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Día triste para el rock argentino: murió a los 62 años un referente del punk en Mar del Plata que llevó la realidad social a sus canciones

Fundó una de las bandas icónicas de Mar del Plata que sostuvo durante más de dos décadas e integró la escena musical independiente de la ciudad. El Instituto Nacional de la Música (INAMU) lo despidió con un emotivo mensaje.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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murió marcelo fabián sacco punk rock argentino
Tenía 62 años y fundó bandas icónicas del género en Mar del Plata. Foto: Instagram The Garkas
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El rock argentino está de luto por la muerte de Marcelo Fabián Sacco, cantante y músico de 62 años que se convirtió en uno de los referentes del punk de Mar del Plata. El artista falleció el miércoles 11 de noviembre tras sufrir un paro cardiorrespiratorio, según informaron medios locales.

Durante casi cuatro décadas, Sacco participó de la escena independiente de la ciudad costera. Integró Mal de Parkinson y fundó The Garkas, agrupación con la que desarrolló buena parte de su trayectoria. El Instituto Nacional de la Música (INAMU) confirmó la noticia y expresó sus condolencias a familiares, amigos y colegas.

“Hoy te nos fuiste. Con mucho dolor y tristeza nos toca la despedida”, expresaron sus compañeros de The Garkas, quienes también destacaron los recuerdos compartidos desde la juventud y la importancia que tuvo su voz para distintas generaciones de seguidores.

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El artista fundó bandas icónicas como The Garkas y Mal de Parkinson. Foto: Instagram The Garkas

Por su parte, el Instituto Nacional de la Música reconoció su contribución a la cultura argentina y recordó una trayectoria vinculada con la independencia artística, la autogestión y los espacios culturales locales.

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Sus restos fueron velados en La Vinoteca Perrier ubicada en España 2051, Mar del Plata, uno de los escenarios donde se había presentado reiteradamente con sus bandas. La despedida se realizó durante la noche del miércoles 11 de noviembre.

Quién fue Marcelo Sacco, el músico que fundó The Garkas y se transformó el referente del punk en Mar del Plata

Marcelo Fabián Sacco nació el 20 de mayo de 1964 en Mar del Plata y comenzó a vincularse con la escena musical independiente durante su juventud.

En la década de 1990 integró Mal de Parkinson, una de las agrupaciones que contribuyeron al desarrollo del punk marplatense. Con ese proyecto participó de presentaciones en espacios culturales de la ciudad y en escenarios de Buenos Aires.

En 2004 fundó The Garkas junto al guitarrista Ariel Biondi. La banda comenzó interpretando canciones de grupos del punk español, especialmente La Polla Records, pero con el paso de los años desarrolló un repertorio propio.

En 2010 publicó In Fer Net, su primer álbum de estudio integrado por composiciones que abordaban distintas problemáticas sociales y referencias a la realidad local y nacional. El proyecto se mantuvo activo durante más de dos décadas y se convirtió en una de las principales expresiones del recorrido artístico de Sacco.

Su vínculo con Uby Sacco y el legado que dejó en la música independiente

Además de su actividad musical, Marcelo era hermano de Ubaldo “Uby” Sacco, el boxeador marplatense que se consagró campeón mundial de peso superligero en 1985. A pesar del parentesco, el cantante construyó una trayectoria propia dentro del circuito cultural de la ciudad, donde participó en festivales, conciertos y proyectos autogestionados contribuyó a sostener espacios para la música independiente.

Sacco también trabajó como representante del grupo 101 y participó en otros proyectos musicales, entre ellos Social M.D.P. Su última presentación en vivo fue el 17 de julio de 2026 con The Garkas en el espacio cultural A la Vuelta de la Esquina.

La Vinoteca Perrier ocupó un lugar especial en su recorrido: fue escenario de numerosos conciertos y punto de encuentro con músicos, amigos y seguidores del punk local.

Con su fallecimiento, Mar del Plata despidió a uno de los artistas que contribuyeron al desarrollo y la continuidad de su escena punk, especialmente a través de los proyectos independientes y los espacios culturales que acompañó durante décadas.

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Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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