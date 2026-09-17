Kylian Mbappé rompió el silencio sobre la polémica camiseta de apoyo a Ceuta y fue contundente: qué dijo

Kylian Mbappé y Vinicius Jr se remangaron las camisetas con un lema en solidaridad con la gente de Ceuta antes del partido. Foto: REUTERS

Kylian Mbappé quedó en el centro de la polémica después de no mostrar por completo una camiseta de apoyo a Ceuta durante el partido entre Real Madrid y Elche por la Liga de España. Tras las críticas y las distintas interpretaciones que generó su actitud, el delantero francés rompió el silencio y explicó los motivos detrás de su controvertida decisión.

La camiseta llevaba la inscripción “Todos somos caballas. Ceuta y los caballeros de la Mar”, pero el atacante del conjunto español optó por cubrir parte de la frase. Su gesto fue advertido rápidamente y algunos sectores lo interpretaron como un rechazo a la iniciativa solidaria con los habitantes de la ciudad autónoma española.

Frente a la repercusión que alcanzó el episodio, Mbappé aclaró que no buscó manifestarse contra Ceuta ni restarle importancia a la situación que atraviesa su población. Por el contrario, sostuvo que su intención fue ampliar el mensaje y expresar su solidaridad con todas las personas que sufren, incluidos los migrantes que llegan a la región en condiciones extremas.

La palabra de Mbappé sobre su polémica con Ceuta. Crédito: Diario AS

Qué dijo Kylian Mbappé sobre la camiseta de apoyo a Ceuta

El futbolista del Real Madrid señaló que los clubes habían decidido utilizar la indumentaria y que los jugadores debían llevarla. Sin embargo, consideró que se encontraba ante una situación delicada debido a las diferentes realidades sociales y humanitarias involucradas.

Mbappé afirmó que mantiene su solidaridad con Ceuta y con las víctimas, pero aclaró que también quiso recordar a los inmigrantes que perdieron la vida o que enfrentan situaciones difíciles. En ese sentido, remarcó que su postura surgió desde una perspectiva humana y no desde una posición contraria a los habitantes de la ciudad.

“No quería priorizar sufrimientos”, expresó el delantero francés al explicar por qué no exhibió la leyenda completa. Además, aseguró que deseaba tener un pensamiento para todas las personas afectadas por la crisis, sin establecer diferencias entre unas víctimas y otras.

El gesto de Mbappé que encendió la polémica

La controversia comenzó cuando los planteles del Real Madrid y el Elche salieron al campo con la camiseta de respaldo a Ceuta. La iniciativa buscaba visibilizar la situación de la ciudad y había sido promovida para los clubes de la Comunidad Valenciana.

Aunque el Real Madrid aceptó participar de la acción, Mbappé, Vinicius Junior y Konaté cubrieron una parte de la inscripción. De esta manera, solo quedó visible la frase “Todos somos”, mientras que el resto del mensaje no pudo observarse con claridad.

Kylian Mbappé y Vinicius Jr se remangaron las camisetas con un lema en solidaridad con la gente de Ceuta antes del partido. Foto: REUTERS

La decisión provocó cuestionamientos y abrió un fuerte debate en España. Mientras algunos interpretaron la actitud como una negativa a respaldar a Ceuta, otros consideraron que los futbolistas habían buscado evitar una identificación total con el contenido de la campaña.

Mbappé rechazó las acusaciones y aseguró que su gesto no estuvo dirigido contra los habitantes de la ciudad. El capitán de la selección francesa insistió en que apoya a las personas afectadas, aunque prefirió transmitir una posición más amplia ante una problemática que también involucra a los migrantes.

La contundente explicación de la estrella del Real Madrid

El delantero reconoció que podía resultar difícil transmitir correctamente su postura y admitió que su decisión podía ser malinterpretada. Sin embargo, sostuvo que no quiso elegir qué sufrimiento merecía mayor visibilidad.

Con sus declaraciones, Mbappé buscó cerrar la controversia y dejar en claro que su actitud no implicaba un rechazo a Ceuta. Su explicación, no obstante, volvió a poner el episodio en el centro de la conversación y reavivó el debate sobre el rol de los futbolistas ante campañas sociales y mensajes institucionales.