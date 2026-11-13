Tiene más de 28.000 habitantes y celebra la Fiesta Nacional de la Corvina Rubia: la localidad que prepara 3 días de shows gratis, desfiles, pesca y gastronomía

Imagen ilustrativa. Mar de Ajó celebra la Fiesta Nacional de la Corvina Rubia. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

En la Costa Atlántica bonaerense, Mar de Ajó se prepara para recibir la 57.ª Fiesta Nacional de la Corvina Rubia, que se realizará del viernes 13 al domingo 15 de noviembre de 2026. Durante las tres jornadas, la localidad de aproximadamente 28.466 habitantes (según el último censo oficial del INDEC) ofrecerá espectáculos musicales gratuitos, gastronomía, ferias y el tradicional concurso de pesca.

Dónde y cómo será la Fiesta Nacional de la Corvina Rubia 2026

Según la información difundida por la organización, el encuentro tendrá lugar en el Camping General Lavalle, con entrada libre y gratuita. El predio recibirá visitantes desde el mediodía, mientras que las actividades sobre el escenario comenzarán a las 14 y los espectáculos principales se desarrollarán por la noche.

La propuesta incluirá puestos gastronómicos, food trucks, feria de artesanos, emprendedores y corvinas asadas, además de actividades para toda la familia. También habrá un desfile de instituciones locales y la elección de las nuevas representantes de la fiesta.

Mar de Ajó celebra la Fiesta Nacional de la Corvina Rubia. Foto: prensa.lacosta.gob.ar

Qué artistas se presentarán gratis del 13 al 15 de noviembre en Mar de Ajó

La programación contará con músicos de diferentes géneros, agrupaciones de danza y artistas regionales. Los tres cierres principales estarán a cargo de Sin Rumbo, Siete Lunas y Miguel Ángel, según el cronograma difundido para esta edición.

Viernes 13: La Juntada Cumbia, Autóctonos y Sin Rumbo, que cerrará la jornada.

Sábado 14: Tano Vera, con un tributo a Leo Mattioli, Melocotones, El Grito del Gato y Siete Lunas. También se realizará la elección de la nueva corte.

Domingo 15: Andy Delfino, Faros, Gauchos de Güemes y Miguel Ángel, encargado del cierre de la celebración.

Durante las tres fechas también habrá presentaciones de The Müller, sorteos y otras actividades artísticas. La programación podrá sufrir modificaciones de último momento.

Mar de Ajó celebra la Fiesta Nacional de la Corvina Rubia. Foto: prensa.lacosta.gob.ar

Cómo será el concurso de pesca y qué premios se sortearán

El domingo 15 de noviembre se desarrollará el tradicional concurso de pesca, una de las actividades que dieron origen a la fiesta en 1968. La competencia recupera la historia de los pescadores de Mar de Ajó y su relación con la corvina rubia, una especie característica del litoral marítimo bonaerense.

Además, la comisión organizadora confirmó el sorteo de dos motocicletas: una Keller 110 y una Keller Miracle 150. Cada número de la rifa cuesta $10.000, mientras que la promoción de dos números tiene un valor de $15.000.

Mar de Ajó celebra la Fiesta Nacional de la Corvina Rubia. Foto: prensa.lacosta.gob.ar

Lorena Morales, presidenta de la comisión organizadora, también informó que se recibirán donaciones de pañales, mamaderas y otros insumos para bebés, destinados al área de Maternidad del Hospital Municipal de Mar de Ajó. La entrega será voluntaria y no condicionará el ingreso gratuito al evento.

La fiesta se extenderá hasta la noche del domingo, con el sorteo de los principales premios durante el espectáculo de Miguel Ángel.