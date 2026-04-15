América de Cali vs. Alianza Atlético EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Copa Sudamericana 2026
Sigue en directo el partido entre América de Cali y Alianza Atlético por la Copa Sudamericana 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.
¿A qué hora juegan América de Cali vs. Alianza Atlético, por Copa Sudamericana 2026?
El partido se juega este Miércoles, 15/04/2026, a partir de las 23:00.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Olímpico Pascual Guerrero, ubicado en Cali.
¿Por dónde ver en vivo América de Cali vs. Alianza Atlético, por Copa Sudamericana 2026?
El encuentro entre América de Cali y Alianza Atlético se podrá ver en directo por DGO2, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.
¿Quién es el árbitro de América de Cali vs. Alianza Atlético, por Copa Sudamericana 2026?
El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Daronco, Anderson, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.
Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy América de Cali choca ante Alianza Atlético, en duelo válido por Copa Sudamericana 2026. La cancha del estadio Olímpico Pascual Guerrero ya está lista para que el balón comience a moverse a las 23:00, y tú no te lo puedes perder.
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