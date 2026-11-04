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Video impactante: así fue el accidente en ala delta en Río de Janeiro en el que murieron un argentino y su instructor

Se conocieron las imágenes que muestran los momentos previos a la caída que provocó la muerte de Adrián Guillermo Arismendi, argentino de 26 años, y del instructor brasileño. La principal hipótesis apunta a una maniobra a baja altura.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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La secuencia del accidente fatal en Río de Janeiro
La secuencia del accidente fatal en Río de Janeiro. Foto: Captura de video
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El video del accidente en ala delta en Río de Janeiro, Brasil, que terminó con la vida de un turista argentino y un instructor brasileño, se conoció en las últimas horas y permitió observar parte del vuelo que terminó en tragedia. Las imágenes, que son impactantes, forman parte de la investigación para determinar qué provocó la abrupta caída de la aeronave.

El vuelo en ala delta que acabó trágicamente con la vida de un turista argentino y el instructor brasileño en Río de Janeiro
El vuelo en ala delta que acabó trágicamente con la vida de un turista argentino y el instructor brasileño en Río de Janeiro. Video: NA

Las víctimas fueron identificadas como Adrián Guillermo Arismendi, un argentino de 26 años oriundo de Puerto Deseado, Santa Cruz, y Luiz Eduardo Rodrigues dos Santos, el instructor de 45 años que estaba a cargo de la travesía.

El vuelo había sido registrado por el Club de Vuelo Libre de São Conrado, la empresa responsable de la actividad, como ocurre habitualmente con este tipo de experiencias turísticas. El material audiovisual se convirtió en una pieza importante para reconstruir los últimos instantes del recorrido y establecer las causas del siniestro.

Cómo fue el accidente en ala delta en Río de Janeiro

De acuerdo con la información que trascendió, el equipo despegó desde la rampa de Pedra Bonita, uno de los puntos habituales para realizar vuelos en ala delta y parapente en Río de Janeiro.

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La principal hipótesis sobre lo ocurrido apunta a una posible maniobra del instructor durante el trayecto. Según las primeras reconstrucciones, el hombre habría realizado una curva demasiado baja y cerrada, lo que pudo haber provocado que el ala delta perdiera altura rápidamente y terminara impactando contra un muro.

Sin embargo, las circunstancias exactas del accidente todavía son materia de investigación. Por ese motivo, el video será fundamental para analizar la trayectoria del vuelo, los movimientos realizados por el instructor y los posibles factores que desencadenaron la caída.

Tragedia en Río de Janeiro: un turista argentino de 26 años murió en un accidente de ala delta.
Tragedia en Río de Janeiro: un turista argentino de 26 años murió en un accidente de ala delta. Foto: Agencia NA

Quién era el turista argentino que murió en Río de Janeiro

Arismendi tenía 26 años y era oriundo de Puerto Deseado, en la provincia de Santa Cruz. Había llegado a Río de Janeiro apenas un día antes del accidente y se encontraba de vacaciones junto a un grupo de amigos.

La experiencia de vuelo terminó de manera trágica. Después del impacto, tanto el joven argentino como el instructor fueron trasladados de urgencia al Hospital Municipal Miguel Couto, donde recibieron asistencia médica.

Pese al operativo de emergencia y a los esfuerzos del personal sanitario, ambos fallecieron minutos después de ingresar al centro de salud.

El episodio generó conmoción por las circunstancias del accidente y la muerte del turista argentino, que había viajado a Brasil para disfrutar de unos días de descanso. Mientras tanto, las autoridades avanzan con las pericias para determinar las responsabilidades y establecer con precisión cómo se produjo la caída del ala delta.

AccidenteMuerteRío de Janeiro
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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