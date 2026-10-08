Los jardineros no dudan ni por asomo: “Nunca plantes romero y menta juntos, sus necesidades son prácticamente opuestas”

La advertencia de los jardineros sobre el romero y la menta: por qué nunca conviene plantarlos juntos Foto: Gemini IA

El romero y la menta son dos plantas aromáticas muy populares para cultivar en casa, ya que ambas pueden crecer en macetas, canteros y huertas y tienen como gran ventaja su durabilidad y rápido crecimiento. Sin embargo, que pertenezcan al mismo grupo de plantas aromáticas no significa que necesiten los mismos cuidados.

De hecho, uno de los principales errores a la hora de planificar una huerta es ubicarlas juntas, sin tener en cuenta sus requerimientos. Esto se debe a que el romero está adaptado a vivir en condiciones más secas, mientras que la menta necesita de más agua y ambientes frescos. Por esta incompatibilidad, la diferencia puede hacer que una de las dos especies termine creciendo en condiciones poco favorables.

Cómo cuidar una planta de romero Foto: Pinterest

Qué le sucede a la menta cuando se cultiva junto al romero

La principal dificultad aparece por la diferencia que se debe hacer con el manejo del riego: la menta necesita un sustrato con cierta humedad para desarrollarse con fuerza, mientras que el romero prefiere que la tierra se seque entre un riego y otro.

Si ambas plantas comparten la misma maceta o un sector de suelo, mantener las condiciones adecuadas para una puede perjudicar a la otra. Un riego frecuente para favorecer a la menta puede generar un exceso de humedad alrededor de las raíces del romero, mientras que reducir el agua para proteger a esta última puede dejar a la menta con una hidratación insuficiente.

Además, la menta tiene un crecimiento rápido y puede extenderse con facilidad por el terreno. Si encuentra buenas condiciones de humedad, puede ocupar progresivamente el espacio disponible y competir por recursos con otras especies.

Menta: ideal para macetas y recetas frescas. Foto: Gemini

Requerimientos específicos de suelo y riego para el romero

Por otro lado, el romero se adapta especialmente bien a los suelos ligeros y con un drenaje eficiente. El exceso de agua es uno de los factores que más puede afectar a sus raíces, por lo que es importante evitar los recipientes o sectores donde el líquido quede acumulado.

Si la idea es cultivarla en una maceta, conviene elegir un recipiente con orificios en la base y utilizar un sustrato que facilite la evacuación del agua. El riego debe realizarse cuando la capa superior de la tierra se encuentre seca, ajustando la frecuencia según la temperatura, la exposición al sol y la época del año.

Esta aromática tolera períodos de menor disponibilidad de agua una vez establecida. Por eso, en lugar de mantener la tierra constantemente húmeda, es preferible controlar su estado antes de volver a regar.

Condiciones ideales de humedad y sombra para la menta

La menta presenta necesidades diferentes. Para crecer de manera vigorosa necesita una mayor disponibilidad de humedad en el suelo, aunque esto no significa que deba permanecer permanentemente encharcada.

Una ubicación con luz abundante pero protegida del sol intenso durante las horas más calurosas puede favorecer su desarrollo. La semisombra resulta especialmente conveniente en zonas de temperaturas elevadas, ya que ayuda a conservar la humedad del sustrato durante más tiempo.

También es importante controlar su expansión. La menta puede desarrollar numerosos tallos y raíces a medida que encuentra condiciones favorables, por lo que cultivarla en una maceta puede ser una alternativa práctica para mantenerla delimitada y evitar que invada el espacio de otras plantas.

Hojas de menta, menta. Foto: Freepik.

Las mejores plantas para acompañar al romero y la menta: cómo crear una huerta de fácil mantenimiento

Una huerta sencilla de mantener se puede organizar agrupando las especies según sus necesidades de riego, luz y humedad. De esta manera, cada sector puede recibir cuidados específicos sin obligar a todas las plantas a adaptarse a las mismas condiciones.

El romero puede compartir espacio con otras aromáticas mediterráneas que toleran períodos de suelo más seco y necesitan un buen drenaje. Entre las opciones se encuentran el tomillo, el orégano y la salvia, siempre teniendo en cuenta las condiciones particulares de cada variedad.

La menta, en cambio, puede ubicarse junto a especies que toleren una mayor humedad y una exposición más protegida. Para simplificar el mantenimiento, una buena estrategia es cultivarla en un recipiente independiente y colocarla cerca de otras plantas con requerimientos similares.

Así, además de evitar problemas de competencia, se puede organizar la huerta por grupos de necesidades: las especies que requieren menos agua por un lado y las que necesitan mayor humedad por otro. Esta planificación permite aprovechar mejor el espacio y facilita las tareas de riego y cuidado cotidiano.