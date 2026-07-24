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Llega la Coffee Cup a Buenos Aires con entrada gratis: cuándo y dónde será la competencia para los amantes del café

Se trata de una exposición que reunirá a productores, tostadores, baristas y fanáticos del café con degustaciones, charlas, competencias y la participación de referentes nacionales e internacionales.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
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Llega la Coffee Cup a Buenos Aires con entrada gratis.
Llega la Coffee Cup a Buenos Aires con entrada gratis. Foto: Gemini IA
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La cultura del café tendrá este fin de semana un evento inédito en la Costa Atlántica. La Mar del Plata Coffee Cup 2026 desembarcará por primera vez en la ciudad con una propuesta que combinará exhibiciones, experiencias sensoriales, competencias profesionales y actividades abiertas al público, con entrada libre y gratuita.

La exposición se realizará el 25 y 26 de julio, de 10 a 20, en el NH Gran Hotel Provincial, donde más de 60 marcas procedentes de 20 ciudades ocuparán un espacio de más de 2.500 metros cuadrados dedicado exclusivamente al universo cafetero.

Charlas, degustaciones y experiencias para todos los públicos

La agenda incluirá actividades pensadas tanto para quienes recién comienzan a descubrir el café de especialidad como para profesionales del sector. Durante las dos jornadas habrá catas guiadas, degustaciones, workshops, seminarios sobre tueste, experiencias sensoriales y espacios de intercambio con especialistas.

Café Foto: Gemini IA

El objetivo es acercar al público las distintas etapas que hay detrás de una taza de café, desde el trabajo en origen hasta la preparación final en barra. Además, los asistentes podrán conocer nuevas marcas, equipamiento y tendencias que impulsan el crecimiento de la industria en Argentina.

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Uno de los momentos destacados será la visita del periodista y divulgador Nicolás Artusi, autor de “Atlas del Café”, quien el sábado ofrecerá una charla abierta y participará de una firma de ejemplares. También habrá sorteos y actividades especiales durante todo el evento.

Competencias de nivel internacional y premios para los ganadores

La Mar del Plata Coffee Cup tendrá además un fuerte componente competitivo. Más de 60 baristas de distintos puntos del país ya confirmaron su presencia para participar en los torneos de Cup Tasters (cata sensorial), Latte Art y AeroPress.

Más de 60 baristas participarán de la competición Foto: Instagram @cafe.stylo

Las pruebas serán evaluadas por un jurado integrado por especialistas locales y seguirán estándares utilizados en competencias internacionales. Los ganadores accederán a premios vinculados directamente con el mundo del café en origen.

Los primeros puestos obtendrán un viaje a Colombia, donde participarán de una experiencia de inmersión que incluye recorridas por fincas, tostaderos, plantas de procesamiento y la posibilidad de asistir a la Expo Cafés de Colombia 2026. Los segundos lugares viajarán al Norte Argentino para conocer proyectos vinculados a la producción cafetera y el desarrollo de una industria que busca crecer en el país.

Productores de Colombia y Perú llegarán a Mar del Plata

La exposición contará con la participación de caficultores de Colombia y Perú, que compartirán cafés provenientes directamente de sus fincas y ofrecerán detalles sobre el trabajo en las regiones productoras.

Entre los invitados internacionales sobresale Marlon Rojas, campeón colombiano de catación, quien presentará algunos de los cafés más reconocidos de su país y compartirá su experiencia dentro del circuito profesional.

Influencers y marcas históricas del sector

Además de productores, importadores, exportadores y tostadores, el encuentro reunirá a figuras conocidas dentro de la comunidad cafetera. Entre los nombres confirmados aparecen Majo Quinteros, Diego Lobo, Ignacio “Nacho Cafetero” Ghirardelli y Lautaro Olmedo (“Waffle”), referentes que cuentan con miles de seguidores en redes sociales.

La propuesta también incluirá la presencia de empresas tradicionales vinculadas al sector, como Volturno y Cabrales, junto a numerosos emprendimientos especializados que buscarán mostrar el presente y el futuro de una industria que no deja de expandirse en Argentina.

CaféMar del PlataCompetencia
Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

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