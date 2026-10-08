En 1968, introdujeron caballos, vacas y ciervos para construir una reserva natural: 50 años después, es un humedal que padeció sobrepoblación y hambrunas invernales

La reserva ocupa una extensa zona recuperada al mar. Foto: Wikipedia Commons.

A primera vista, Oostvaardersplassen parece un paisaje salvaje que podría estar en cualquier rincón de Asia o Europa del Este. Cientos de caballos recorren una enorme planicie, mientras grupos de ciervos y grandes bovinos se desplazan entre zonas de pastizales y humedales.

Pero detrás de esa imagen aparentemente salvaje hay un dato sorprendente: la tierra que pisan los animales no existía como territorio firme. Décadas atrás estaba cubierta por el mar y fue recuperada por los Países Bajos mediante un enorme sistema de diques y drenaje.

Los caballos viven en libertad dentro del área protegida. Foto: Wikipedia Commons.

La reserva se encuentra en Flevoland, una provincia creada artificialmente mediante la recuperación de tierras al antiguo Zuiderzee. Allí nació uno de los proyectos de renaturalización más singulares del continente, basado en una idea ambiciosa: permitir que los procesos naturales recuperaran protagonismo con la mínima intervención humana posible.

El experimento, sin embargo, terminó generando una fuerte controversia después de que miles de animales murieran durante inviernos especialmente duros y las autoridades debieran intervenir para controlar la población.

El origen de Oostvaardersplassen en 1968: la conversión de una llanura en reserva natural

La historia de Oostvaardersplassen comenzó en 1968, cuando una nueva porción de territorio apareció en Flevoland después de que los Países Bajos ganaran tierras al mar.

El terreno, ubicado aproximadamente cuatro metros por debajo del nivel del mar, estaba destinado inicialmente a otros usos. Sin embargo, las características del nuevo ecosistema favorecieron el desarrollo de una extensa zona de humedales, con carrizales y una importante presencia de aves.

La reserva ocupa una extensa zona recuperada al mar. Foto: Wikipedia Commons.

Durante las décadas siguientes, biólogos y conservacionistas impulsaron una idea diferente: en lugar de transformar completamente el territorio, aprovechar su evolución natural y convertirlo en un espacio donde pudieran desarrollarse procesos ecológicos a gran escala.

Así comenzó a tomar forma Oostvaardersplassen como un experimento de renaturalización, un concepto que buscaba recuperar dinámicas similares a las que existían en Europa antes de la transformación intensiva del paisaje por parte del ser humano.

La particularidad del proyecto era evidente desde el comienzo: se intentaba recrear una naturaleza aparentemente autónoma en un territorio que, en realidad, había sido construido artificialmente.

Las especies introducidas: caballos, vacas y ciervos en el humedal

Para reproducir el funcionamiento de antiguos ecosistemas europeos, se introdujeron grandes herbívoros capaces de alimentarse de la vegetación y modificar el paisaje con su actividad.

Entre ellos estuvieron los caballos Konik, procedentes de Polonia; los toros de Heck, una raza creada en Alemania con la intención de recuperar características similares al extinto uro europeo; y los ciervos rojos, provenientes de Escocia.

Los caballos viven en libertad dentro del área protegida. Foto: Wikipedia Commons.

La idea era que estos animales cumplieran una función ecológica: alimentarse de la vegetación, abrir espacios en los pastizales y contribuir a mantener un mosaico de zonas abiertas y boscosas.

Con el paso del tiempo, las poblaciones aumentaron considerablemente. En uno de los períodos de mayor expansión llegaron a contabilizarse alrededor de 2.400 ciervos, 420 caballos Konik y 340 bovinos de Heck.

El escenario era paradójico. Los animales se desplazaban con relativa libertad por una enorme extensión de terreno, pero la reserva estaba delimitada por vallas y carecía de grandes depredadores capaces de regular naturalmente sus poblaciones. Ese detalle sería determinante años después.

Cinco décadas después: de la renaturalización a la sobrepoblación animal

El objetivo original de Oostvaardersplassen era permitir que la naturaleza encontrara su propio equilibrio. Pero el sistema tenía una diferencia fundamental respecto de los ecosistemas que pretendía imitar: los animales estaban encerrados en un espacio limitado.

Además, no existía una población estable de grandes depredadores que regulara el número de herbívoros. Cuando las condiciones ambientales eran favorables, la abundancia de alimento permitía que las poblaciones crecieran. Pero durante los períodos de escasez, especialmente en invierno, la disponibilidad de vegetación podía caer drásticamente.

Los grandes herbívoros son protagonistas del proyecto. Foto: Wikipedia Commons.

La consecuencia fue una fuerte presión sobre el ecosistema. La elevada concentración de herbívoros provocó que la vegetación disponible fuera insuficiente en determinados períodos. De esta manera, el proyecto que pretendía recrear una dinámica natural comenzó a requerir decisiones humanas para controlar las consecuencias de esa misma dinámica.

Hambrunas invernales: la grave crisis alimentaria que afectó a la reserva

La controversia alcanzó uno de sus puntos más críticos durante el invierno de 2017. Las condiciones climáticas redujeron la disponibilidad de alimento y una gran cantidad de animales murió por inanición. Las imágenes de caballos extremadamente delgados recorriendo la reserva provocaron una fuerte reacción pública en los Países Bajos.

Miles de personas cuestionaron la gestión del espacio natural y reclamaron que las autoridades intervinieran para evitar el sufrimiento de los animales.

La situación volvió a ser crítica durante el invierno siguiente. En 2018, los guardabosques debieron sacrificar una gran cantidad de ciervos para evitar una situación de sufrimiento prolongado provocada por la falta de alimento. Según los datos difundidos entonces, fueron abatidos 1.737 ciervos, mientras que una parte de los caballos fue trasladada a otras reservas.

El episodio puso en el centro del debate una pregunta difícil de responder: si el objetivo era dejar que la naturaleza se autorregulara, ¿era correcto intervenir para salvar a los animales?

Los grandes herbívoros son protagonistas del proyecto. Foto: Wikipedia Commons.

La presión social y las críticas llevaron a modificar progresivamente la gestión de la reserva. En 2020, una decisión judicial estableció que debía garantizarse el bienestar de los animales, incluyendo la alimentación cuando fuera necesaria y procurando reducir al mínimo las muertes evitables y el sufrimiento.

El cambio fue significativo: los animales dejaron de ser tratados jurídicamente como completamente salvajes y pasaron a estar sujetos a obligaciones de bienestar.

Un proyecto controversial en Europa: las fallas del modelo de renaturalización

Oostvaardersplassen se convirtió así en uno de los ejemplos más discutidos de rewilding o renaturalización en Europa. El proyecto demostró que es posible crear y mantener ecosistemas de gran valor ecológico incluso sobre terrenos profundamente transformados por la actividad humana. También permitió estudiar cómo los grandes herbívoros pueden modificar el paisaje y favorecer distintos tipos de hábitats.

Pero también expuso las limitaciones de intentar reproducir procesos naturales dentro de un territorio artificialmente delimitado. La ausencia de depredadores, el tamaño limitado de la reserva, la introducción de especies que no eran autóctonas y la variabilidad en la disponibilidad de alimento generaron un escenario muy diferente al de un ecosistema completamente funcional.

Para Wouter Helmer, ecólogo y cofundador de Rewilding Europe, Oostvaardersplassen puede entenderse como un experimento ecológico del que todavía se obtienen aprendizajes, aunque presenta importantes limitaciones como modelo de renaturalización.

Con el paso de los años, las autoridades introdujeron diferentes medidas para modificar las condiciones del territorio, entre ellas cambios en los niveles de agua y la plantación de especies arbóreas como robles y abedules.

La experiencia también modificó la concepción inicial del proyecto. Lo que comenzó como un intento de dejar que la naturaleza siguiera su propio curso terminó demostrando que la intervención humana no desaparece simplemente porque se decida dejar actuar a la naturaleza.

La reserva ocupa una extensa zona recuperada al mar.

Oostvaardersplassen sigue siendo un lugar de enorme interés para científicos, conservacionistas y visitantes. Pero su historia dejó una advertencia para otros proyectos de renaturalización: recrear un ecosistema no consiste solamente en introducir animales y dejar que se multipliquen. Para que el equilibrio sea sostenible también importan el espacio disponible, los depredadores, los recursos alimentarios y las características originales del ambiente.

La reserva holandesa quedó así convertida en un caso de estudio sobre los límites de una idea que, en principio, parecía sencilla: devolverle a la naturaleza el control de un territorio y observar qué ocurre cuando el ser humano decide intervenir lo menos posible.