“No lo van a superar”: la frase que explica por qué Messi sigue dividiendo a España

Lionel Messi durante un entrenamiento Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Lionel Messi volvió a quedar en el centro de una discusión que excede al fútbol. A sus 39 años, el capitán argentino continúa siendo protagonista en el Mundial 2026 y su rendimiento volvió a dividir aguas, especialmente en España, donde una parte del debate deportivo parece seguir atrapada en viejas rivalidades. El periodista catalán David Bernabéu Reverter vinculó ese rechazo con la marca histórica que dejó el Barcelona de Pep Guardiola, Xavi, Iniesta y Messi en el madridismo.

El Mundial de Messi que incomoda a sus críticos

La vigencia de Messi en el Mundial 2026 no solo sorprende por su edad, sino por el impacto que mantiene en partidos decisivos. El rosarino fue determinante en el triunfo de Argentina ante Egipto por 3-2, con participación directa en jugadas clave y un nuevo gol en el torneo.

Lionel Messi y su gol ante Egipto Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Lo llamativo no es únicamente que Messi siga compitiendo al máximo nivel, sino que cada actuación suya parece reactivar una discusión conocida: para algunos, sus logros nunca alcanzan; para otros, su carrera ya no necesita defensa. En ese choque de miradas aparece una pregunta inevitable:¿por qué todavía cuesta tanto reconocer a Messi sin condicionamientos?

La explicación que apunta al pasado dorado del Barcelona

La lectura de Bernabéu Reverter, citada por Infobae, ofrece una respuesta con raíz histórica. Para el periodista, el rechazo de cierto sector del periodismo español no nace del presente, sino de una etapa que marcó al fútbol europeo: el ciclo del Barcelona de Guardiola, con Messi como emblema, acompañado por figuras como Xavi Hernández y Andrés Iniesta.

Aquel equipo no solo ganó títulos: impuso una forma de jugar, dominó clásicos, conquistó Europa y dejó una sensación de superioridad futbolística que, según esta mirada, todavía pesa en parte del madridismo. Por eso, cada nuevo éxito de Messi con Argentina no se interpreta solo como una hazaña individual, sino como una prolongación simbólica de aquella época que muchos rivales quisieran dejar atrás.

Messi, Barcelona y una rivalidad que nunca terminó

Aunque Messi ya no juega en el Barcelona, su figura sigue conectada emocionalmente con ese período. Para un sector de la prensa vinculada al Real Madrid, la carrera del argentino continúa funcionando como espejo incómodo. Bernabéu Reverter considera que algunos comunicadores intentan minimizar sus méritos, atribuir sus éxitos a factores externos o instalar sospechas alrededor de sus conquistas.

Lionel Messi en el Barcelona. Foto: NA

Esa resistencia no es nueva. Durante años, el debate Messi-Cristiano Ronaldo ocupó programas, portadas y redes sociales. Pero el paso del tiempo cambió el escenario: mientras muchos esperaban una curva descendente definitiva, Messi volvió a aparecer en un Mundial con influencia real, goles y liderazgo. Eso golpea directamente contra cualquier relato que buscaba cerrar su capítulo de grandeza.

El contraste con Cristiano Ronaldo y el doble rasero mediático

Otro punto fuerte del análisis está en la comparación con Cristiano Ronaldo. El portugués, con 41 años, quedó eliminado con Portugal ante España en octavos de final del Mundial 2026, en un partido en el que no consiguió pesar ofensivamente.

La diferencia de tratamiento mediático, según esta interpretación, es evidente: mientras a Cristiano se lo despide muchas veces desde el reconocimiento y la nostalgia, a Messi se lo analiza con una exigencia extrema, incluso cuando sus números lo sostienen entre los mejores del torneo. Esa vara desigual alimenta la sensación de que el problema no es deportivo, sino emocional.

Los números que vuelven difícil negar la realidad

Más allá de simpatías o rivalidades, los datos pesan. Messi llegó a ocho goles en siete partidos en el Mundial 2026 y que alcanzó los 21 tantos totales en Copas del Mundo, convirtiéndose en el máximo anotador histórico de la competición.

Ese registro explica por qué el debate volvió a encenderse. No se trata de un exfutbolista viviendo de su nombre ni de una figura decorativa dentro de la selección argentina. Se trata de un jugador que, con una edad inusual para competir en la élite, todavía influye en el resultado, en el ánimo del equipo y en la percepción global del torneo.

Por qué Messi sigue siendo una noticia que rompe fronteras

La figura de Lionel Messi combina rendimiento, historia, rivalidad y emoción. Por eso cada partido suyo no se consume solo como deporte: se transforma en conversación social. En Argentina se lo vive como símbolo de identidad; en Barcelona, como memoria de una era irrepetible; y en Madrid, para algunos sectores, como una herida que todavía no cicatriza.

El Mundial 2026 volvió a demostrar que Messi conserva una capacidad única para ordenar el debate futbolístico a su alrededor. Sus críticos intentan bajarle el precio, sus admiradores lo elevan todavía más y los neutrales observan algo cada vez más difícil de discutir: la grandeza de Messi trascendió camisetas, ligas y épocas.