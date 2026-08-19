Flamengo vs. Cruzeiro: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Libertadores 2026

Cuándo y dónde ver el partido entre Flamengo y Cruzeiro por la Copa Libertadores 2026. El encuentro se jugará a las 21:30 en el estadio Jornalista Mário Filho de Río de Janeiro. En esta nota encontrás horario, canal de TV, datos del partido y toda la información para no perderte el encuentro.
¿A qué hora juegan Flamengo vs. Cruzeiro, por Copa Libertadores 2026?
El partido se juega este Miércoles, 19/08/2026, a partir de las 21:30hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Jornalista Mário Filho, ubicado en Río de Janeiro.
¿Por dónde ver en vivo Flamengo vs. Cruzeiro, por Copa Libertadores 2026?
El encuentro entre Flamengo y Cruzeiro se podrá ver en directo por Disney+ Premium, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.
¿Quién es el árbitro de Flamengo vs. Cruzeiro, por Copa Libertadores 2026?
El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Tejera, Gustavo, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.