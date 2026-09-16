Inspirada en un hormiguero: así es la casa con cascada integrada que combate el calor extremo sin aire acondicionado

La vivienda fue diseñada en India con una estructura inspirada en el sistema de ventilación natural de los hormigueros. Foto: Instagram / kaushal_tatiya_architects.

¿Qué tienen en común una casa y un hormiguero? A simple vista, probablemente nada. Pero un estudio de arquitectura de India encontró una respuesta bastante ingeniosa: diseñar una vivienda que aproveche algunos de los principios naturales con los que estas pequeñas construcciones consiguen mantener su interior ventilado.

Así nació Anthill House, una vivienda de aproximadamente 650 m² construida en Ahilyanagar, Maharashtra, que utiliza ladrillo, patios, sombras, aberturas y circulación natural del aire para enfrentar las altas temperaturas. El proyecto fue desarrollado por Kaushal TaTiya Architects y terminado en 2026.

El proyecto de 650 m² utiliza ladrillos, patios y aberturas para favorecer la circulación del aire y reducir el calor interior. Foto: Instagram / kaushal_tatiya_architects.

La idea no es vivir literalmente dentro de un hormiguero, sino aprovechar una lógica similar: crear una estructura llena de conductos, espacios interconectados y pequeñas aberturas que favorezcan el movimiento del aire.

Innovación en climatización: arquitectura inspirada en la estructura de un hormiguero

Los hormigueros cuentan con cámaras, conductos y aberturas que permiten intercambiar aire con el exterior. Los arquitectos tomaron ese principio como inspiración para crear una vivienda porosa, en la que las habitaciones se conectan con patios, pasajes, espacios abiertos y diferentes puntos de ventilación.

Desde el exterior, la construcción presenta una apariencia compacta dominada por el ladrillo. En el interior, en cambio, la geometría se abre progresivamente.

Esta combinación cumple una función concreta: proteger los ambientes del intenso sol de Maharashtra y, al mismo tiempo, permitir que el aire circule sin depender permanentemente del aire acondicionado.

Los muros perforados permiten controlar el ingreso de luz y facilitar la ventilación natural de los ambientes. Foto: Instagram / kaushal_tatiya_architects.

La vivienda utiliza además ventilación cruzada y efecto chimenea. El aire caliente asciende y puede escapar por conductos verticales y lucernarios ubicados en sectores elevados, mientras el aire ingresa por aberturas situadas a menor altura. Es decir, en lugar de pedirle todo el trabajo a una máquina, la propia casa intenta hacer parte del trabajo.

El rol del ladrillo como aislante térmico natural frente al calor extremo

Uno de los protagonistas de Anthill House es el ladrillo. Pero no solamente por una cuestión estética. La vivienda incorpora jaalis, unos cerramientos tradicionales perforados de la arquitectura del sur de Asia. Sus pequeñas aberturas permiten que circule el aire y, al mismo tiempo, ayudan a filtrar la radiación solar.

Funcionan como una especie de segunda piel arquitectónica: dejan pasar el aire, pero generan sombra antes de que el sol llegue directamente a los espacios interiores.

El ladrillo también aporta masa térmica, una característica útil en determinados climas secos con diferencias importantes de temperatura entre el día y la noche. Una pared pesada puede absorber parte del calor y retrasar su ingreso al interior.

La casa incorpora patios interiores, terrazas y espacios de sombra como parte de su estrategia para combatir las altas temperaturas. Foto: Instagram / kaushal_tatiya_architects.

Eso sí: no significa que cualquier casa de ladrillos vaya a convertirse mágicamente en un aire acondicionado gigante. El rendimiento depende de factores como el espesor de los muros, la orientación, la composición de la envolvente, la radiación solar y la ventilación, entre otros.

Beneficios de sustituir el aire acondicionado tradicional por soluciones sustentables

Anthill House suma otras estrategias para reducir la carga térmica. Una de ellas aparece en el centro de la zona de estar: un patio acompañado por una cascada de agua.

El patio permite llevar luz y ventilación hacia sectores alejados de las fachadas, mientras que el agua puede contribuir mediante enfriamiento evaporativo. Cuando una parte del agua se evapora, absorbe energía del ambiente y puede reducir la temperatura del aire cercano.

La estrategia tiene, sin embargo, sus límites. La refrigeración evaporativa consume agua y pierde eficacia cuando la humedad ambiental es elevada, por lo que no puede aplicarse de la misma manera en cualquier región.

El ladrillo funciona como una masa térmica capaz de ayudar a moderar los cambios de temperatura dentro de la vivienda. Foto: Instagram / kaushal_tatiya_architects.

La vivienda también evita depender de enormes superficies de vidrio. En su lugar incorpora terrazas, balcones, cavidades sombreadas, patios y fachadas perforadas para controlar la radiación solar antes de que llegue a los espacios habitables.

La premisa es bastante simple: si el sol no entra directamente, hay menos calor que después haya que sacar.

Eficiencia energética y consumo sustentable frente a altas temperaturas

El diseño cobra especial interés en India debido al crecimiento de la demanda de refrigeración. Según los datos incluidos en el material, en 2024 se vendieron alrededor de 14 millones de equipos de aire acondicionado, mientras que la refrigeración llegó a representar unos 60 GW de la demanda eléctrica máxima del país.

La Agencia Internacional de la Energía estima además que entre 2026 y 2030 la refrigeración de espacios podría representar más del 20% del crecimiento de la demanda eléctrica india.

En ese contexto, reducir la cantidad de refrigeración que necesita un edificio puede tener un impacto energético importante.

El diseño combina técnicas tradicionales, como los jaalis, con recursos arquitectónicos que favorecen el efecto chimenea y la ventilación cruzada. Foto: Instagram / kaushal_tatiya_architects.

La estrategia, de hecho, coincide con el enfoque del India Cooling Action Plan, que contempla reducir las necesidades de refrigeración de los edificios mediante estrategias pasivas y utilizar equipos eficientes para cubrir la demanda restante.

La casa, por lo tanto, no propone simplemente reemplazar el aire acondicionado por ladrillos. La idea es reducir primero el calor que ingresa y favorecer después la ventilación natural, para que los sistemas mecánicos tengan menos trabajo.

Y ahí aparece la verdadera enseñanza del curioso “hormiguero”: no se trata de copiar la forma de la casa, sino su lógica. Una vivienda adaptada al clima puede utilizar sombra, masa térmica, patios y circulación de aire para reducir la energía necesaria para mantenerse confortable.

Eso sí, hay una precisión importante: el material no aporta una evaluación de ciclo de vida que permita afirmar cuánto redujo exactamente la huella de carbono de Anthill House. Por eso, más que presentarla como una solución definitiva, el proyecto funciona como un ejemplo de cómo la arquitectura puede intentar combatir el calor antes de encender el aire acondicionado.