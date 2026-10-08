Michael Douglas, de 82 años, sobre Catherine Zeta-Jones: “Cuando me pidió monogamia, tuve que llamar a 5 mujeres”

Catherine Zeta Jones y Michael Douglas son pareja desde el 2000. Foto: Instagram

En agosto de 1998, Michael Douglas (82) conoció a la actriz británica, Catherine Zeta-Jones (57) en el Festival de Cine de Deauville en Francia y quedó rápidamente impactado con ella. De hecho, no pasó mucho tiempo para que comenzaran a salir y, poco más de un año después, decidieron casarse en el Hotel Plaza de Nueva York. Juntos tienen dos hijos: Carys Zeta Douglas (23) y Dylan Michael Douglas (26).

Si bien son una de las parejas de Hollywood más consolidadas, lo cierto es que no se salvaron de las crisis amorosas. De hecho, en las últimas semanas, el actor de Atracción Fatal publicó sus memorias y habló acerca del pedido de su esposa de establecer el vínculo en una monogamia absoluta.

El pedido de monogamia de Catherine Zeta-Jones a Michael Douglas

Este martes 6 de octubre, el actor de 82 años lanzó su biografía y en ella habla de la relación con su padre Kirk Douglas, de sus parejas anteriores, de su amorío secreto con Kathleen Turner e incluso repasa los 60 años de su carrera cinematográfica que incluye grandes películas como Wall Street (1987), Bajo Instintos (1992), The Game (1997), Traffic (2000), entre muchas otras.

Aunque, por supuesto, además habla de su matrimonio con Catherine Zeta-Jones. Una de los grandes temas del libro tiene que ver con su supuesta adicción al sexo y con el pedido de su esposa de mantener el vínculo en una monogamia y extirpar las infidelidades.

Según el intérprete, la mujer un día le dio un ultimátum: debían cerrar la relación o se terminaría el matrimonio para siempre. “Ella me dijo que si el vínculo seguiría, entonces, quería que fuera monogamia”, expresó en diálogo con The New York Times.

Michael Douglas publicó sus memorias a sus 82 años.

“Tuve que llamar a 5 mujeres”: la confesión de Michael Douglas en sus memorias

Lo que sigue después llamó la atención de los entrevistadores. Es que el actor indicó que cuando Zeta-Jones le solicitó que la relación fuera monogamia, Douglas llamó por teléfono a cinco mujeres para cortar definitivamente los amoríos que tenía con ella mientras mantenía su vínculo con la actriz británica.

“La misma noche que hablé con Catherine llamé a algunas personas con las que estaba saliendo, y ahí se acabó todo”, manifestó.

El pasado amoroso de Michael Douglas y la transición hacia la monogamia

Pero no solo eso. El actor de 82 años fue más profundo en sus memorias y reveló finalmente que el supuesto romance que se le endilgaba con Kathleen Turner, la intérprete con la que coincidió en el filme Tras el corazón verde (1984), había sido real.

Catherine Zeta-Jones le pidió a su marido Michael Douglas establecer un vínculo de monogamia. Foto: Instagram @catherinezetajones

Por años, el protagonista de Wall Street sostuvo que todo era obra de un chisme de la prensa rosa, pero que nada era “cierto”. Sin embargo, ahora, se atrevió a confesar que “en verdad sí habían tenido un romance”, mientras él estaba casado con Diandra Douglas, madre de su primer hijo Cameron.

El intérprete aseguró que Turner era una mujer “inteligente, atractiva y con una voz muy sensual” y que muy pronto hubo química entre ambos.

“En mi casa, las cosas no estaban bien. De hecho, tanto Diandra como yo teníamos vínculos extramatrimoniales”, precisó Douglas.

Por su parte, Turner confirmó los dichos de Michael Douglas y agregó que le encantaría leer el libro de su antiguo amor.