Fue fundado en 1860, sobrevivió a un derrumbe y prohibió hablar de política: hoy es el bodegón más antiguo de CABA

Este bodegón de Monserrat funciona desde 1860 y esconde una curiosa regla Foto: Instagram @gulaenba

En una esquina del centro porteño funciona un restaurante que guarda más de un siglo y medio de historia. Se trata de El Imparcial, un tradicional bodegón de raíces españolas que abrió sus puertas en 1860 y es considerado el restaurante más antiguo de la Ciudad de Buenos Aires.

Su nacimiento fue anterior a la construcción del Obelisco, la Avenida 9 de Julio y numerosos edificios que actualmente forman parte del paisaje porteño. Desde entonces, atravesó mudanzas, transformaciones urbanas y un derrumbe que obligó a reconstruir sus instalaciones.

A pesar de todos esos cambios, mantuvo intactos su identidad española, los platos abundantes y una particular prohibición: dentro del salón no se podía discutir sobre política ni religión.

El bodegón porteño que abrió sus puertas en 1860

La historia de El Imparcial comenzó cuando el inmigrante español Severino García compró un terreno sobre la antigua calle Victoria, actualmente denominada Hipólito Yrigoyen. El primer establecimiento funcionaba cerca del Cabildo como fonda, restaurante y botillería.

Sobrevivió a mudanzas, crisis y al derrumbe de un edificio Foto: Instagram @gulaenba

Entre las preparaciones que se ofrecían en aquella época se encontraba el puchero de gallina hervida con vino carlón, un plato contundente que reflejaba las costumbres gastronómicas del siglo XIX.

Con el crecimiento de Buenos Aires, el restaurante debió cambiar de ubicación. Primero se trasladó hacia la zona de Bernardo de Irigoyen e Hipólito Yrigoyen. Más tarde, las obras relacionadas con la apertura y ampliación de la Avenida 9 de Julio provocaron otra mudanza.

Finalmente, en 1933, el bodegón se instaló en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Salta, donde todavía continúa funcionando.

La regla que prohibía hablar de política y religión

El nombre de El Imparcial está relacionado con uno de los períodos más conflictivos de la comunidad española en la Argentina. Durante la Guerra Civil Española y los años posteriores, la zona de Avenida de Mayo se convirtió en un punto de encuentro para grupos con posiciones políticas enfrentadas.

Mientras los seguidores del franquismo se reunían en determinados bares, los republicanos frecuentaban otros establecimientos. Las discusiones podían escalar rápidamente y, en algunas ocasiones, terminaban en peleas entre los clientes.

Abrió en 1860 y sobrevivió a mudanzas, crisis y hasta un derrumbe Foto: Instagram @gulaenba

Para impedir que los enfrentamientos ingresaran al restaurante, sus responsables colocaron un cartel con una advertencia clara: estaban prohibidas las discusiones sobre política, religión y cualquier polémica entre mesas.

De esa manera, el bodegón se convirtió en un espacio neutral. La norma fue tan representativa que terminó explicando el propio nombre del restaurante: El Imparcial.

El derrumbe que cambió para siempre al restaurante

Uno de los momentos más difíciles de su historia ocurrió en 1969, cuando se derrumbó el edificio en el que funcionaba. La caída del antiguo Hotel Victoria afectó seriamente las instalaciones y obligó a reconstruir el salón.

Restaurante "El Imparcial", en CABA. Foto: Instagram / elimparcialrestaurante.

Sin embargo, el accidente no significó el final del negocio. El espacio original, que tenía capacidad para menos de 100 personas, fue reemplazado por un establecimiento mucho más amplio. Tras las obras, llegó a contar con cientos de lugares distribuidos en dos plantas.

Décadas después, el restaurante volvió a protagonizar una historia particular. Jorge Dutra llegó desde Misiones en 1993, comenzó trabajando como bachero y, luego de varios años dentro del establecimiento, logró convertirse en uno de sus propietarios.

Qué comer en este histórico bodegón de CABA

La propuesta gastronómica conserva una marcada influencia española. Entre sus especialidades aparecen el puchero español, la paella valenciana, el pulpo a la gallega, los caracoles, las rabas y la cazuela de mariscos.

La carta también incorpora clásicos de los bodegones porteños, como milanesas, pastas caseras y abundantes platos de carne. Para el postre, la tradición continúa con opciones como arroz con leche, natilla, tiramisú y sabayón.

Más allá de la comida, el salón mantiene el espíritu de los antiguos restaurantes del centro porteño. Los mozos de oficio, las mesas familiares y la decoración con referencias españolas completan una experiencia atravesada por la historia.

Dónde queda el bodegón más antiguo de Buenos Aires

El Imparcial se encuentra en Hipólito Yrigoyen 1201, esquina Salta, en el barrio de Monserrat y a pocas cuadras del Congreso Nacional.

Después de más de 165 años, el restaurante continúa recibiendo comensales en una zona que fue testigo de profundas transformaciones. Sobrevivió a las mudanzas, las crisis argentinas y el derrumbe del edificio donde funcionaba.

Hoy, sentarse en una de sus mesas significa acercarse a una parte de la historia gastronómica de Buenos Aires. Entre paellas, pucheros y recuerdos, el bodegón mantiene vigente su antigua consigna: compartir la comida sin convertir las diferencias políticas en una pelea.