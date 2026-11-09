Dos millones en Palermo y el paso de León XIV: la histórica misa que conmovió a la Argentina, por dentro

Al comenzar la liturgia, el clima festivo dio paso a una sentida devoción donde muchos de los asistentes rompieron en llanto. Foto: REUTERS

El Monumento de los Españoles y los alrededores del centro de Palermo se transformaron en un auténtico mar de argentinos. Alrededor de dos millones de personas coparon la zona desde temprano para presenciar la primera e histórica misa del papa León XIV en el país.

Vigilia con música, anécdotas y una sentida demora en Claypole

La espera estuvo cargada de expectativa mientras sobre el escenario aguardaban diversos artistas, entre ellos Soledad junto a su hermana Natalia, cuya música acompañó las horas previas al oficio religioso.

También estuvieron Los Olmos, Uriel Arcodaci, Athenas, Verónica Sanfilippo, Magnificat y Corrientes Purajhei.

Durante esa vigilia, la multitud participó activamente en juegos de Canal 26 para adivinar y distinguir frases del sumo pontífice León XIV frente a las de su predecesor, el Papa Francisco, matizando la espera entre anécdotas y testimonios de profunda emoción recogidos entre los presentes.

El arribo del Santo Padre se produjo finalmente cerca de las 11:00 por la avenida Libertador, recorriendo el tramo a bordo del papamóvil. Su llegada mostraba un retraso significativo debido a su escala previa en Claypole.

En esa localidad, el contacto con la gente había resultado conmovedor para el sumo pontífice, quien decidió demorarse para escuchar con atención, responder personalmente cada una de las peticiones y recibir las entregas y regalos de la comunidad.

La primera misa del Papa León XIV en Argentina. Foto: REUTERS

Lágrimas sobre el escenario y la impronta viva de Francisco

Al comenzar la liturgia, el clima festivo dio paso a una sentida devoción donde muchos de los asistentes rompieron en llanto. La conmoción colectiva se hizo palpable tanto al escucharse las palabras como en el momento en que varios fieles subieron al escenario para mantener un diálogo directo y cercano con el Papa.

Emotivo momento de las ofrendas del papa León XIV en Palermo.

La celebración concluyó alrededor de las 12:40. Con el inicio de la desconcentración, la multitud se retiró visiblemente conmovida. El balance unánime entre los asistentes destacó la contundencia de un mensaje claro y directo, subrayando la figura de un pontífice cercano, con un marcado espíritu latinoamericano y una impronta propia de su predecesor, Francisco.