A 43 años del triunfo de Alfonsín: en San Martín conmemoraron el valor histórico de la democracia

Exfuncionarios y referentes de la UCR como Daniel Salvador, Enrique "Coti" Nosiglia y Walter Caruso reflexionaron sobre la lucha contra la dictadura, el trabajo de la CONADEP y la vigencia del voto popular ininterrumpido. Foto: Captura de TV

En el marco de la conmemoración por los 43 años de la victoria electoral de la Unión Cívica Radical (UCR) que llevó al Dr. Raúl Alfonsín a la presidencia en 1983, la localidad bonaerense de San Martín fue sede de la charla “Democracia para siempre”. El encuentro contó con las exposiciones de Enrique “Coti” Nosiglia, exministro de la gestión alfonsinista; Daniel Salvador, exsecretario de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP); y Walter Carusso, exdiputado provincial por el radicalismo y director del Instituto de Derecho Político del Colegio de Abogados de San Martín (CASM).

Carusso rememoró sus inicios en la militancia política en 1982, cuando tenía 18 años, y destacó el significado transformador de Alfonsín para la Argentina. En ese sentido, señaló que las generaciones más jóvenes han crecido en libertad y muchas veces desconocen la intensa lucha previa que requirió conquistar las garantías constitucionales.

Democracia para Siempre: A 43 Años de Alfonsín. Informe de Canal 26. Video: Canal 26

Como testimonio del clima represivo de la dictadura, recordó haber pasado hasta tres días detenido en una comisaría por el solo hecho de estar en un boliche bailable, contrastando aquel contexto con la posibilidad de consolidar y disfrutar la democracia en la actualidad.

Asimismo, resaltó el valor histórico de compartir panel con figuras como Daniel Salvador, destacando su rol en la investigación sobre los desaparecidos al frente de la CONADEP, y con Enrique Nosiglia, a quien definió como su maestro y amigo.

El dirigente enfatizó la trascendencia de que los protagonistas de aquel período compartan sus vivencias para concientizar a la sociedad sobre todo el esfuerzo realizado para que hoy los ciudadanos puedan seguir votando ininterrumpidamente cada dos años.

Por su parte, Daniel Salvador profundizó sobre el desafío histórico que implicó cimentar una “democracia para siempre” a partir de las decisiones iniciales orientadas al esclarecimiento de la verdad. Salvador remarcó que juzgar con el debido proceso y terminar con la impunidad permitió cortar la histórica continuidad entre gobiernos democráticos y dictaduras militares.

Finalmente, concluyó que, si bien la sociedad argentina reconoce que aún existen múltiples aspectos por mejorar, prevalece la certeza colectiva del “Nunca Más” y el convencimiento de que el único camino posible es el democrático.