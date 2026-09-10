Fenerbahçe vs. Roma EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Champions League 2026-2027

Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Fenerbahçe choca ante Roma, en duelo válido por Champions League 2026-2027. La cancha del estadio Sukru Saracoglu ya está lista para que el balón comience a moverse a las 13:45, y tú no te lo puedes perder.
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Fenerbahçe vs. Roma:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Champions League 2026-2027
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Fenerbahçe y Roma por la Champions League 2026-2027: fecha, hora, estadio y transmisión.