Boca Juniors vs. O'Higgins: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Sudamericana 2026

¿A qué hora juegan Boca Juniors vs. O'Higgins, por Copa Sudamericana 2026?
El partido se juega este Jueves, 23/07/2026, a partir de las 21:30hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Alberto J. Armando, ubicado en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Por dónde ver en vivo Boca Juniors vs. O'Higgins, por Copa Sudamericana 2026?
El encuentro entre Boca Juniors y O'Higgins se podrá ver en directo por Disney+ Premium, ESPN, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.
¿Quién es el árbitro de Boca Juniors vs. O'Higgins, por Copa Sudamericana 2026?
El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Matonte, Andrés, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.