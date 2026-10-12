comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Fue fundado en 1860, sobrevivió a un derrumbe y prohibió hablar de política: hoy es el bodegón más antiguo de CABA

Abrió en 1860 y sobrevivió a mudanzas, crisis y hasta un derrumbe. Este histórico bodegón de Monserrat también conserva una curiosa regla para evitar peleas entre sus clientes.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
El Imparcial
Este bodegón de Monserrat funciona desde 1860 y esconde una curiosa regla Foto: Instagram @gulaenba
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

En una esquina del centro porteño funciona un restaurante que guarda más de un siglo y medio de historia. Se trata de El Imparcial, un tradicional bodegón de raíces españolas que abrió sus puertas en 1860 y es considerado el restaurante más antiguo de la Ciudad de Buenos Aires.

Su nacimiento fue anterior a la construcción del Obelisco, la Avenida 9 de Julio y numerosos edificios que actualmente forman parte del paisaje porteño. Desde entonces, atravesó mudanzas, transformaciones urbanas y un derrumbe que obligó a reconstruir sus instalaciones.

A pesar de todos esos cambios, mantuvo intactos su identidad española, los platos abundantes y una particular prohibición: dentro del salón no se podía discutir sobre política ni religión.

El bodegón porteño que abrió sus puertas en 1860

La historia de El Imparcial comenzó cuando el inmigrante español Severino García compró un terreno sobre la antigua calle Victoria, actualmente denominada Hipólito Yrigoyen. El primer establecimiento funcionaba cerca del Cabildo como fonda, restaurante y botillería.

Contenido Recomendado

Nació para alimentar trabajadores en 1954, cerró durante la pandemia y volvió a levantarse:hoy es uno de los bodegones con más historia de CABA

Bodegón El Obrero

Nació como un pequeño buffet ferroviario en 2006 y con los años se transformó:hoy es un bodegón gigante con más de 150 platos

El Ferroviario
El Imparcial
Sobrevivió a mudanzas, crisis y al derrumbe de un edificio Foto: Instagram @gulaenba

Entre las preparaciones que se ofrecían en aquella época se encontraba el puchero de gallina hervida con vino carlón, un plato contundente que reflejaba las costumbres gastronómicas del siglo XIX.

Con el crecimiento de Buenos Aires, el restaurante debió cambiar de ubicación. Primero se trasladó hacia la zona de Bernardo de Irigoyen e Hipólito Yrigoyen. Más tarde, las obras relacionadas con la apertura y ampliación de la Avenida 9 de Julio provocaron otra mudanza.

Finalmente, en 1933, el bodegón se instaló en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Salta, donde todavía continúa funcionando.

La regla que prohibía hablar de política y religión

El nombre de El Imparcial está relacionado con uno de los períodos más conflictivos de la comunidad española en la Argentina. Durante la Guerra Civil Española y los años posteriores, la zona de Avenida de Mayo se convirtió en un punto de encuentro para grupos con posiciones políticas enfrentadas.

Mientras los seguidores del franquismo se reunían en determinados bares, los republicanos frecuentaban otros establecimientos. Las discusiones podían escalar rápidamente y, en algunas ocasiones, terminaban en peleas entre los clientes.

El Imparcial
Abrió en 1860 y sobrevivió a mudanzas, crisis y hasta un derrumbe Foto: Instagram @gulaenba

Para impedir que los enfrentamientos ingresaran al restaurante, sus responsables colocaron un cartel con una advertencia clara: estaban prohibidas las discusiones sobre política, religión y cualquier polémica entre mesas.

De esa manera, el bodegón se convirtió en un espacio neutral. La norma fue tan representativa que terminó explicando el propio nombre del restaurante: El Imparcial.

El derrumbe que cambió para siempre al restaurante

Uno de los momentos más difíciles de su historia ocurrió en 1969, cuando se derrumbó el edificio en el que funcionaba. La caída del antiguo Hotel Victoria afectó seriamente las instalaciones y obligó a reconstruir el salón.

Restaurante "El Imparcial", en CABA. Foto: Instagram / elimparcialrestaurante.

Sin embargo, el accidente no significó el final del negocio. El espacio original, que tenía capacidad para menos de 100 personas, fue reemplazado por un establecimiento mucho más amplio. Tras las obras, llegó a contar con cientos de lugares distribuidos en dos plantas.

Décadas después, el restaurante volvió a protagonizar una historia particular. Jorge Dutra llegó desde Misiones en 1993, comenzó trabajando como bachero y, luego de varios años dentro del establecimiento, logró convertirse en uno de sus propietarios.

Qué comer en este histórico bodegón de CABA

La propuesta gastronómica conserva una marcada influencia española. Entre sus especialidades aparecen el puchero español, la paella valenciana, el pulpo a la gallega, los caracoles, las rabas y la cazuela de mariscos.

La carta también incorpora clásicos de los bodegones porteños, como milanesas, pastas caseras y abundantes platos de carne. Para el postre, la tradición continúa con opciones como arroz con leche, natilla, tiramisú y sabayón.

Más allá de la comida, el salón mantiene el espíritu de los antiguos restaurantes del centro porteño. Los mozos de oficio, las mesas familiares y la decoración con referencias españolas completan una experiencia atravesada por la historia.

Dónde queda el bodegón más antiguo de Buenos Aires

El Imparcial se encuentra en Hipólito Yrigoyen 1201, esquina Salta, en el barrio de Monserrat y a pocas cuadras del Congreso Nacional.

Después de más de 165 años, el restaurante continúa recibiendo comensales en una zona que fue testigo de profundas transformaciones. Sobrevivió a las mudanzas, las crisis argentinas y el derrumbe del edificio donde funcionaba.

Hoy, sentarse en una de sus mesas significa acercarse a una parte de la historia gastronómica de Buenos Aires. Entre paellas, pucheros y recuerdos, el bodegón mantiene vigente su antigua consigna: compartir la comida sin convertir las diferencias políticas en una pelea.

BodegonesHistoriaTurismoCiudad de Buenos Aires
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

Notas Más leídas

  1. A comienzos del siglo XVI, los hijos de Cristóbal Colón heredaron su enorme legado:uno gobernó las Indias y el otro creó una biblioteca universal

    A comienzos del siglo XVI, los hijos de Cristóbal Colón heredaron su enorme legado: uno gobernó las Indias y el otro creó una biblioteca universal

  2. En la década de 1950, Argentina liberó faisanes asiáticos en una isla de la Patagonia:hoy dominan sus bosques y preocupan a los científicos

    En la década de 1950, Argentina liberó faisanes asiáticos en una isla de la Patagonia: hoy dominan sus bosques y preocupan a los científicos

  3. En 1838, la hija de Juan Manuel de Rosas ocupó un lugar clave en el poder y pedía clemencia bajo el Aromo del Perdón:14 años después, partió al exilio

    En 1838, la hija de Juan Manuel de Rosas ocupó un lugar clave en el poder y pedía clemencia bajo el Aromo del Perdón: 14 años después, partió al exilio

  4. En 1824, una familia compró una estancia cerca de Luján:allí escribió Esteban Echeverría y hoy guarda 40.000 libros y el archivo de Alberdi

    En 1824, una familia compró una estancia cerca de Luján: allí escribió Esteban Echeverría y hoy guarda 40.000 libros y el archivo de Alberdi

  5. En 1902, un grupo de colonos se reunió en una escuela de barro:124 años después, su decisión todavía define el mapa argentino

    En 1902, un grupo de colonos se reunió en una escuela de barro: 124 años después, su decisión todavía define el mapa argentino
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

“Nos vemos pronto en la Argentina”:el mensaje del papa León XIV en la previa de su operación

El Papa León XIV llega a la audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano.

Con Javier Milei en Estados Unidos, el Gobierno buscará avanzar en los acuerdos con los aliados y definir los próximos pasos en el Congreso

Empezó el traslado de 1.500 presos de Devoto a la nueva cárcel de Marcos Paz:cómo es el megaoperativo

Andrés Watson en la Fiesta de la Flor:“Es un orgullo ver la producción de Florencio Varela aquí reflejada”

Economía

Quiebra confirmada:una histórica empresa maderera de Misiones quedó bajo control judicial

El cierre definitivo de Linor SRL deja a unos 130 empleados a la espera del cobro de salarios adeudados e indemnizaciones

Sueldo de empleadas domésticas:cuánto cobran en octubre, noviembre y diciembre de 2026 con los nuevos aumentos salariales

Javier Milei:“Tengo USD 125.000 millones en la billetera para enfrentar una corrida el año que viene”

Información actualizada sobre el Aguinaldo de Reparación Histórica ANSES:cómo saber si lo cobrás en diciembre 2026 y dónde figura

Internacionales

La inesperada web de la Casa Blanca para homenajear a Cristóbal Colón:“El héroe estadounidense por excelencia”

La Casa Blanca publicó una web dedicada a Cristóbal Colón.

Sus alas son diferentes y no tiene ventanas:así es JetZero, la nave que se perfila como el futuro de los aviones de pasajeros

Se viene una megaobra en Sudamérica:el país que construirá un túnel mellizo clave para impulsar el comercio con Brasil y Asia

El Vaticano confirmó que el papa León XIV será operado este martes en el hospital Gemelli