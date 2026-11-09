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La flor que parece un pájaro tropical: puede alcanzar los 2 metros y llena de color cualquier jardín

Esta especie sudafricana deslumbra con sus flores exóticas y puede cultivarse en patios, jardines o macetas grandes.

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La flor que parece un pájaro tropical: puede alcanzar los 2 metros y llena de color cualquier jardín.
La flor que parece un pájaro tropical: puede alcanzar los 2 metros y llena de color cualquier jardín. Foto: Foto: Gemini
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Algunas plantas tienen la capacidad de cambiar por completo el aspecto de un jardín con una sola floración. Entre ellas, la Strelitzia reginae —más conocida como ave del paraíso— es una de las más elegidas por su porte exótico y sus flores de colores intensos, que parecen un pájaro con las alas abiertas.

Originaria de Sudáfrica, esta especie ornamental puede alcanzar entre 1,5 y 2 metros de altura si encuentra las condiciones adecuadas. Sus hojas grandes y alargadas, de tono verde grisáceo, acompañan a las flores que emergen sobre tallos firmes y sobresalen del follaje. Por su aspecto llamativo, se utiliza tanto en jardines como en patios y macetas de gran tamaño.

Dónde ubicar la Strelitzia para que crezca y florezca

La luz es clave para el desarrollo de la Strelitzia reginae. Necesita un espacio bien iluminado y puede crecer tanto a pleno sol como en semisombra, aunque una buena exposición solar favorece la floración.

Así es la flor ave del paraíso.
Así es la flor ave del paraíso. Foto: Foto: Gemini

En zonas de calor intenso, conviene observar cómo responde la planta y protegerla de las condiciones más extremas. Además, es importante elegir un lugar reparado de los vientos fuertes, ya que sus hojas grandes pueden dañarse o desgarrarse fácilmente.

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En patios y jardines, se puede ubicar como ejemplar protagonista o en grupos para lograr un efecto tropical.

Los tres cuidados esenciales para mantenerla saludable

  1. Sustrato con buen drenaje: la Strelitzia necesita un suelo que permita evacuar el exceso de agua. Si se cultiva en maceta, es recomendable elegir un recipiente amplio, con orificios en la base y una mezcla que no se compacte. El encharcamiento puede provocar la pudrición de las raíces.
  2. Riego moderado: durante los meses de crecimiento y calor, requiere riegos regulares, pero siempre hay que comprobar la humedad del sustrato antes de volver a regar. En invierno, cuando la planta reduce su actividad, se debe espaciar la frecuencia.
  3. Protección contra heladas: como especie subtropical, prefiere temperaturas cálidas. Si bien soporta algo de frío, las heladas pueden dañar sus hojas y flores. En regiones con inviernos severos, conviene cultivarla en macetas para poder resguardarla.

Cuánto tarda en florecer la Strelitzia reginae

Antes de incorporar una ave del paraíso al jardín, es importante saber que no siempre florece en los primeros años. La planta necesita alcanzar cierta madurez y recibir suficiente luz y nutrientes para producir sus características flores.

Algunos ejemplares pueden demorar entre cinco y diez años en florecer, especialmente si se cultivan desde semilla. Por eso, quienes buscan disfrutar de sus flores más rápido pueden optar por comprar una planta adulta que ya haya florecido.

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