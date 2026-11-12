Murió Regina Torné, la actriz de “El Chavo del 8″ que interpretó a uno de los grandes amores de Don Ramón

Regina Torné, la recordada actriz mexicana que interpretó a Gloria en “El Chavo del 8”, murió el 11 de noviembre de 2026 y dejó una extensa trayectoria en el cine, el teatro y la televisión. Foto: Captura de pantalla "El Chavo del 8" / Televisa.

El mundo del espectáculo mexicano está de luto por la muerte de Regina Torné, la actriz que interpretó a Gloria, uno de los intereses amorosos de Don Ramón en la recordada serie El Chavo del 8. La artista falleció el miércoles 11 de noviembre de 2026 y la noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores de México (ANDA), que destacó su extensa trayectoria artística.

Torné, cuyo nombre completo era Rosa Virgen del Pilar Martina Incháustegui Anaya, había permanecido alejada de los medios durante los últimos años. Su fallecimiento generó repercusión entre los seguidores de la histórica producción creada por Roberto Gómez Bolaños, que continúa siendo recordada por distintas generaciones de espectadores latinoamericanos.

Algunos medios informaron que la actriz fue encontrada sin vida en su domicilio de Ciudad de México, aunque hasta el momento no se comunicó oficialmente la causa de su muerte.

Además de su participación en “El Chavo del 8”, Regina Torné ganó el Premio Ariel a Mejor Actriz por su interpretación de Mamá Elena en la película “Como agua para chocolate”, estrenada en 1992. Foto: Facebook / Primera Fila con Cecy Gutiérrez.

Quién era Regina Torné, la actriz que interpretó a Gloria en El Chavo del 8

Regina Torné nació en Villahermosa, en el estado mexicano de Tabasco, y comenzó su carrera artística en 1962 como cantante de jazz. Con el tiempo, incursionó en el cine, el teatro y la televisión, donde desarrolló una trayectoria de más de cinco décadas.

Uno de sus personajes más recordados fue Gloria, la tía de Paty, en El Chavo del 8. La actriz participó en episodios emitidos en 1978, cuando interpretó a una mujer que despertaba el interés romántico de Don Ramón, personaje encarnado por Ramón Valdés.

Su llegada a la vecindad provocaba situaciones cómicas, especialmente por los intentos de Don Ramón de conquistarla y las reacciones de los demás personajes.

Aunque Gloria fue interpretada por diferentes actrices a lo largo de la serie, la participación de Torné quedó entre las versiones más recordadas por los seguidores del programa.

Regina Torné conquistó a los seguidores de “El Chavo del 8” con su interpretación de Gloria, uno de los intereses amorosos de Don Ramón en la famosa vecindad. Foto: IMBD.

De El Chavo del 8 a Como agua para chocolate, la trayectoria de Regina Torné

Más allá de su participación en la popular comedia mexicana, Regina Torné construyó una importante carrera cinematográfica.

En 1992 interpretó a Mamá Elena en Como agua para chocolate, película dirigida por Alfonso Arau y basada en la novela de Laura Esquivel.

Su actuación en esta producción le permitió obtener el Premio Ariel a Mejor Actriz, uno de los reconocimientos más destacados de la industria cinematográfica mexicana.

También participó en numerosas telenovelas, entre ellas Retrato de familia, La loba, Cielo rojo, Clarisa y Siempre tuya Acapulco.

Después de alejarse de los escenarios en 2014, se instaló en Puebla, donde desarrolló actividades vinculadas con la formación artística y abrió una academia de teatro.

De qué murió Regina Torné y qué se sabe sobre sus últimos años

La Asociación Nacional de Actores confirmó el fallecimiento de Regina Torné mediante un mensaje de despedida en el que reconoció su aporte al cine, el teatro y la televisión. Sin embargo, la entidad no precisó las circunstancias de su muerte ni informó si la actriz atravesaba alguna enfermedad.

Durante 2025, distintos medios mexicanos señalaron que Torné había sufrido una caída que requirió atención hospitalaria. No obstante, no existe información oficial que permita relacionar aquel episodio con su fallecimiento.

En su vida personal, la actriz también atravesó momentos difíciles debido a la situación judicial de su hija, Regina del Pilar, condenada a 35 años de prisión por su participación en un caso de secuestro y homicidio.

La artista había hablado públicamente sobre el impacto emocional que esta situación tuvo en su vida, aunque mantuvo gran parte de sus últimos años lejos de la exposición mediática.