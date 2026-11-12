Quién es Luis De Stefano, el novio de Iliana Calabró que atraviesa un delicado momento de salud

Iliana Calabró conoció a Luis De Stefano en 2023. Foto: Instagram Iliana Calabró

Hace tres años y medio, Iliana Calabró conoció al empresario Luis De Stefano y se enamoraron. Comenzaron a salir al poco tiempo y luego llegó la convivencia. Sin embargo, en agosto pasado, se supo que el hombre se encontraba atravesando un difícil momento de salud.

De Stefano había estado internado en terapia intensiva y de acuerdo a lo informado por Ángel de Brito “estaba en grave estado” a partir de un cuadro de descompensación respiratoria. En ese momento, se confirmó, además, que la afección se debía a un diagnóstico de neumonía acompañada de EPOC (Enfermedad pulmonar obstructiva crónica).

Desde entonces, el hombre permanece en el Sanatorio de los Arcos. Iliana lo acompaña prácticamente todos los días repartiendo su rutina diaria también con su programa Iluminadas que se emite al aire por la TV Pública.

Iliana Calabró y su novio, Luis De Stefano. Foto: Instagram

Quién es Luis De Stefano, el novio de Iliana Calabró

Luis De Stefano es un empresario que se dedica desde hace varios años al rubro de la construcción y de la marmolería. Si bien en su trabajo posee una larga trayectoria, siempre cosechó un perfil muy bajo y antes de su relación mediática era conocido solamente en su ambiente laboral.

De acuerdo a las publicaciones que comparte Iliana, el hombre además posee un importante fanatismo por los automóviles de alta gama. En tanto, disfruta de viajar y vivir experiencias vinculadas a la gastronomía.

Cómo se conocieron Iliana Calabró y Luis De Stefano

Iliana Calabró y Luis De Stefano se conocieron en abril de 2023 a partir de amigos en común: Jorge Smok, un joyero, y la abogada Ana Rosenfeld. En una entrevista con Mirtha Legrand, la conductora confesó que, al principio, no tenía intenciones de empezar una relación romántica y que puso algunas “trabas” para que la conexión no se diera. Sin embargo, el amor entre ambos pudo más.

Es que Luis comenzó a mandarle diferentes ramos de flores mientras ella se encontraba realizando la obra teatral de José María Muscari, Sex, en Villa Carlos Paz.

De nuevo en Buenos Aires, Smok le dijo a Iliana de organizar un encuentro para que ambos empezaran a hablar y conocerse más. La conexión entre ambos fluyó casi de inmediato, tanto así que al poco tiempo formalizaron su relación en un noviazgo.

Incluso, meses más tarde, el hombre también comenzó a pasar tiempo en el departamento de la conductora y actriz en el barrio porteño de Palermo. Sobre su vínculo actual, Iliana indicó en un reportaje: “No soy del touch and go y encontré una especie en extinción”.

Luis De Stefano se encuentra internado desde el mes de agosto por complicaciones con EPOC. Foto: Instagram

Por otro lado, en las últimas horas, el hombre cumplió años e Iliana habló con Infama acerca de su estado de salud. La conductora aseguró que “está delicado”, pero que “ya pasó lo peor”.

“Después de dos meses de internación hay que hacer toda una rehabilitación, que es lo más tedioso”, expresó la hija de Juan Carlos Calabró.

También contó que su novio tiene dificultades para dejar de fumar, pero que al mismo tiempo está intentando llevar una vida más saludable.