enero de 2026 todavía hablaba públicamente de su actividad musical y de sus proyectos meses antes de su muerte.

La extensa trayectoria de Piero de Benedictis

Con más de cinco décadas de trayectoria, el artista dejó una extensa obra vinculada a la canción popular y a las temáticas sociales. Nacido en Italia en 1945, llegó a la Argentina con apenas tres años junto a su familia y fue en el país donde desarrolló gran parte de su carrera artística.

Piero De Benedictis murió a los 81 años el 7 de octubre de 2026. Foto: Instagram @pierocantautor

Una de las etapas más importantes de su trayectoria estuvo marcada por su trabajo junto al poeta José Tcherkaski, con quien compuso canciones que atravesaron generaciones. Entre ellas se encuentra “Mi viejo”, uno de sus temas más emblemáticos y recordados.

A lo largo de su carrera, Piero recibió numerosos reconocimientos. Entre ellos se destacan el Premio Konex en 1985 y el Grammy Latino a la Excelencia Musical, distinción que obtuvo en 2016.