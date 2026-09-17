El hermoso cerro de la Patagonia donde Manu Ginóbili compró tierras: tiene vistas únicas al Nahuel Huapi y al lago Correntoso

El hermoso cerro de la Patagonia donde Manu Ginóbili compró tierras. Foto: Wikipedia

Entre bosques centenarios, lagos cristalinos y senderos de montaña, el cerro Belvedere se transformó en uno de los rincones más admirados de Villa La Angostura. Este emblemático punto panorámico de Neuquén no solo ofrece algunas de las mejores vistas de la Patagonia, sino que también ganó notoriedad por ser el entorno donde se encuentra el terreno adquirido por el exbasquetbolista Manu Ginóbili.

Ubicado sobre la margen oeste de la localidad, el Belvedere combina aventura, naturaleza y paisajes que resumen la esencia de la Patagonia lacustre argentina.

El increíble cerro de Villa La Angostura que enamoró a Manu Ginóbili

El cerro Belvedere se encuentra en un sector privilegiado de Villa La Angostura, muy cerca del lago Correntoso. Se trata de una de las áreas más valoradas de la localidad por su entorno natural, dominado por montañas cubiertas de bosque nativo y panorámicas que se extienden hasta algunos de los lagos más famosos del sur argentino.

El cerro Belvedere se encuentra en un sector privilegiado de Villa La Angostura, muy cerca del lago Correntoso. Foto: Wikipedia

Fue en este escenario donde Manu Ginóbili adquirió, en 2004, un terreno de entre 12 y 13 hectáreas. La propiedad estuvo involucrada durante años en una disputa judicial que tuvo resolución favorable para el exjugador en 2025.

Más allá de la repercusión pública del caso, la zona se destaca por reunir algunas de las características que posicionaron a Villa La Angostura entre los destinos más buscados de la Patagonia.

Las vistas panorámicas que convierten al Belvedere en uno de los mejores miradores de Neuquén

El nombre del cerro no es casual. Desde sus laderas y puntos elevados se obtienen vistas privilegiadas del lago Correntoso, el Nahuel Huapi y las montañas cordilleranas que rodean la región.

Desde sus laderas y puntos elevados se obtienen vistas privilegiadas del lago Correntoso y el Nahuel Huapi. Foto: Wikipedia

La combinación de espejos de agua, bosques y valles genera una de las postales más reconocidas de Villa La Angostura. Para muchos visitantes, el Belvedere funciona como un auténtico balcón natural desde el cual se aprecia gran parte del paisaje patagónico en una sola imagen.

Durante todo el año, el lugar atrae a viajeros, fotógrafos y amantes de la naturaleza que buscan contemplar algunos de los escenarios más espectaculares de Neuquén.

El fenómeno natural que une al lago Correntoso con el Nahuel Huapi

Uno de los mayores atractivos del área es la proximidad con el lago Correntoso, uno de los íconos turísticos de Villa La Angostura.

Este espejo de agua se conecta con el Nahuel Huapi a través del río Correntoso, uno de los más cortos del mundo. Foto: Wikipedia

Este espejo de agua se conecta con el Nahuel Huapi a través del río Correntoso, reconocido por ser uno de los más cortos del mundo. Su recorrido abarca apenas unos cientos de metros antes de desembocar en el gran lago patagónico.

Desde distintos sectores del cerro es posible observar esta singular configuración geográfica, donde cursos de agua, lagos y montañas conforman un paisaje único en la región.

Senderos, cascadas y trekking: qué hacer en el cerro Belvedere

Además de sus miradores, el Belvedere es uno de los principales destinos para quienes disfrutan del senderismo en Villa La Angostura.

El recorrido más popular conduce al mirador Belvedere y a la Cascada Inacayal, una caminata de dificultad media-baja. Foto: Wikipedia

El recorrido más popular conduce al mirador Belvedere y a la Cascada Inacayal, una caminata de dificultad media-baja que atraviesa sectores de bosque andino-patagónico y permite acceder a vistas panorámicas de gran belleza.

Para quienes buscan una experiencia más exigente, el sendero continúa hacia el Filo Belvedere y el Cajón Negro, una ruta de montaña que ofrece paisajes de altura y escenarios menos explorados por el turismo tradicional.

Por qué el cerro Belvedere es uno de los lugares más buscados de la Patagonia

Bosques nativos, baja densidad urbana, acceso a grandes lagos y vistas privilegiadas de la cordillera son algunos de los factores que explican el atractivo de esta zona de Villa La Angostura.

El cerro Belvedere sintetiza gran parte de la identidad paisajística de la Patagonia norte y continúa consolidándose como una parada obligada para quienes visitan Neuquén.

De esta manera, con senderos accesibles, miradores naturales y panorámicas que combinan el lago Correntoso, el Nahuel Huapi y las montañas de la cordillera, este rincón patagónico sigue siendo uno de los secretos mejor guardados del turismo argentino.