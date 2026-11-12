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Abrió en 1956 como un almacén con solo 7 empleados: 70 años después, es un histórico bodegón de Buenos Aires con 3 pisos, más de 500 lugares y platos españoles

Nació como un pequeño almacén familiar en Balvanera y terminó convertido en uno de los bodegones tradicionales de Buenos Aires. Su historia reúne inmigración, gastronomía y siete décadas de trabajo.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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El Español, bodegón
El bodegón que nació como almacén familiar en 1956 Foto: Ruta de las Tradiciones
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En una esquina del barrio porteño de Balvanera, a pocas cuadras del Congreso de la Nación, funciona un restaurante cuya historia comenzó mucho antes de que los bodegones se convirtieran en protagonistas de las redes sociales. En 1956, la familia de Amador López abrió un pequeño almacén atendido por apenas siete personas, sin imaginar que aquel emprendimiento terminaría transformándose en un establecimiento gastronómico de grandes dimensiones.

Se trata de El Español, ubicado en Rincón 196, esquina Adolfo Alsina, un comercio que comenzó ofreciendo productos de almacén y almuerzos a los vecinos. Con el paso de las décadas, el negocio creció hasta ocupar un edificio de tres plantas, con capacidad para más de 500 comensales. Su evolución refleja una parte importante de la historia gastronómica de Buenos Aires.

De un almacén de 1956 a uno de los bodegones históricos de Balvanera

A mediados del siglo XX, Buenos Aires atravesaba importantes transformaciones urbanas y sociales. Los barrios céntricos reunían pequeños comercios familiares, oficinas, trabajadores y establecimientos que ofrecían comidas caseras a precios accesibles. En ese contexto nació El Español, fundado por la familia López en 1956, cuando los almacenes y las fondas todavía ocupaban un lugar central en la vida cotidiana de los porteños.

El Español, bodegón
El tradicional restaurante El Español, en Balvanera Foto: Ruta de las Tradiciones

La propuesta inicial combinaba la venta de productos con la preparación de almuerzos, una fórmula frecuente en los negocios populares de aquella época. Su cercanía con el Congreso Nacional y la intensa actividad comercial de Balvanera favorecieron el crecimiento del establecimiento. Con los años, sus propietarios ampliaron las instalaciones, incorporaron nuevos espacios y transformaron aquel pequeño local en un restaurante que comenzó a recibir a varias generaciones de clientes.

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De 7 trabajadores a más de 120 empleados: el crecimiento del bodegón

Uno de los datos más llamativos de su trayectoria es la magnitud de su expansión. El Español comenzó con siete trabajadores y llegó a superar los 120 empleados, según los antecedentes incluidos en un proyecto presentado ante la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. El crecimiento también modificó considerablemente la estructura del edificio, que pasó de ser un pequeño comercio de esquina a contar con tres plantas y capacidad para más de 500 personas.

El Español, bodegón
El Español, un bodegón porteño con 70 años de historia Foto: Ruta de las Tradiciones

La ampliación incluyó la incorporación de una planta superior y, posteriormente, una propiedad lindera. Este proceso permitió aumentar la cantidad de mesas y desarrollar una propuesta gastronómica más variada, sin abandonar las características tradicionales del negocio. Su historia representa un fenómeno habitual en Buenos Aires: establecimientos familiares que comenzaron como almacenes, fondas o despachos de bebidas y terminaron convertidos en restaurantes reconocidos.

La influencia española en la gastronomía de Buenos Aires

La trayectoria de El Español también está relacionada con la influencia de la inmigración europea en la cocina argentina. Entre fines del siglo XIX y las primeras décadas del XX, miles de españoles e italianos llegaron al país y contribuyeron a transformar las costumbres alimentarias. Sus recetas comenzaron a convivir con preparaciones locales y dieron origen a una identidad gastronómica característica de los bodegones porteños.

El Español, bodegón
El Español, un clásico de la gastronomía de Buenos Aires Foto: Ruta de las Tradiciones

Las tortillas de papa, las paellas, los pescados, las pastas y las carnes a la parrilla adquirieron protagonismo en numerosos restaurantes tradicionales. En El Español, esa combinación se refleja en una carta que llegó a reunir 13 páginas de opciones, según una publicación de Canal 26 de 2024. Las porciones abundantes y la variedad de preparaciones forman parte de una propuesta asociada con las reuniones familiares y las comidas compartidas.

Dónde queda El Español, el bodegón que cumple 70 años en 2026

El restaurante está ubicado en Rincón 196, esquina Adolfo Alsina, en el barrio de Balvanera, a pocas cuadras del Congreso Nacional. Su localización lo vincula con una zona histórica de Buenos Aires, caracterizada por la actividad comercial, los edificios antiguos y la presencia de numerosos establecimientos gastronómicos.

En 2026 se cumplen 70 años de su apertura, una trayectoria que permite reconstruir parte de la transformación comercial de la ciudad. Lo que comenzó como un modesto almacén atendido por siete personas terminó convertido en un restaurante de tres pisos, cuya historia refleja la evolución de los tradicionales bodegones porteños.

TurismoBodegonesGastronomía
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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