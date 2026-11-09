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El Papa León XIV estudió la historia de San Martín, libertador de Perú en 1821: aprobó un examen en 2015 y 11 años después lo homenajeó en Buenos Aires

Robert Francis Prevost estudió historia de Perú para obtener la nacionalidad en 2015. Durante su preparación conoció en profundidad la figura del Libertador argentino, a quien homenajeó 11 años después durante su visita a Buenos Aires.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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El papa León XIV visita el Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia en la Plaza San Martín.
El Papa León XIV visitó el Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia en la Plaza San Martín. Foto: via REUTERS
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En 2015, cuando todavía era conocido como Robert Francis Prevost, el actual Papa León XIV debió rendir un examen de conocimientos generales para obtener la ciudadanía peruana. Entre los temas que estudió figuraba la historia del país, incluida la participación de José de San Martín en la independencia de Perú, proclamada el 28 de julio de 1821.

Una década después, el 8 de mayo de 2025, Prevost fue elegido Papa. El 8 de noviembre de 2026, durante su visita a Argentina, rindió homenaje al Libertador con una ofrenda floral en la Plaza San Martín de Buenos Aires.

El examen de historia que León XIV rindió en 2015 para obtener la ciudadanía peruana

La historia fue relatada por David Farfán Guerrero, sacerdote peruano que trabajó junto a Prevost durante sus años como obispo de Chiclayo.

Durante la presentación de su libro Huellas de Pastor en Buenos Aires, el religioso explicó que el actual Papa debió estudiar historia peruana durante su proceso de naturalización. Según su testimonio, fue entonces cuando profundizó sus conocimientos sobre San Martín y desarrolló admiración por el prócer argentino.

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José de San Martín Foto: Wikipedia

La Superintendencia Nacional de Migraciones de Perú confirmó que Prevost aprobó la evaluación con una calificación destacada, aunque no difundió las preguntas específicas del examen.

Por qué Robert Prevost necesitaba la nacionalidad peruana

El vínculo del futuro Pontífice con Perú comenzó en 1985, cuando llegó como misionero agustino. Posteriormente trabajó en Trujillo y asumió distintas responsabilidades religiosas.

En noviembre de 2014, el papa Francisco lo designó administrador apostólico de Chiclayo. Sin embargo, para convertirse en obispo residencial debía cumplir un requisito establecido en el acuerdo firmado entre Perú y la Santa Sede en 1980. El artículo VII de ese convenio establecía que los obispos residenciales debían ser ciudadanos peruanos.

Prevost completó el trámite y obtuvo oficialmente la nacionalidad el 24 de agosto de 2015. Un mes después, el 26 de septiembre, fue nombrado obispo de Chiclayo.

Así, el religioso nacido en Chicago en 1955 consiguió la doble nacionalidad estadounidense y peruana.

José de San Martín y su papel en la independencia de Perú en 1821

La figura que despertó el interés del futuro Papa fue fundamental para la emancipación sudamericana.

Después de participar en las campañas independentistas de Argentina y Chile, San Martín desembarcó en Perú en septiembre de 1820, al frente de la Expedición Libertadora. El objetivo era terminar con el dominio español en una de las principales regiones del poder realista en América.

San Martín en Perú
José de San Martín Foto: Wikipedia

El 28 de julio de 1821 proclamó la independencia peruana en Lima. Posteriormente asumió como Protector del Perú e impulsó reformas políticas, sociales y educativas.

Entre sus decisiones se destacó la creación de la Biblioteca Nacional del Perú, el 28 de agosto de 1821, destinada a promover el conocimiento y la educación.

De ciudadano peruano en 2015 a papa León XIV en 2025

La trayectoria de Prevost cambió cuando Francisco lo designó prefecto del Dicasterio para los Obispos en enero de 2023.

El 8 de mayo de 2025, tras el cónclave celebrado en el Vaticano, fue elegido líder de la Iglesia Católica y adoptó el nombre de León XIV.

El papa León XIV visita el Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia en la Plaza San Martín.
El Papa León XIV visitó el Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia en la Plaza San Martín. Foto: via REUTERS

Su elección marcó un hecho histórico: se convirtió en el primer Papa nacido en Estados Unidos y también en el primero con nacionalidad peruana.

El homenaje de León XIV a San Martín en Buenos Aires

El 8 de noviembre de 2026, León XIV llegó a Argentina y homenajeó al Libertador en la Plaza San Martín, ubicada en Retiro.

Acompañado por el canciller Pablo Quirno, depositó una ofrenda floral frente al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia.

El acto recordó al militar que contribuyó a la independencia de Argentina, Chile y Perú.

Once años después de aquel examen y 205 años después de la independencia peruana, León XIV homenajeó en Buenos Aires al prócer cuya historia había estudiado para convertirse en ciudadano peruano.

HistoriaPapa León XIVJosé de San Martín
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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