Megaobra energética: construyen una gigantesca isla artificial para abastecer a 10 millones de hogares en Dinamarca

La isla artificial estará ubicada a 80 kilómetros de la costa de Dinamarca y funcionará como uno de los mayores centros de distribución de energía eólica marina de Europa. Imagen ilustrativa. Foto: Energía Renovables

Dinamarca avanza con uno de los proyectos de infraestructura energética más ambiciosos de Europa: la construcción de una isla artificial en el mar del Norte que concentrará la electricidad generada por parques eólicos marinos y permitirá distribuir energía renovable a varios países del continente.

Ubicada a unos 80 kilómetros de la península de Jutlandia, la plataforma funcionará como un enorme centro de distribución eléctrica y también producirá hidrógeno verde, un combustible considerado clave para reducir las emisiones contaminantes de sectores industriales y del transporte.

El hidrógeno verde es un combustible limpio que se obtiene mediante electrólisis, un proceso que separa el hidrógeno y el oxígeno del agua utilizando electricidad proveniente de fuentes renovables (como la solar o eólica). Foto: Freepik.

La iniciativa forma parte de la estrategia energética impulsada por el Pacto Verde Europeo y apunta a convertir a Europa en el primer continente climáticamente neutro antes de 2050.

Cómo funcionará la isla artificial que proyecta Dinamarca en el mar del Norte

La isla artificial actuará como un nodo energético ubicado en alta mar. Allí convergerá la electricidad generada por cientos de aerogeneradores instalados en el mar del Norte, una de las regiones con mejores condiciones de viento del planeta.

Desde ese punto, la energía será transportada mediante una red de cables submarinos de alta tensión hacia distintos países europeos.

Además de distribuir electricidad, la infraestructura contará con plantas de electrólisis que utilizarán la energía eólica para producir hidrógeno verde. Este combustible limpio podrá emplearse en actividades donde la electrificación resulta más compleja, como el transporte marítimo, la aviación y determinadas industrias pesadas.

El megaproyecto busca abastecer de electricidad renovable a millones de hogares y producir hidrógeno verde para acelerar la transición energética europea. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

El objetivo final es que la plataforma alcance una capacidad de generación de 10 gigavatios (GW), suficiente para abastecer a unos 10 millones de hogares.

Qué países de Europa se abastecerán con la energía generada por la mega isla danesa

El proyecto fue concebido como una infraestructura de alcance regional y no únicamente para cubrir la demanda energética de Dinamarca.

Según la Agencia Danesa de la Energía, la electricidad producida en la isla llegará a:

Dinamarca.

Alemania.

Países Bajos.

Noruega.

Bélgica.

Reino Unido.

La interconexión permitirá mejorar la seguridad energética europea, incrementar el uso de energías renovables y disminuir la dependencia de los combustibles fósiles.

Una superficie equivalente a 18 canchas de fútbol: los detalles de la colosal plataforma

La futura isla tendrá una superficie mínima de 120.000 metros cuadrados, una extensión similar a 18 canchas de fútbol. La infraestructura incluirá muelles, estaciones eléctricas, centros de control y sistemas de conexión con los parques eólicos ubicados mar adentro.

La infraestructura forma parte del Pacto Verde Europeo y apunta a reducir cerca de 20 millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbono por año. Foto: Unsplash.

Se estima que la inversión total superará los 210.000 millones de coronas danesas, equivalentes a entre 28.000 y 30.000 millones de euros. De ese monto, cerca de 10.000 millones de coronas estarán destinados exclusivamente a la construcción de la plataforma y sus obras portuarias, mientras que el resto financiará los aerogeneradores, los cables submarinos y los sistemas de distribución eléctrica internacional.

El proyecto también enfrenta importantes desafíos financieros, ya que las estimaciones actuales contemplan sobrecostos cercanos a los 6.700 millones de euros respecto de los cálculos iniciales.

Cuándo estará operativa la gigantesca infraestructura energética

Aunque en un principio se esperaba que la isla entrara en funcionamiento antes, el cronograma fue revisado debido a la complejidad técnica y económica del proyecto.

Actualmente, las previsiones oficiales indican que la infraestructura no estará operativa antes de 2036, mientras que el desarrollo completo para alcanzar la capacidad prevista de 10 GW se proyecta hacia 2040. El avance definitivo dependerá del otorgamiento de los permisos ambientales, del cierre del financiamiento y del compromiso de los países europeos involucrados en la iniciativa.

Reducción de emisiones: cómo planea evitar la liberación de 20 millones de toneladas de CO2 al año

Uno de los principales objetivos de la megaobra es acelerar la descarbonización del sistema energético europeo. Según las estimaciones de la Agencia Danesa de la Energía, una vez que alcance su capacidad máxima, la isla artificial permitirá evitar la emisión de casi 20 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO₂) por año.

Además de generar energía limpia, la isla artificial permitirá fortalecer la seguridad energética de Europa y disminuir la dependencia de los combustibles fósiles. Foto: EFE.

Para minimizar el impacto ambiental durante la construcción, las autoridades prevén implementar programas permanentes de monitoreo de la biodiversidad marina y convertir parte de las estructuras de protección en arrecifes artificiales que favorezcan la recuperación de los ecosistemas.

El proyecto se enmarca dentro del Pacto Verde Europeo, la estrategia impulsada por la Comisión Europea desde 2019 para alcanzar la neutralidad climática en 2050. En ese contexto, la isla artificial de Dinamarca aparece como una de las iniciativas más innovadoras para transformar la matriz energética del continente y acelerar el reemplazo de los combustibles fósiles por fuentes renovables.