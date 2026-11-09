Los pintores profesionales coinciden: “Nunca apliques la pintura tal como viene del tarro, siempre hay que diluirla con agua, porque sino se puede notar diferentes texturas”

Un pintor con 11 años de experiencia reveló qué cantidad de agua recomienda agregar para pintar. Foto: Captura

“Nunca apliques la pintura tal como viene del tarro, siempre hay que diluirla con agua”, recomienda un pintor profesional con 11 años de experiencia a través de un video publicado en la cuenta de TikTok @decora_exotik. En el clip, el experto asegura que agregar un 5% de agua, cuando el fabricante lo indica, ayuda a conseguir un acabado uniforme y evitar diferencias de textura en las paredes.

El especialista explicó por qué es importante preparar correctamente la pintura antes de aplicarla. Según detalló, uno de los errores más frecuentes puede provocar que las marcas de la brocha y las diferencias entre las zonas pintadas se hagan visibles después del secado.

Por qué los pintores profesionales recomiendan diluir la pintura antes de aplicarla

Uno de los errores que señala el especialista consiste en utilizar la pintura directamente del envase, sin comprobar si necesita una pequeña cantidad de agua para alcanzar la consistencia adecuada.

“Nunca apliques la pintura tal como viene del tarro, siempre hay que diluirla con agua”, afirmó el profesional en su video de TikTok, donde comparte recomendaciones relacionadas con la pintura y la decoración.

Pintor profesional explica que nunca hay que aplicar la pintura tal como viene del tarro. Video: TikTok @decora_exotik

El consejo apunta a facilitar la distribución del producto sobre la pared. Cuando una pintura al agua admite dilución, ajustar su consistencia puede favorecer una aplicación más homogénea y reducir determinadas marcas de las herramientas.

Sin embargo, la necesidad de diluir depende de la formulación de cada producto. Algunas pinturas están preparadas para aplicarse directamente, mientras que otras requieren agregar agua para determinadas manos o métodos de aplicación.

Cuánta agua hay que agregar a la pintura para evitar las marcas de brocha y rodillo

El profesional explicó cuál es la proporción que recomienda para el acabado de la pintura: “¿Con qué porcentaje de agua para el acabado? Con un 5%, lo dice en el bote”.

Esto significa que, cuando el fabricante recomienda una dilución del 5% sobre el volumen de pintura, las cantidades serían las siguientes:

1 litro de pintura: 50 mililitros de agua.

4 litros de pintura: 200 mililitros de agua.

10 litros de pintura: 500 mililitros de agua.

20 litros de pintura: 1 litro de agua.

El pintor también advirtió sobre las consecuencias de omitir este procedimiento cuando el producto lo requiere: “Si no lo haces, ¿qué te puede pasar?: se pueden notar también diferentes texturas tanto del recorte como de la brocha. Por eso siempre hay que diluirla, nunca aplicarla tal como viene del tarro”.

Estas diferencias pueden hacerse visibles entre las zonas trabajadas con brocha, especialmente los bordes y las esquinas, y las superficies pintadas con rodillo.

Pintor profesional explica que nunca hay que aplicar la pintura tal como viene del tarro. Foto: Unsplash

Cómo preparar la pintura correctamente y conseguir un acabado uniforme en las paredes

Antes de incorporar agua, resulta fundamental revisar las instrucciones del fabricante, ya que el porcentaje indicado por el especialista no es aplicable a todas las pinturas.

Por ejemplo, TecniTech establece para su látex profesional de interiores una dilución de hasta el 5%, únicamente cuando se considere necesaria. En cambio, Durekol recomienda para uno de sus látex de interiores diluir la primera mano entre un 10% y un 15% y aplicar las siguientes sin diluir.

También influye la preparación de la superficie. La empresa Behr identifica la aplicación desigual, la absorción diferente de las paredes y determinadas condiciones de secado entre las posibles causas de acabados irregulares.

Por eso, además de utilizar la proporción adecuada de agua cuando corresponda, conviene mezclar bien el contenido del recipiente, preparar la pared y distribuir la pintura de manera uniforme.

La recomendación final es comprobar las indicaciones específicas del producto antes de comenzar. De esa manera, es posible evitar una dilución excesiva que reduzca la cobertura y aprovechar correctamente las propiedades de cada pintura.