La mordió un perro, su rostro quedó desfigurado y ahora no tiene empleo: la tragedia de Natasha Wilson, reconocida actriz de Hollywood

Natasha Wilson: la actriz tuvo un accidente y quedó desfigurada. Foto: @officialnatashawilson

Hace exactamente dos años, el 7 de noviembre de 2024, la actriz Natasha Wilson salió a las 21.40 de su casa, ubicada en West Hollywood Dog Park, en Los Ángeles, Estados Unidos, a pasear a su mascota, un bulldog francés, como solía hacer frecuentemente. Sin embargo, nada volvería a ser igual a partir de ese día. En el medio del camino, la intérprete se encontró con un vecino llamado Gregory Marcel y su perro Scuffy.

Según el testimonio de Wilson, el can de Marcel se acercó abruptamente a su perro. Ella intentó separarlos y fue allí que el perro del hombre se abalanzó contra ella y comenzó a lastimarla. Si bien rápidamente otras personas que se encontraban en el lugar colaboraron para retirar al animal y salvarle la vida a la mujer, Wilson sufrió severas heridas que tienen consecuencias hasta el día de hoy. Aquel día fue atendida de urgencia en el Cedars Sinai.

La salud de Natasha Wilson tras el ataque de un perro en plena vía pública

De acuerdo a los abogados de la actriz que demandó al dueño del perro que la atacó, producto del accidente la mujer sufrió una laceración en la ceja derecha, quedó con una cicatriz permanente y un dolor crónico en ese sector de la cara.

El ataque contra la actriz ocurrió el 7 de noviembre de 2024 en Los Ángeles. Foto: Instagram

Además, su defensa indicó que Wilson tiene problemas para mover esa ceja y que incluso se alteró el patrón de crecimiento de su cabello con la herida que quedó en gran parte de su rostro.

Los letrados aseguraron que las complicaciones de salud alteraron por completo su rutina de trabajo y que actualmente ni siquiera tiene empleo. “Natasha Wilson ha sufrido una notable pérdida de ingresos por este incidente”, explicaron.

La demanda que impuso la actriz

Natasha Wilson inició una demanda judicial con el objetivo de que el acusado la indemnice por daños económicos, ya que en su estado actualmente no puede trabajar.

En concreto, la intérprete solicita que les paguen los gastos médicos, pérdida de capacidad de ganancia y pérdida de salario.

Natasha Wilson solicita una compensación económica. Foto: Instagram

Por otro lado, los médicos que han atendido a la actriz, aseguraron que la mujer necesitará una cirugía de revisión de cicatrices y un tratamiento adicional.

Dónde trabajó Natasha Wilson como actriz en Hollywood

Natasha Wilson trabaja en cine y televisión desde hace más de 20 años. La intérprete desarrolló su carrera principalmente en producciones televisivas y películas en diversas cadenas como Lifetime. Algunos de sus trabajos más conocidos son:

UnREAL: participó en 14 episodios de la serie dramática entre 2015 y 2018, donde interpretó a Maya.

The Best Version of Love.

Single and Ready to Jingle .

Trust in Love (2024), uno de sus últimos trabajos cinematográficos registrado.

La actriz cuenta con un perfil de Instagram donde ha sabido mantener contacto con sus fanáticos. Actualmente tiene más de 12 mil seguidores. Sin embargo, desde 12 de junio de 2025, la mujer no publicado ningún otro tipo de dato o información sobre su carrera o vida. Tampoco se ha mostrado en eventos ni en el espacio público.