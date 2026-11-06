comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

La mordió un perro, su rostro quedó desfigurado y ahora no tiene empleo: la tragedia de Natasha Wilson, reconocida actriz de Hollywood

La actriz ha trabajado principalmente para la cadena Lifetime. Inició una demanda contra el dueño del perro que la atacó como compensación económica.

Canal 26 | Espectáculos
Por Canal 26 | Espectáculos
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Natasha Wilson: la actriz tuvo un accidente y quedó desfigurada
Natasha Wilson: la actriz tuvo un accidente y quedó desfigurada. Foto: @officialnatashawilson
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Hace exactamente dos años, el 7 de noviembre de 2024, la actriz Natasha Wilson salió a las 21.40 de su casa, ubicada en West Hollywood Dog Park, en Los Ángeles, Estados Unidos, a pasear a su mascota, un bulldog francés, como solía hacer frecuentemente. Sin embargo, nada volvería a ser igual a partir de ese día. En el medio del camino, la intérprete se encontró con un vecino llamado Gregory Marcel y su perro Scuffy.

Según el testimonio de Wilson, el can de Marcel se acercó abruptamente a su perro. Ella intentó separarlos y fue allí que el perro del hombre se abalanzó contra ella y comenzó a lastimarla. Si bien rápidamente otras personas que se encontraban en el lugar colaboraron para retirar al animal y salvarle la vida a la mujer, Wilson sufrió severas heridas que tienen consecuencias hasta el día de hoy. Aquel día fue atendida de urgencia en el Cedars Sinai.

La salud de Natasha Wilson tras el ataque de un perro en plena vía pública

De acuerdo a los abogados de la actriz que demandó al dueño del perro que la atacó, producto del accidente la mujer sufrió una laceración en la ceja derecha, quedó con una cicatriz permanente y un dolor crónico en ese sector de la cara.

Natasha Wilson, actriz que resultó desfigurada
El ataque contra la actriz ocurrió el 7 de noviembre de 2024 en Los Ángeles. Foto: Instagram

Además, su defensa indicó que Wilson tiene problemas para mover esa ceja y que incluso se alteró el patrón de crecimiento de su cabello con la herida que quedó en gran parte de su rostro.

Contenido Recomendado

En 1951, la Reina de la Mafia huyó hacia Europa y evadió 65 fronteras para escapar de la justicia:15 años después, murió en Austria acorralada por la Cosa Nostra

Quién fue Virginia Hill, la Reina de la Mafia

Bernie, de 100, y Eleanor, de 99, llevan 80 años casados:todas las mañanas de su vida él agrega una cucharada de germen de trigo al desayuno para cuidar su salud

Una pareja mayor desayuna en su casa de manera saludable.

Los letrados aseguraron que las complicaciones de salud alteraron por completo su rutina de trabajo y que actualmente ni siquiera tiene empleo. “Natasha Wilson ha sufrido una notable pérdida de ingresos por este incidente”, explicaron.

La demanda que impuso la actriz

Natasha Wilson inició una demanda judicial con el objetivo de que el acusado la indemnice por daños económicos, ya que en su estado actualmente no puede trabajar.

En concreto, la intérprete solicita que les paguen los gastos médicos, pérdida de capacidad de ganancia y pérdida de salario.

Natasha Wilson, actriz que resultó desfigurada
Natasha Wilson solicita una compensación económica. Foto: Instagram

Por otro lado, los médicos que han atendido a la actriz, aseguraron que la mujer necesitará una cirugía de revisión de cicatrices y un tratamiento adicional.

Dónde trabajó Natasha Wilson como actriz en Hollywood

Natasha Wilson trabaja en cine y televisión desde hace más de 20 años. La intérprete desarrolló su carrera principalmente en producciones televisivas y películas en diversas cadenas como Lifetime. Algunos de sus trabajos más conocidos son:

  • UnREAL: participó en 14 episodios de la serie dramática entre 2015 y 2018, donde interpretó a Maya.
  • The Best Version of Love.
  • Single and Ready to Jingle.
  • Trust in Love (2024), uno de sus últimos trabajos cinematográficos registrado.

La actriz cuenta con un perfil de Instagram donde ha sabido mantener contacto con sus fanáticos. Actualmente tiene más de 12 mil seguidores. Sin embargo, desde 12 de junio de 2025, la mujer no publicado ningún otro tipo de dato o información sobre su carrera o vida. Tampoco se ha mostrado en eventos ni en el espacio público.

Estados UnidosHollywoodPerrosAtaque
Canal 26 | Espectáculos
Canal 26 | Espectáculos

Autor

Equipo de Canal 26 que comparte las novedades más importantes del espectáculo, la farándula y el entretenimiento. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Así es la escuela que fundó Abel Pintos en Buenos Aires:cultivos de nueces, enseñanza agrícola y colaboración con estudiantes rurales

    Así es la escuela que fundó Abel Pintos en Buenos Aires: cultivos de nueces, enseñanza agrícola y colaboración con estudiantes rurales

  2. Lágrimas en el folklore:murió a los 62 años tras descompensarse en un partido de fútbol el artista que llevó el malambo argentino a los 5 continentes

    Lágrimas en el folklore: murió a los 62 años tras descompensarse en un partido de fútbol el artista que llevó el malambo argentino a los 5 continentes

  3. Murió Daniel Bifulco, el inolvidable Jaimito de Videomatch:lo encontraron sin vida en su casa

    Murió Daniel Bifulco, el inolvidable Jaimito de Videomatch: lo encontraron sin vida en su casa

  4. El cambio de vida de Cristian Fredes:el regreso a la casa donde fue rescatado por Sergio Verón

    El cambio de vida de Cristian Fredes: el regreso a la casa donde fue rescatado por Sergio Verón

  5. La balada más importante de la música latinoamericana es argentina:la historia poco contada de “La nave del olvido” y su creador cordobés

    La balada más importante de la música latinoamericana es argentina: la historia poco contada de “La nave del olvido” y su creador cordobés
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

De qué murió Patricia Walsh, la hija de Rodolfo Walsh que impulsó los juicios por los crímenes en la dictadura

La diputada Patricia Walsh, durante la conferencia de prensa realizada esta tarde en el salon de pasos perdidos del congreso nacional, luego de que fracase la sesión especial, convocada para derogar los indultos a los exmilitares.

Proponen que todas las cuentas de redes sociales estén vinculadas al RENAPER:qué pasaría con los perfiles anónimos

Roxana Monzón exige explicaciones a Luis Caputo:“Las PyMEs necesitan producir, no sobrevivir entre deudas y embargos”

Investigan si el Gobierno usó fondos públicos para facilitar la fuga de Flávio Bolsonaro:qué se sabe

Economía

Se hunden los bonos argentinos y el riesgo país supera los 900 puntos, su máximo en más de un año

Acciones y bonos, mercados argentinos, economía

GDN Argentina, la marca dueña de ChangoMás, compró supermercados Día y sumó 900 sucursales a su operatoria

Fabricaba cartulinas recicladas y biodegradables, pero no pudo sostener su producción:cerró una histórica papelera y dejó a 160 trabajadores sin empleo

Reprogramaron la privatización del Belgrano Cargas:cuáles son las nuevas condiciones para participar

Internacionales

En medio de los rumores sobre una fuga a la Argentina, Santiago Peña afirmó que enfrentará el juicio político tras renunciar como presidente de Paraguay

Santiago Peña brinda un videomensaje anunciando su renuncia como presidente de Paraguay.

Peña habría promovido el ingreso de U$S 850 millones de entidades del Estado al Banco Ueno

Belén Haves, argentina afectada por la crisis del Ueno Bank en Paraguay:“Recibimos un mail diciendo que estamos suspendidos sin haber cobrado nuestro sueldo”

En 1951, la Reina de la Mafia huyó hacia Europa y evadió 65 fronteras para escapar de la justicia:15 años después, murió en Austria acorralada por la Cosa Nostra