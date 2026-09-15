Tango, fútbol y nostalgia: el bar de Núñez que mantiene viva la historia de Platense y guarda tesoros del Polaco Goyeneche

El bar está ubicado en la esquina de Manuela Pedraza y Vidal Foto: Instagram @lorguarnieri1

Buenos Aires conserva lugares que no necesitan carteles luminosos ni decoraciones modernas para llamar la atención. Les alcanza con sus mesas, sus fotografías y las historias que dejaron quienes pasaron por allí. El bar La Escuela, ubicado en la esquina de Manuela Pedraza y Vidal, en Núñez, es uno de esos refugios porteños que parecen resistirse al paso del tiempo.

El establecimiento reúne tres elementos fundamentales de la identidad de la Ciudad: el tango, el fútbol y la cultura del café de barrio. Entre sus paredes aparecen recuerdos del Club Atlético Platense, objetos antiguos y piezas relacionadas con Roberto Goyeneche, una de las voces más importantes de la música ciudadana.

Por qué el bar se llama La Escuela

El nombre surgió por la institución educativa ubicada enfrente, la Escuela N.º 12 Profesor Rodolfo Senet. Sin embargo, puertas adentro funciona otra escuela: la de las conversaciones sin apuro, las discusiones futboleras y las historias transmitidas de generación en generación.

La historia del local está vinculada con la familia de Enrique “Kike” Spinelli, su responsable. Su abuelo, Enrique Fernández, fue un inmigrante español dedicado a la gastronomía y estuvo al frente de distintos bares. En 1986, el padre de Kike abrió formalmente La Escuela en el inmueble de Manuela Pedraza y Vidal.

Las paredes desbordan de banderines y fotografías de distintas formaciones de Platense Foto: Instagram @lorguarnieri1

Con el paso de los años, el negocio familiar se convirtió en un verdadero espacio de pertenencia. Muchos de sus clientes no llegan únicamente para desayunar o almorzar, sino también para encontrarse con conocidos y participar del ritual social de los antiguos cafés porteños.

La conexión histórica con Platense

Para entender la pasión futbolera del bar hay que observar su ubicación. A pocos metros, en la intersección de Manuela Pedraza y la avenida Crámer, estuvo durante décadas el histórico estadio de Platense. Aquella cancha marcó la vida del barrio y consolidó la relación del club con Núñez y Saavedra.

El Club Atlético Platense fue fundado el 25 de mayo de 1905. La historia más difundida señala que sus fundadores utilizaron el dinero obtenido en una apuesta hípica para comprar una pelota, camisetas y otros elementos necesarios para formar el equipo. El nombre habría surgido del stud Platense, mientras que los colores marrón y blanco quedaron relacionados con la vestimenta del jinete ganador.

El Bar Notable La Escuela fue declarado Sitio de Interés Cultural de la CABA Foto: Instagram @lorguarnieri1

El apodo “Calamar” también tiene un origen particular. Se habría popularizado porque el equipo jugaba especialmente bien en terrenos inundados o cubiertos de barro, donde sus futbolistas parecían moverse “como calamares en su tinta”.

Aunque el club trasladó su fútbol profesional a Vicente López, la memoria calamar nunca abandonó esta zona de la Ciudad. En La Escuela puede reconocerse en los banderines, las fotografías, los recortes y los objetos marrones y blancos que decoran el establecimiento.

El tesoro del Polaco Goyeneche que conserva el bar

Uno de los objetos más importantes de La Escuela es un corbatín que perteneció a Roberto Goyeneche. El bar también conserva vajilla y una antigua botella de Hesperidina procedentes de La Sirena, el desaparecido café que frecuentaba el cantor.

Roberto Goyeneche nació el 29 de enero de 1926 y murió el 27 de agosto de 1994. Inició su carrera profesional en 1944 con la orquesta de Raúl Kaplún; posteriormente cantó con Horacio Salgán y, en 1956, se incorporó a la orquesta de Aníbal Troilo. Su manera de manejar las pausas, los silencios y los acentos lo convirtió en un intérprete irrepetible.

El bar está ubicado en la esquina de Manuela Pedraza y Vidal, en el barrio porteño de Núñez, y fue fundado por el padre de Kike en 1988 Foto: Instagram @lorguarnieri1

El Polaco mantuvo una fuerte relación con Saavedra y fue un reconocido hincha de Platense. Uno de sus refugios era La Sirena, un histórico establecimiento ubicado en la esquina de Ricardo Balbín y Núñez, donde solía tomar algo después de sus presentaciones y conversar con amigos del barrio.

Cuando aquel café desapareció, algunos de sus objetos encontraron una nueva casa en La Escuela. De esta manera, la memoria de Goyeneche continúa viva en una esquina muy cercana a la historia de su querido Calamar.

Platos de bodegón y espíritu familiar

La Escuela se caracterizó tradicionalmente por su cafetería, pero después de la pandemia amplió su propuesta. En su menú pueden aparecer ravioles, hamburguesas, omelettes, revuelto gramajo, milanesa a la napolitana y pollo al verdeo, entre otros platos típicos de bodegón.

Posee fotos y objetos que pertenecieron a Roberto Goyeneche Foto: Instagram @lorguarnieri1

La decoración completa la experiencia: teléfonos antiguos, botellas, fotografías, vajilla y recuerdos deportivos. No son objetos incorporados para crear una escenografía artificial. Cada uno forma parte de una historia familiar, futbolera o barrial.

La esquina donde el fútbol y el tango siguen vivos

La Escuela demuestra que la historia porteña no se encuentra solamente en los grandes monumentos. También sobrevive en los bares que conocen el nombre de sus clientes y conservan recuerdos de otras épocas.

En Manuela Pedraza y Vidal, la memoria del antiguo estadio de Platense se encuentra con la figura del Polaco Goyeneche. Quien atraviese la puerta no encontrará solamente un lugar para tomar café o comer un plato abundante: descubrirá la historia de una familia, un club centenario y una forma de vivir Buenos Aires que todavía se resiste a desaparecer.