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Mauro Icardi recibió una restricción judicial y no podrá acercarse a una de sus hijas con Wanda Nara

La medida también le prohíbe comunicarse con la menor por teléfono, mensajes, redes sociales o a través de terceros durante 45 días.

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Wanda Nara y Mauro Icardi. Foto: redes sociales
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Mauro Icardi recibió una restricción judicial que le impide acercarse o comunicarse con una de las dos hijas que tuvo con Wanda Nara. La resolución se dictó luego de un episodio ocurrido en Nordelta, que motivó un operativo policial y una denuncia por presuntas lesiones contra la menor.

La decisión fue tomada por el juez Orlando Abel Díaz, a cargo del Juzgado de Garantías N° 2 de Tigre. El fallo establece que el futbolista deberá mantenerse alejado de la niña por un radio de 100 metros. La distancia mínima aumenta a 300 metros cuando se trata de la vivienda de la menor o de cualquier otro espacio en el que se encuentre.

Mauro Icardi. Foto: Instagram.
Mauro Icardi. Foto: Instagram.

Según Infobae, la disposición también alcanza a los intentos de comunicación: Icardi no podrá hablar con su hija por teléfono, enviarle mensajes, escribirle en redes sociales ni utilizar aplicaciones de mensajería. La restricción incluye, además, cualquier intermediario que pudiera actuar en su nombre.

El plazo establecido por la Justicia es de 45 días consecutivos, que comenzarán a contarse una vez que el jugador quede formalmente notificado. En caso de incumplir alguna de las condiciones, podría enfrentar una causa por desobediencia a la autoridad.

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El episodio en Nordelta que derivó en la intervención judicial

El origen del expediente se remonta al viernes 6 de noviembre, cuando la Policía acudió a una propiedad del barrio privado La Isla, en Nordelta. Los agentes del Comando de Patrullas de Tigre llegaron alrededor de las 17, luego de recibir un llamado al 911 que advertía sobre una posible situación de violencia contra una menor.

La reconstrucción de lo sucedido figura en un acta que salió a la luz a través de SQP, el programa de Yanina Latorre. Wanda contó que su hija de 11 años había intentado comunicarse con ella mediante mensajes enviados desde un dispositivo electrónico.

Wanda Nara y Mauro Icardi. Foto: Instagram/wanda_nara
Wanda Nara y Mauro Icardi. Foto: Instagram/wanda_nara

Según el relato de la conductora de MasterChef, la niña le había manifestado que su padre la había golpeado. También sostuvo que la menor llevaba varias horas en una habitación y que todavía no había podido comer.

Durante el procedimiento se realizó una evaluación médica de la hija de Wanda e Icardi y se produjo una diferencia entre los adultos respecto de cómo debía resolverse la situación. Finalmente, la niña se retiró de la propiedad junto a su madre. Las circunstancias denunciadas deberán esclarecerse durante la investigación.

A partir de la intervención judicial, también se dispuso que el área municipal especializada en violencia por razones de género de Tigre brinde acompañamiento a la niña. La Asesoría de Menores fue incorporada al expediente para intervenir en la protección de sus derechos.

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