Jesús Owono rompió el silencio tras la muerte de Jesús de Miguel: “Es muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado”

Jesús Owono habló sobre la tragedia Foto: REUTERS

La muerte de Jesús de Miguel continúa generando conmoción en el fútbol español y golpea especialmente al plantel del FC Andorra. En medio del difícil momento que atraviesa el equipo, el arquero Jesús Owono, protagonista del choque que terminó con la vida del delantero, rompió el silencio y compartió un mensaje para expresar su dolor por lo ocurrido.

A través de un comunicado difundido por el club, el futbolista reconoció que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida y que todavía no consigue procesar la tragedia que conmocionó al mundo del deporte. “Estos están siendo los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado”, expresó el arquero.

Además, manifestó su acompañamiento a los familiares y seres queridos del delantero fallecido. “Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús. Pienso en él, en su familia y en todas las personas que lo querían”, agregó.

El mensaje de Jesús Owono, quien lamentó la muerte de su colega. Foto: Andorra FC

En su mensaje, el arquero también hizo referencia a las cuestiones que deberá afrontar a partir de lo sucedido, aunque dejó en claro que, por el momento, su prioridad es atravesar el duelo por la pérdida de su compañero. “Sé que habrá muchas cuestiones que abordar, afrontaré lo que venga con todo el respeto. Pero ahora mismo, sinceramente, no puedo pensar en otra cosa que en Jesús y en el dolor que estamos viviendo”, sostuvo.

Finalmente, Owono cerró su comunicado con una breve despedida al delantero: “Descansa en paz, Jesús”. El mensaje reflejó el impacto emocional que tuvo el episodio en el futbolista, quien quedó directamente involucrado en el accidente ocurrido durante el partido entre el FC Andorra y el CD Tenerife.

Murió a los 30 años el futbolista español Jesús de Miguel

La Federación de Guinea Ecuatorial respaldó a Owono: “Protagonista involuntario”

La Federación Ecuatoguineana de Fútbol también se pronunció sobre la tragedia y publicó un comunicado en el que expresó sus condolencias al FC Andorra y manifestó su respaldo al arquero, que representa a la selección de Guinea Ecuatorial.

“Sabemos que, como protagonista involuntario de este fatal lance del juego, está viviendo esta situación con una profunda aflicción y desconsuelo”, señaló la entidad.

En ese sentido, aseguró que le brindará “todo nuestro respaldo humano y profesional” y reconoció la dureza de un episodio que ningún protagonista del deporte quisiera atravesar.

“Compartimos su luto y nos ponemos a su entera disposición. Reciban nuestro más sincero respeto y apoyo en estos momentos tan difíciles”, concluyó el comunicado.

Un compañero argentino de Jesús Owono salió a defenderlo: “Jamás tendría intención de hacerle daño a nadie”

El respaldo al arquero también llegó desde el propio vestuario del FC Andorra. Lautaro Spatz, futbolista argentino del equipo, publicó una carta en sus redes sociales para expresar su apoyo a su compañero y destacar su calidad humana.

Jesús De Miguel falleció tras impactar con el arquero rival. Foto: REUTERS

“Quienes lo conocemos sabemos la clase de persona que es, lo mucho que está sufriendo en estos momentos y que jamás tendría intención de hacerle daño a nadie”, escribió el defensor. Además, describió el estado de ánimo que atraviesa el plantel desde que ocurrió el accidente y remarcó que se trata de una situación que ninguno de ellos imaginó vivir dentro de una cancha. “Desde ayer, toda la plantilla del FC Andorra estamos conmocionados, hundidos y afectados por lo sucedido. Es una tragedia que jamás hubiéramos imaginado vivir en un terreno de juego”, expresó.