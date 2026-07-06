Sin trenes el fin de semana largo: qué líneas se verán afectadas con cortes por obras

Obras en las líneas Mitre y Sarmiento de trenes. Foto: Trenes Argentinos

Trenes Argentinos informó que llevará adelante una serie de trabajos de infraestructura durante el fin de semana largo del 9 al 12 de julio, en el marco de las obras impulsadas por la Secretaría de Transporte para intervenir componentes críticos del sistema, bajo Emergencia Ferroviaria.

Las tareas estarán concentradas en sectores estratégicos de las líneas Mitre y Sarmiento, con el objetivo de mejorar la seguridad operacional, recuperar infraestructura deteriorada y optimizar la circulación de los trenes.

Según informaron, las intervenciones forman parte de un plan orientado a atender áreas sensibles del sistema ferroviario, luego de años de falta de mantenimiento y deterioro acumulado.

Obras en las líneas Mitre y Sarmiento de trenes. Video: Trenes Argentinos

Línea Mitre: trabajos en el ramal Tigre

En la línea Mitre, Trenes Argentinos Infraestructura continuará con la obra de readecuación del tendido de vías del ramal Tigre. Durante la ventana de trabajo se renovarán las vías entre los pasos a nivel San Martín e Yrigoyen, en Vicente López, y en el tramo que va desde el paso a nivel Ramallo hasta el paso bajo nivel Larralde, en Núñez.

Además, se realizarán tareas en el enlace San Isidro y se restaurará el paso a nivel Belgrano, ubicado en la misma localidad.

Renovación de vías en el ramal Tigre

Hasta el momento, en el ramal Tigre ya se renovaron integralmente 32 kilómetros de vías, se intervinieron 13 cuadros de estaciones, 21 pasos a nivel y 6 puentes o alcantarillas.

La obra contempla la renovación integral de 40 kilómetros de vías y es considerada urgente, debido a que los durmientes y rieles tienen más de 40 años de antigüedad y presentan un avanzado estado de deterioro.

Actualmente, en algunos sectores del ramal los trenes circulan a velocidad precautoria, una situación que genera demoras y cancelaciones en el servicio.

Línea Sarmiento: obras en señales y estaciones

En paralelo, en la línea Sarmiento, Trenes Argentinos Infraestructura ejecutará trabajos en los sistemas de señales y obras civiles en estaciones.

Las tareas previstas incluyen el recambio de aparatos de vía en Caballito, el acondicionamiento de señales en Liniers, la modernización de las mesas de mando de las cabinas de Castelar, Haedo y Moreno, y el reemplazo del cableado de señalización del puente Reconquista, en Paso del Rey.

Trenes Argentinos anunció obras en el Línea Sarmiento. Foto: -

El objetivo de estas intervenciones es garantizar mejores condiciones de seguridad, mejorar la operación de los trenes y avanzar en la recuperación de la infraestructura ferroviaria.

Mejoras en las estaciones Morón y Ramos Mejía

También se realizarán trabajos de puesta en valor integral en las estaciones Morón y Ramos Mejía, pertenecientes a la línea Sarmiento.

En ambos casos, las obras contemplan la adecuación de edificios principales, baños e ingresos, además de la renovación de andenes y la actualización de los sistemas eléctricos, sanitarios y de iluminación.

Emergencia ferroviaria e inversión en infraestructura

Desde Trenes Argentinos señalaron que, a partir de la declaración de la Emergencia Ferroviaria, las inversiones se concentraron en obras estructurales y equipamiento crítico para el funcionamiento del sistema.

Actualmente, cerca del 30% de las iniciativas se destinan a obras de vías, el 27% a recuperación de material rodante y el 26% a señalamiento y comunicaciones, componentes considerados fundamentales para mejorar la seguridad y la confiabilidad de los servicios ferroviarios.