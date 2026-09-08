Un medio británico fulminó a Franco Colapinto tras su rendimiento en el GP de Italia: “Una oportunidad perdida”

Un medio británico fulminó a Colapinto tras su rendimiento en el GP de Italia de la Fórmula 1. Foto: EFE (Anna Szilagyi)

Franco Colapinto cerró un fin de semana con sensaciones encontradas en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1. El piloto argentino de Alpine logró recuperarse de un despiste en plena carrera y cruzó la meta en el noveno puesto, sumando puntos para su equipo. Sin embargo, su rendimiento fue analizado con dureza por parte de la prensa especializada, que consideró que tenía potencial para conseguir un resultado mucho mejor en Monza.

The Race ubicó a Colapinto entre los pilotos de peor rendimiento

El prestigioso sitio británico The Race, reconocido por sus rankings posteriores a cada Gran Premio, colocó al argentino en el puesto 19 entre los 22 pilotos evaluados durante la fecha italiana. El medio definió su actuación como una “oportunidad perdida”, aunque reconoció algunos aspectos positivos de su desempeño.

El prestigioso sitio The Race realizó un ránking y colocó al argentino en el puesto 19 entre los 22 pilotos. Foto: EFE (Anna Szilagyi)

Entre ellos destacó la excelente largada de Colapinto, que pasó rápidamente del séptimo al tercer lugar en los primeros metros de competencia. Además, valoró su capacidad para recuperarse tras los inconvenientes sufridos durante la carrera y rescatar un resultado dentro de la zona de puntos.

No obstante, la evaluación general fue negativa. Según el periodista Edd Straw, encargado del ranking, el piloto argentino terminó mucho más alejado de los líderes de lo que las circunstancias permitían y no logró capitalizar un contexto que parecía favorable tras su gran arranque.

El despiste que condicionó la carrera del argentino

Uno de los puntos más cuestionados por The Race fue el despiste que sufrió Colapinto durante la competencia. De acuerdo con el análisis, el incidente no solo le costó posiciones importantes, sino que también provocó daños en el monoplaza que limitaron su rendimiento durante el resto de la prueba.

El análisis del rendimiento de Franco Colapinto en el GP de Italia de la Fórmula 1, según The Race. Foto: The Race

La publicación también marcó diferencias con respecto a su compañero de equipo, Pierre Gasly. Entre las observaciones negativas, señaló que el argentino no consiguió igualar la evolución de ritmo mostrada por el francés durante la clasificación, un aspecto que resultó determinante para el desarrollo del fin de semana.

A pesar de esas críticas, el noveno puesto le permitió a Colapinto cerrar la carrera dentro del top 10 y seguir sumando experiencia en una temporada en la que cada actuación es observada con atención tanto por Alpine como por los especialistas de la categoría.

Pierre Gasly recibió elogios por su clasificación y estrategia de carrera

El contraste más marcado del informe estuvo en la valoración realizada sobre Pierre Gasly. El francés recibió una de las mejores calificaciones del fin de semana después de conseguir la pole position y finalizar séptimo en la carrera.

El análisis del rendimiento de Pierre Gasly en el GP de Italia de la Fórmula 1, según The Race. Foto: The Race

Según The Race, Gasly completó una clasificación “casi perfecta”, mejorando progresivamente sus tiempos y aprovechando cada oportunidad para exprimir el potencial del Alpine. En carrera, además, entendió rápidamente que el rendimiento del auto no era suficiente para pelear con los equipos de punta y administró estratégicamente su ritmo para obtener el mejor resultado posible.

El veredicto final del medio británico fue contundente: mientras Gasly respaldó una brillante clasificación con una carrera inteligente y sin errores, Colapinto dejó la sensación de haber desaprovechado una oportunidad importante. Una mirada exigente que contrasta con el dato objetivo del fin de semana: el argentino volvió a sumar puntos en la máxima categoría del automovilismo mundial.

El ránking completo del rendimiento de los pilotos en el GP de Italia, según The Race