Video: el sufrimiento de Mick Jagger y David Beckham en el Noruega-Inglaterra por el Mundial 2026

El sufrimiento de Mick Jagger en el Noruega-Inglaterra por el Mundial 2026. Foto: Captura

El cantante de los Rolling Stones, Mick Jagger, y la leyenda del fútbol inglés, David Beckham asistieron este sábado al partido de cuartos de final del Mundial 2026 entre Noruega e Inglaterra en el Hard Rock Stadium de Miami.

Las cámaras de la transmisión mostraron el sufrimiento del músico británico luego del 1 a 0 de Andreas Schjelderup que adelantó parcialmente a los “Vikingos” y las imágenes se viralizaron en redes sociales.

Mick Jagger en Noruega-Inglaterra. Crédito del video: ESPN

La presencia de Jagger se produce apenas un día después del lanzamiento de “Foreign Tongues”, el nuevo álbum de los Rolling Stones, el vigésimo quinto disco de estudio de la banda y el primero desde Hackney Diamonds (2023).

Se trata de una producción grabada en apenas un mes en su Londres natal, con 14 canciones llenas de vitalidad, sarcasmo y crítica global que esperan con ansia los fans de sus satánicas majestades.

David Beckham también dijo presente

David Beckham, excapitán de la selección de Inglaterra y copropietario del Inter Miami, quien reside en Miami, también se encontraba entre los asistentes al encuentro entre ambas selecciones europeas.

Cabe recordar que el vencedor de este encuentro se medirá el miércoles en Atlanta en semifinales al ganador del cruce entre Suiza y Argentinta.

La presencia de famosos en las tribunas de los Mundiales de fútbol se convirtió en un fenómeno tan atractivo como lo que ocurre dentro del campo de juego. Actores, músicos, deportistas de otras disciplinas e incluso miembros de la realeza suelen asistir a los partidos más importantes para apoyar a sus selecciones o simplemente disfrutar del espectáculo deportivo más grande del planeta.

Es que su presencia genera una gran repercusión mediática, ya que las cámaras suelen enfocarlos en momentos clave, multiplicando el interés del público y de los medios de comunicación.

Además de aportar glamour y visibilidad al torneo, las celebridades contribuyen a reforzar el carácter global del Mundial. Las imágenes de artistas y figuras reconocidas compartiendo la emoción de los aficionados reflejan cómo el fútbol trasciende fronteras culturales, sociales y geográficas.

Cuándo se juegan las semifinales del Mundial 2026

Por su parte, las semifinales del Mundial 202 se jugarán el lunes 14 de julio a las 16:00 y el martes 15, también a las 16:00.

Cuándo se juega el partido por el tercer puesto del Mundial 2026

El partido que define el tercer y cuarto puesto del Mundial 2026 se jugará el sábado 18 de julio en el Miami Stadium a las 18:00hs de Argentina.

Cuándo se juega la final del Mundial 2026

La gran final del Mundial 2026 se jugará el domingo 19 de julio de 2026. El partido decisivo se disputará en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey (conocido habitualmente como MetLife Stadium, en East Rutherford) a las 16:00 horas de Argentina.