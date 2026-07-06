George Lucas y un impresionante homenaje a Star Wars: inaugurará un museo con forma de nave espacial

En septiembre se inaugurará el Lucas Museum of Narrative Arts en Los Angeles. Foto: Lucas Museum of Narrative Arts

Con un diseño futurista creado por Ma Yansong de MAD, el Lucas Museum of Narrative Art es un viejo sueño de George Lucas, creador de la saga de “Star Wars”. A los 81 años, junto con su esposa Mellody Hobson (ex presidenta de Stabucks), está terminando de darle vida a un edificio impresionante que será la nueva casa de la colección de ilustraciones, obras de arte y objetos cinematográficos del matrimonio. Si bien la inauguración del museo está programada para septiembre de 2026, en la web y su Instagram ya están vendiendo membresías.

El sitio elegido fue el sur de Los Angeles, en una manzana rodeada de casas bajas y con el estadio de la Universidad del Sur de California cerca. Así se destaca esta edificación alta y llamativa, ubicada en un predio de 4,5 hectáreas, el proyecto más ambicioso de la pareja. Todo arranca con un extenso parque que funciona como el techo de dos subsuelos de estacionamiento. En el medio, una estructura de cinco plantas alberga al ecléctico museo. “Si el edificio se ve importante, la gente entenderá que el arte también debe serlo”, asegura el fundador.

Lucas se apresura a aclarar que este espacio va mucho más allá de “Star Wars”, aunque los visitantes se agolparán para ver objetos como la moto de rueda del General Grievous de “La venganza de los Sith”. Será para toda la familia y los menores de 18 años ingresarán gratis.

George Lucas

Cómo será el museo de George Lucas

Con una inversión cercana a los mil millones de dólares, en el interior se podrá ver cómo los ascensores centrales se entrelaza a través de tubos de cristal, una tienda de regalos donde se venderán remeras, libros y juguetes vinculados a la colección así como productos de “Star Wars”. La colección que exhibirán se enfoca en la ilustración: 1.200 piezas de arte narrativo que el propio Lucas seleccionó de un patrimonio de 40.000 objetos.

Hay óleos de consagrados como Maxfield Parrish y Norman Rockwell, hechos para revistas y publicidad. Pero también tiras cómicas, manga, diseños cinematográficos, y escenas fantásticas de dragones y reyes. Lucas comenzó la colección en la universidad, comprando dibujos originales de las historietas que amaba.

La primera sala del museo, que introduce el concepto central, abre con una reproducción a escala de las pinturas rupestres de Altamira, España, de al menos 14.000 años de antigüedad, fotografiadas con una cámara de ultra alta resolución y exhibidas en detalle sobre los muros. Y le sigue una reproducción del techo de la Capilla Sixtina del Vaticano (que otorgó un permiso especial al equipo de Lucas para fotografiar el techo con las cámaras de alta resolución).

Entrada del Lucas Museum of Narrative Arts. Foto: Lucas Museum of Narrative Arts

También habrá dos salas de cine con capacidad para 299 espectadores y pantallas gigantes. Pero hicieron una aclaración: no se trata de un museo dedicado a la franquicia cinematográfica espacial, aunque se exibirán vehículos y maquetas utilizados en la saga “Star Wars”. En total serán 30 grandes salas organizadas por mitos: la galería de la Infancia, la del Trabajo, de la Maternidad, el Romance, la Fantasía, el Juego y el Deporte, entre otras. Algunos creadores y fotógrafos cuentan con espacios propios.

El sur de Los Angeles se reinventa

El museo abre sus puertas en un momento oportuno. Los Angeles inicia un período de rejuvenecimiento y en 2028 será sede de los Juegos Olímpicos de Verano. El ala educativa de la novedad incluye una magnífica biblioteca de acceso restringido con volúmenes sobre cada artista representado, archivos de diseño de estudios de cine que Lucas pasó años rescatando de la basura y 2.000 libros de arte de la colección de Steve Martin, amigo de la pareja. Se podrá acceder sin necesidad de pagar la entrada al museo (saldrá U$S 25) y los chicos mayores de 12 pueden entrar solos.

En su ubicación, esta institución que abrirá el 22 de septiembre, se suma a un polo cultural en crecimiento: el Museo Afroamericano de California está cerca, al igual que el Museo de Arte Fisher de la USC. Así como el Centro Aéreo y Espacial Samuel Oschin, una nueva ala del Centro de Ciencias de California.

En septiembre se inaugurará el Lucas Museum of Narrative Arts en Los Angeles. Foto: Lucas Museum of Narrative Arts

Mientras llega la apertura, la web del museo ya está invitando a asociarse, tal como ocurre con este tipo de instituciones en todo el mundo, ofreciendo membresías que van desde los U$S 140 a los 600 anuales. La opción más barata incluye entrada gratuita para el titular y un acompañante, y un 10 % de descuento en la tienda; mientras que la más cara viene con la invitación a la fiesta de inauguración, entre otros beneficios. Y se puede sacar on line, así que personas de todo el mundo pueden asociarse.