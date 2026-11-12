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¿Chau a la visita del vicepresidente de EEUU a la Argentina? Qué se sabe del encuentro entre JD Vance y Milei

La posible suspensión de la gira latinoamericana del vicepresidente estadounidense, JD Vance, encendió las alarmas en la Casa Rosada. Aunque el Gobierno de Javier Milei asegura que no recibió una cancelación oficial, crecen las dudas sobre la visita del vicepresidente de Estados Unidos, clave para fortalecer la relación bilateral y avanzar en acuerdos estratégicos.

Romina Muscari
Por Romina Muscari
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JD Vance vicepresidente de estados unidos y Javier Milei presidente de argentina
Está en duda la visita del vicepresidente de Estados Unidos a la Argentina. Foto: Oficina del Presidente
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El Gobierno espera por la confirmación de la visita del vicepresidente de Estados Unidos JD Vance luego de distintas versiones que hablaron de una suspensión de su viaje por Latinoamérica, que tenía previsto realizar durante el mes de noviembre. Desde Presidencia creen que las elecciones legislativas norteamericanas pueden haber cambiado las prioridades del funcionario.

Hace más de un mes que la Casa Rosada tiene en consideración la posible visita de Vance a la Argentina. Inicialmente, el primer esquema presentado tenía en cuenta la llegada del vicepresidente de Estados Unidos posterior a la visita del Papa León XIV. Sin embargo, Cancillería se maneja con máximo hermetismo sobre este tema.

Cabe recordar que Pablo Quirno realizó una conferencia de prensa el pasado 22 de octubre con el vicesecretario de Estado estadounidense Christopher Landau, donde confirmó que ambos habían trabajado en detalles de la agenda de Vance.

Javier Milei asiste a una reunión de la coalición política y de seguridad multinacional "Escudo de las Américas" en el marco de la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, EE. UU.
Javier Milei asiste a una reunión de la coalición política y de seguridad multinacional "Escudo de las Américas". Foto: REUTERS

¿Por qué podría suspenderse la visita de JD Vance?

Entre las versiones de suspensión de la visita de JD Vance a la Argentina se puso sobre la mesa la reciente cancelación de su visita a Colombia prevista para el 20 y 21 de noviembre. El vicepresidente norteamericano planeaba reunirse con Abelardo de la Espriella como parte de una gira que contemplaba escalas en Argentina y Chile.

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Por el momento, la Casa Blanca no se pronunció oficialmente sobre la posible suspensión. De esta manera, parece ser que la derrota del Partido Republicano en las elecciones legislativas estadounidenses del 3 de noviembre debilitó el margen parlamentario de Trump para la segunda mitad de su mandato y dio un giro en la agenda de sus funcionarios más importantes.

El plan original incluía una reunión con Milei en la Casa Rosada y una estadía de entre dos y tres días. Aunque Estados Unidos nunca informó oficialmente la fecha, en el Gobierno argentino daban por hecho el viaje desde principios de octubre y solo faltaba cerrar los detalles de la agenda.

Entre las versiones de suspensión de la visita de JD Vance a la Argentina se destacó aquella basada en la cancelación de su visita a Colombia que se encontraba prevista para el 20 y 21 de noviembre. Foto: REUTERS

La visita tenía un peso político importante para la administración libertaria, ya que Vance iba a ser el funcionario de más alto rango del gobierno de Trump en visitar la Argentina desde que Milei asumió la Presidencia. La última vez que un vicepresidente de Estados Unidos estuvo en el país fue en agosto de 2017, cuando Mike Pence se reunió con Mauricio Macri.

Cabe resaltar que la posible postergación se da en un contexto de dudas sobre el apoyo financiero de Estados Unidos. El Gobierno asegura que la relación estratégica con Washington no corre peligro, aunque reconoce que Trump podría encontrar más obstáculos políticos para promover una nueva ayuda económica tras la derrota republicana.

J.D. VanceEstados UnidosGobiernoJavier Milei
Romina Muscari
Romina Muscari

Redactora de política y economía

Periodista. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la UNLAM. Leer bio

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