Festival del Alfajor con entrada gratis: cómo llegar al evento más dulce del fin de semana

Festival del Alfajor con entrada gratis Foto: Instagram @leonardoespinozaok

El plan ideal para los fanáticos de lo dulce este fin de semana: Baradero es sede del Primer Festival del Alfajor, una propuesta gastronómica con entrada libre y gratuita siendo una de las escapadas más tentadoras de las vacaciones de invierno. El encuentro se realiza el sábado 11 y domingo 12 de julio, de 11 a 19 horas, en la Plaza Mitre, uno de los espacios más importantes de la ciudad bonaerense.

Con productores de distintos puntos del país, actividades para toda la familia, food trucks, espectáculos en vivo y hasta un alfajor gigante para compartir con el público, el evento busca poner en valor uno de los productos más queridos por los argentinos. La organización está a cargo del Campeonato Argentino del Alfajor, con acompañamiento del Municipio de Baradero.

Dónde se realiza el Festival del Alfajor

El festival se llevará a cabo en la Plaza Mitre de Baradero, ubicada en pleno centro de la ciudad. Este espacio funciona como punto de encuentro para vecinos y visitantes, y está rodeado por calles céntricas como San Martín, Rodríguez, Anchorena y Santa María de Oro, lo que facilita el acceso caminando desde distintos puntos de la localidad.

Más de 40 productores de todo el país participan del Festival del Alfajor en Baradero, con degustaciones, variedades artesanales y propuestas innovadoras en plena feria gastronómica durante el fin de semana largo. Foto: Baires Secreta

La elección de la plaza no es casual: al tratarse de un espacio abierto, céntrico y tradicional, permite recorrer los stands con comodidad, disfrutar de las propuestas gastronómicas y quedarse a pasar la tarde sin necesidad de pagar entrada. Además, la zona cuenta con comercios cercanos y accesos prácticos para quienes lleguen en auto o transporte público.

Cómo llegar al Festival del Alfajor en Baradero

Para quienes viajen desde la Ciudad de Buenos Aires o el AMBA, Baradero es una excelente opción de escapada de fin de semana. La alternativa más elegida suele ser ir en auto, ya que permite manejar los horarios con mayor libertad y aprovechar el día completo en la ciudad.

En auto, el camino más habitual es tomar la Autopista Panamericana en dirección norte y continuar hacia la zona de Campana/Zárate para luego seguir por la Ruta Nacional 9, rumbo a Rosario. Desde allí se accede a Baradero y luego al centro de la ciudad, donde se encuentra la Plaza Mitre. Como en todo evento masivo, conviene salir temprano para evitar demoras, conseguir mejor lugar para estacionar y llegar antes del horario de mayor concurrencia.

Otra opción es viajar en micro desde terminales de larga distancia con servicios hacia Baradero o destinos cercanos. Una vez en la terminal local, se puede completar el trayecto hasta Plaza Mitre en taxi, remis o caminando, según el punto de llegada y el tiempo disponible. Para quienes no quieren manejar, esta puede ser una alternativa cómoda para disfrutar del festival sin preocuparse por el estacionamiento.

Qué se podrá encontrar en el Festival del Alfajor

Durante las dos jornadas, los visitantes podrán recorrer stands de más de 40 productores alfajoreros llegados desde diferentes regiones del país. La propuesta no se limitará a los alfajores clásicos: también habrá emprendimientos locales y productores regionales con chocolates artesanales, dulces, miel, mermeladas y otras elaboraciones caseras.

La variedad será uno de los grandes atractivos del evento. Quienes asistan podrán encontrar opciones tradicionales de chocolate y dulce de leche, versiones artesanales, sabores regionales y propuestas con combinaciones más innovadoras. Por eso, el festival se perfila como un recorrido ideal tanto para quienes buscan probar algo distinto como para quienes quieren comprar productos directamente a sus elaboradores.

El alfajor gigante y la competencia por el mejor alfajor

Uno de los momentos más esperados será la presentación del alfajor gigante, que se compartirá con el público durante la jornada del domingo. Esta atracción suele convertirse en uno de los puntos más fotografiados de este tipo de fiestas gastronómicas, ideal para familias, grupos de amigos y creadores de contenido que buscan una imagen llamativa para redes sociales.

Más de 40 productores de todo el país participan del Festival del Alfajor en Baradero, con degustaciones, variedades artesanales y propuestas innovadoras en plena feria gastronómica durante el fin de semana largo. Foto: Baires Secreta

Además, el festival tendrá una competencia para elegir al Mejor Alfajor de Baradero, con la participación de un jurado integrado por especialistas gastronómicos y referentes del sector. También se realizarán masterclass y demostraciones gratuitas, pensadas para quienes quieran aprender técnicas de elaboración o mejorar sus productos si ya tienen un emprendimiento propio.

Shows en vivo, food trucks y actividades para chicos

El Festival del Alfajor no será únicamente una feria gastronómica. La programación incluirá shows en vivo, food trucks y un espacio con actividades recreativas para los más chicos, por lo que se presenta como un plan familiar completo. El domingo desde las 14 horas habrá presentaciones artísticas en las escalinatas del Municipio de Baradero, con la participación del Ballet Municipal Sixto Palavecino, Helena Muzzio, Los Hermanos Cicarelli y Darío Díaz.

Esto convierte al evento en una propuesta para pasar varias horas al aire libre: se puede almorzar en algún food truck, recorrer los puestos de alfajores, comprar productos regionales y quedarse hasta la tarde para disfrutar de la música.

Consejos para aprovechar mejor la visita

Para disfrutar al máximo del festival, lo más recomendable es llegar durante la mañana o el mediodía, especialmente si se viaja desde otra ciudad. También conviene llevar efectivo, aunque muchos emprendedores suelen contar con medios de pago digitales. Otro punto importante es ir con ropa cómoda, ya que la propuesta invita a caminar, recorrer stands y permanecer varias horas al aire libre.

Si la idea es hacer una escapada completa, Baradero también permite combinar el festival con un paseo por el centro, una visita a espacios turísticos cercanos o una merienda en algún comercio local. De esta manera, el Festival del Alfajor se transforma en mucho más que una salida gastronómica: es una oportunidad para conocer una ciudad bonaerense con historia, productores locales y una fuerte identidad regional.

Por qué el Festival del Alfajor puede ser el plan más convocante del fin de semana

Con entrada gratuita, una ubicación céntrica, propuestas para todas las edades y una temática irresistible, el evento reúne todos los ingredientes para convertirse en uno de los planes más atractivos del fin de semana. Para los fanáticos del dulce de leche, el chocolate y las recetas artesanales, Baradero será el destino obligado para vivir una jornada diferente, económica y llena de sabor.