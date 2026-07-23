Boca Juniors vs. O'Higgins: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Sudamericana 2026

Boca Juniors vs O'Higgins por la Copa Sudamericana 2026. Foto: Canal26.com

Cuándo y dónde ver el partido entre Boca Juniors y O'Higgins por la Copa Sudamericana 2026. El encuentro se jugará a las 21:30 en el estadio Alberto J. Armando de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En esta nota encontrás horario, canal de TV, datos del partido y toda la información para no perderte el encuentro.

¿A qué hora juegan Boca Juniors vs. O'Higgins, por Copa Sudamericana 2026? El partido se juega este Jueves, 23/07/2026, a partir de las 21:30hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Alberto J. Armando, ubicado en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

¿Por dónde ver en vivo Boca Juniors vs. O'Higgins, por Copa Sudamericana 2026? El encuentro entre Boca Juniors y O'Higgins se podrá ver en directo por Disney+ Premium, ESPN, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.