Fenerbahçe vs. Roma EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Champions League 2026-2027

Portadas Champions League 10 de septiembre Foto: Canal26.com

Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Fenerbahçe choca ante Roma, en duelo válido por Champions League 2026-2027. La cancha del estadio Sukru Saracoglu ya está lista para que el balón comience a moverse a las 13:45, y tú no te lo puedes perder.