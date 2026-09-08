comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Boca Juniors vs. São Paulo: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Sudamericana 2026

Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Boca Juniors y São Paulo por la Copa Sudamericana 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Boca Juniors vs Sao Pablo por la Copa Sudamericana.
Boca Juniors vs Sao Pablo por la Copa Sudamericana. Foto: Canal26.com
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Cuándo y dónde ver el partido entre Boca Juniors y São Paulo por la Copa Sudamericana 2026. El encuentro se jugará a las 21:30 en el estadio Alberto J. Armando de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En esta nota encontrás horario, canal de TV, datos del partido y toda la información para no perderte el encuentro.

¿A qué hora juegan Boca Juniors vs. São Paulo, por Copa Sudamericana 2026?

El partido se juega este Martes, 08/09/2026, a partir de las 21:30hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Alberto J. Armando, ubicado en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

¿Por dónde ver en vivo Boca Juniors vs. São Paulo, por Copa Sudamericana 2026?

El encuentro entre Boca Juniors y São Paulo se podrá ver en directo por Disney+ Premium, ESPN, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Boca Juniors vs. São Paulo, por Copa Sudamericana 2026?

El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Maza Gómez, Piero, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Boca JuniorsSão PauloCopa SudamericanaFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Unión vs. Instituto EN VIVO hoy:resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

    Unión vs. Instituto EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

  2. Barracas Central 0 - 0 Argentinos Juniors:así fue el empate en el Torneo Clausura 2026

    Barracas Central 0 - 0 Argentinos Juniors: así fue el empate en el Torneo Clausura 2026

  3. Santa Fe vs. Vasco da Gama:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Sudamericana 2026

    Santa Fe vs. Vasco da Gama: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Sudamericana 2026

  4. Unión vs. Instituto:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026

    Unión vs. Instituto: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026

  5. Fluminense vs. Platense:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Libertadores 2026

    Fluminense vs. Platense: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Libertadores 2026
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Homenajearon a Alberto Pierri en Río Negro:inauguraron una calle en su nombre y destacaron el alcance de su histórica ley

Homenajearon a Alberto Pierri en Río Negro: inauguraron una calle en su nombre y destacaron el alcance de su histórica ley

El Gobierno presentará una denuncia penal contra empresas vinculadas con la exploración petrolera en las Islas Malvinas

Un ministro israelí cercano a Netanyahu respaldó la soberanía argentina sobre las Malvinas y pidió sanciones contra Gran Bretaña

La Justicia bonaerense suspendió por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil

Economía

ANSES confirmó tres novedades para jubilados en septiembre 2026:aumento, bono y fechas de cobro

ANSES confirmó tres novedades para jubilados en septiembre 2026: aumento, bono y fechas de cobro

El Tesoro y el Banco Central concretaron un nuevo canje de deuda para reforzar la intervención sobre el dólar

Nuevo crédito del Banco Nación para comprar autos:montos, cuotas, plazos y todo lo que hay que saber

El Gobierno buscará esta semana avanzar con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central:el punto que puede complicar la votación

Internacionales

Reconstruyeron el recorrido del avión de Amazon accidentado en Miami:“Escena devastadora”

Reconstruyeron el recorrido del avión de Amazon accidentado en Miami: “Escena devastadora”

Un ministro israelí cercano a Netanyahu respaldó la soberanía argentina sobre las Malvinas y pidió sanciones contra Gran Bretaña

Histórico:Rusia y Corea del Norte inauguraron su primer puente carretero y fortalecen una alianza estratégica sin precedentes

Buscan voluntarios para trabajar 25 horas por semana:ofrecen hospedaje, comida y 2 días libres en un hermoso destino de El Bolsón