Tomó un medicamento y sufrió una reacción alérgica: tragedia en Brasil por la muerte de Janaína Barbosa, la famosa conductora brasileña que falleció a los 48 años

La conductora Janaína Barbosa murió a los 48 años en San Pablo. Foto: Instagram

En las últimas horas, una impactante noticia consternó a la industria del entretenimiento en Brasil. Se trata de la muerte de Janaína Barbosa, una famosa conductora y modelo de 48 años. La mujer fue encontrada sin vida en su casa de San Pablo el pasado martes 3 de noviembre. Según confirmaron las autoridades en un reporte sobre la autopsia preliminar, la mujer murió a raíz de un shock anafiláctico tras consumir un medicamento.

Por el momento, no se informó la procedencia del fármaco y tampoco si se trataba de un producto que se le había recetado. Lo cierto es que el mismo le habría provocado una grave reacción alérgica que complicó el funcionamiento de su sistema inmunológico.

La carrera de Janaína Barbosa, la famosa conductora brasileña que murió a los 48 años

La mujer nacida en 1978 se hizo famosa entre 2001 y 2002 gracias TV Fama, un programa de espectáculos de la cadena RedeTV! en el que ejerció la conducción. Su carisma y presencia le permitieron hacerse un importante lugar en el mundo de la comunicación y el entretenimiento brasileño.

Janaína Barbosa sufrió un shock anafiláctico tras consumir un medicamento. Foto: Instagram

Luego fue presentadora en diversos ciclos de noticias y más tarde, incluso, participó en la serie de TV Casos e Acasos. Pero Janaína no solo se dedicó a la conducción, también trabajó como actriz, bailarina y productora.

Cansada de la industria del espectáculo, en los últimos años, decidió dejar de lado por completo la pantalla para enfocarse en sus estudios de Psicología.

Quienes la conocieron indicaron que ejerció con vocación la profesión y que atendía a sus pacientes con devoción, siempre dispuesta a solucionar sus problemáticas de salud. Más allá de atender de forma personal, también lo hacía en Hospital Universitario de la Universidad de San Pablo.

Qué se sabe sobre su vida personal

Según precisaron medios locales brasileños, Janaína Barbosa se había casado con el conductor Otávio Mesquita y permanecieron juntos entre el 2002 y el 2007. Luego de ese vínculo conoció a su segundo esposo, Felipe Faria, un empresario con quien se casó nuevamente. Al cabo de unos años tuvieron dos hijos, Bernardo y Frederico.

Muerte de Janaína Barbosa: los mensajes de despedida de sus amigos y conocidos

Uno de los primeros en pronunciarse tras conocer la noticia de la muerte de Janaína fue su exmarido, Mesquita. En redes sociales, el presentador, manifestó: ”Estoy muy triste. Le tenía mucho cariño y respeto a ella y a su familia. Lamento mucho que se haya ido al cielo".

Por el momento, no se ha iniciado una investigación por la muerte de la conductora de 48 años. Foto: Instagram

Por otro lado, una amiga íntima de la conductora, Marina Mantenga, también utilizó su cuenta de Instagram para despedirla y manifestar su tristeza por la partida prematura de Janaína. “Literalmente, me siento abrumada. No tengo palabras para expresar lo que siente. Todavía no puedo creer todo esto. Te voy a extrañar mucho, te vamos a extrañar mucho”, expresó la mujer.

En cuanto al velatorio, se supo que la familia escogió realizar una ceremonia privada con la presencia de las personas más allegadas a la conductora.

Hasta el momento, de acuerdo al diario brasileño, Correio 24 Horas, no trascendieron noticias sobre el inicio de una causa judicial que investigue la muerte de Janaína Barbosa.