Lanús vs. Cienciano EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Copa Sudamericana 2026

Lanús vs Cienciano por la Copa Sudamericana 2026: Minuto a minuto en vivo
52´ Tarjeta amarilla para Cienciano
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Marcos Martinich.
50´ ¡Lanús se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Carlos Izquierdoz fue bloqueado por .
52´ Saque de arco para Lanús
Desde el fondo la pone en juego Nahuel Losada.
51´ ¡Tiro desviado de Cienciano!
Disparo de Carlos Garcés y el remate se va afuera.
50´ Córner para Lanús
Ejecuta el tiro de esquina Eduardo Salvio.
49´ Córner para Lanús
Ejecuta el tiro de esquina Eduardo Salvio.
45´ Cambio en Lanús
Entra Ramiro Carrera y sale Franco Watson.
45´ Se inicia la segunda mitad
¡Comenzó el segundo tiempo en el Ciudad de Lanús!
Resumen estadístico del primer tiempo.
44´ ¡Lanús se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Yoshan Valois fue bloqueado por Kevin Becerra.
48´ Fin del primer tiempo
¡Terminó la primera mitad en el Ciudad de Lanús! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.
46´ Saque de arco para Cienciano
Desde el fondo la pone en juego Italo Espinoza.
46´ ¡Tiro desviado de Lanús!
Disparo de Yoshan Valois y el remate se va afuera.
45´ Saque de arco para Cienciano
Desde el fondo la pone en juego Italo Espinoza.
45´ ¡Tiro desviado de Lanús!
Disparo de José Canale y el remate se va afuera.
44´ Córner para Lanús
Ejecuta el tiro de esquina Eduardo Salvio.
43´ Saque de arco para Lanús
Desde el fondo la pone en juego Nahuel Losada.
42´ ¡Tiro desviado de Cienciano!
Disparo de Gerson Barreto y el remate se va afuera.
42´ Saque de arco para Cienciano
Desde el fondo la pone en juego Maximiliano Amondarain.
41´ ¡Tiro desviado de Lanús!
Disparo de Agustín Cardozo y el remate se va afuera.
41´ Fuera de juego en Lanús
Posición adelantada de Yoshan Valois.
40´ Córner para Lanús
Ejecuta el tiro de esquina Franco Watson.
38´ Cambio en Cienciano
Entra Carlos Cabello y sale Ademar Robles.
37´ Córner para Lanús
Ejecuta el tiro de esquina Franco Watson.
34´ Gooool de Lanús
Franco Watson marca para Lanús.
33´ ¡Cienciano se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Alejandro Hohberg fue bloqueado por Nahuel Losada.
26´ Tarjeta amarilla para Lanús
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Agustín Cardozo.
21´ Saque de arco para Lanús
Desde el fondo la pone en juego Carlos Izquierdoz.
20´ Tarjeta amarilla para Lanús
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Eduardo Salvio.
16´ Saque de arco para Cienciano
Desde el fondo la pone en juego Maximiliano Amondarain.
16´ ¡Tiro desviado de Lanús!
Disparo de Sasha Marcich y el remate se va afuera.
15´ Tarjeta amarilla para Cienciano
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Santiago Arias.
12´ Fuera de juego en Lanús
Posición adelantada de Yoshan Valois.
12´ ¡Lanús se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Agustín Medina fue bloqueado por Kevin Becerra.
9´ Tarjeta amarilla para Lanús
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Franco Watson.
3´ Fuera de juego en Lanús
Posición adelantada de Yoshan Valois.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Ciudad de Lanús, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Lanús y Cienciano por la Copa Sudamericana 2026 será arbitrado por Alexis Herrera.
Formación confirmada de Lanús
Titulares
- (26) Nahuel Losada
- (13) José Canale
- (33) Tomás Guidara
- (24) Carlos Izquierdoz
- (6) Sasha Marcich
- (77) Lucas Besozzi
- (30) Agustín Cardozo
- (17) Agustín Medina
- (11) Eduardo Salvio
- (8) Franco Watson
- (19) Yoshan Valois
Suplentes
- (1) Franco Petroli
- (35) Ronaldo Dejesús
- (3) Nicolás Morgantini
- (4) Gonzalo Pérez
- (2) Luciano Romero
- (23) Ramiro Carrera
- (5) Felipe Peña Biafore
- (27) Facundo Sánchez
- (16) Matías Sepúlveda
- (38) Benjamín Acosta
- (25) Dylan Aquino
Entrenador: Mauricio Pellegrino
Formación confirmada de Cienciano
Titulares
- (31) Italo Espinoza
- (4) Maximiliano Amondarain
- (3) Kevin Becerra
- (16) Marcos Martinich
- (13) Claudio Núñez
- (5) Santiago Arias
- (88) Gerson Barreto
- (29) Ademar Robles
- (21) Carlos Garcés
- (10) Alejandro Hohberg
- (7) Cristian Souza
Suplentes
- (1) Gonzalo Falcón
- (30) Jean Roncal
- (26) Rotceh Aguilar
- (8) Gonzalo Aguirre
- (27) Freddy Yovera
- (14) Sebastián Cavero
- (39) Kahinde Ibrahim
- (11) Neri Bandiera
- (19) Matías Succar
Entrenador: Horacio Melgarejo
Así va la tabla de posiciones de la Copa Sudamericana 2026.
¿Quién transmite el partido de Lanús y Cienciano?
Argentina: DSports se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Lanús vs. Cienciano por la Copa Sudamericana 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Lanús recibe a Cienciano en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 21:30 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Lanús vs. Cienciano:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Sudamericana 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Lanús y Cienciano por la Copa Sudamericana 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.