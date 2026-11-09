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El outfit total black que eligió Pampita para la misa del Papa León XIV en el Monumento de los Españoles: prendas clásicas y anteojos de sol

La modelo estuvo presente en la ceremonia religiosa celebrada en Palermo y lució un elegante outfit para la ocasión.

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Pampita para asistir en la misa de León XIV en el Monumento de los Españoles.
Pampita para asistir en la misa de León XIV en el Monumento de los Españoles. Foto: Instagram: Pampita Ardohain
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La misa del Papa León XIV realizada este lunes 9 de noviembre en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, reunió a miles de fieles, funcionarios públicos y distintas figuras del espectáculo. Entre los presentes estuvo Carolina “Pampita” Ardohain, quien se acercó para participar de la celebración religiosa.

A través de sus redes sociales, la modelo compartió algunas imágenes de la jornada y dejó ver su outfit. Fiel a su estilo, Pampita se inclinó por prendas clásicas y de líneas sobrias.

Para la ocasión, la modelo eligió un outfit total black, una combinación clásica que nunca pierde vigencia y que se caracteriza por su versatilidad y elegancia. El elemento principal de su propuesta fue una camisa negra, que acompañó con anteojos de sol del mismo tono.

Pampita en la misa del Papa
Pampita en la misa del Papa. Video: Instagram @pampitaoficial

Aunque no se pudo apreciar la totalidad del conjunto en las fotos, la elección mantuvo una misma línea estética: el negro como hilo conductor de un estilismo sencillo y elegante.

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Pampita también estuvo presente en la llegada del Papa a Aeroparque

La presencia de Pampita en la misa celebrada en el Monumento de los Españoles no fue su primer acercamiento a las actividades de León XIV durante su visita a la Argentina. Horas antes, la modelo se había trasladado hasta el Aeroparque Jorge Newbery para presenciar la llegada del Sumo Pontífice y seguir de cerca cada instante del acontecimiento.

Desde allí, registró con su celular distintos momentos del arribo y compartió las imágenes con sus seguidores a través de sus historias de Instagram. “Señales. Viendo llegar al Papa”, escribió en una de las historias de Instagram.

Pampita estuvo presente en la llegada del Papa a Aeroparque.
Pampita estuvo presente en la llegada del Papa a Aeroparque. Foto: Instagram: Pampita Ardohain

Entre las imágenes que difundió en sus redes, se pudo ver al Papa y parte del operativo de recepción organizado para su arribo al país. También capturó el saludo y el recibimiento protocolar a cargo del Regimiento de Artillería 1 “Brigadier General Tomás de Iriarte”, que formó parte de la ceremonia oficial.

De esta manera, la conductora y modelo siguió dos momentos centrales de la agenda de León XIV: primero, su llegada a Buenos Aires y, posteriormente, la misa multitudinaria en Palermo.

Otros famosos que participaron en la misa del papa León XIV en el Monumento de los Españoles

Además de Pampita, distintas figuras del espectáculo se acercaron al Monumento de los Españoles para participar de la misa de León XIV. Entre ellas estuvieron Flor de la V, acompañada por su esposo Pablo Goycochea; Yanina Latorre y Analía Franchín, quienes compartieron imágenes desde un sector privilegiado; y Valeria Mazza, que también dijo presente junto a los fieles.

Pampita, Vicky Xipolitakis y Yanina Latorre en la misa del papa León XIV.
Pampita, Vicky Xipolitakis y Yanina Latorre en la misa del papa León XIV. Foto: NA

Por su parte, Vicky Xipolitakis siguió el paso del Papa desde Plaza San Martín, donde participó de un móvil en vivo y le gritó: “¡Papá León, te queremos un montón!”. Georgina Barbarossa realizó una cobertura especial de su programa desde el lugar, mientras que Soledad Pastorutti se subió al escenario para musicalizar la previa de la ceremonia.

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