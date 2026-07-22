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Lanús vs. Cienciano EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Copa Sudamericana 2026

Sigue en directo el partido entre Lanús y Cienciano por la Copa Sudamericana 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Portadas Copa Sudamericana 22 de julio
Portadas Copa Sudamericana 22 de julio Foto: Canal26.com
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Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Lanús choca ante Cienciano, en duelo válido por Copa Sudamericana 2026. La cancha del estadio Ciudad de Lanús ya está lista para que el balón comience a moverse a las 21:30, y tú no te lo puedes perder.

Lanús vs Cienciano por la Copa Sudamericana 2026: Minuto a minuto en vivo

52´ Tarjeta amarilla para Cienciano

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Marcos Martinich.

50´ ¡Lanús se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Carlos Izquierdoz fue bloqueado por .

52´ Saque de arco para Lanús

Desde el fondo la pone en juego Nahuel Losada.

51´ ¡Tiro desviado de Cienciano!

Disparo de Carlos Garcés y el remate se va afuera.

50´ Córner para Lanús

Ejecuta el tiro de esquina Eduardo Salvio.

49´ Córner para Lanús

Ejecuta el tiro de esquina Eduardo Salvio.

45´ Cambio en Lanús

Entra Ramiro Carrera y sale Franco Watson.

45´ Se inicia la segunda mitad

¡Comenzó el segundo tiempo en el Ciudad de Lanús!

Resumen estadístico del primer tiempo.

44´ ¡Lanús se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Yoshan Valois fue bloqueado por Kevin Becerra.

48´ Fin del primer tiempo

¡Terminó la primera mitad en el Ciudad de Lanús! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.

46´ Saque de arco para Cienciano

Desde el fondo la pone en juego Italo Espinoza.

46´ ¡Tiro desviado de Lanús!

Disparo de Yoshan Valois y el remate se va afuera.

45´ Saque de arco para Cienciano

Desde el fondo la pone en juego Italo Espinoza.

45´ ¡Tiro desviado de Lanús!

Disparo de José Canale y el remate se va afuera.

44´ Córner para Lanús

Ejecuta el tiro de esquina Eduardo Salvio.

43´ Saque de arco para Lanús

Desde el fondo la pone en juego Nahuel Losada.

42´ ¡Tiro desviado de Cienciano!

Disparo de Gerson Barreto y el remate se va afuera.

42´ Saque de arco para Cienciano

Desde el fondo la pone en juego Maximiliano Amondarain.

41´ ¡Tiro desviado de Lanús!

Disparo de Agustín Cardozo y el remate se va afuera.

41´ Fuera de juego en Lanús

Posición adelantada de Yoshan Valois.

40´ Córner para Lanús

Ejecuta el tiro de esquina Franco Watson.

38´ Cambio en Cienciano

Entra Carlos Cabello y sale Ademar Robles.

37´ Córner para Lanús

Ejecuta el tiro de esquina Franco Watson.

34´ Gooool de Lanús

Franco Watson marca para Lanús.

33´ ¡Cienciano se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Alejandro Hohberg fue bloqueado por Nahuel Losada.

26´ Tarjeta amarilla para Lanús

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Agustín Cardozo.

21´ Saque de arco para Lanús

Desde el fondo la pone en juego Carlos Izquierdoz.

20´ Tarjeta amarilla para Lanús

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Eduardo Salvio.

16´ Saque de arco para Cienciano

Desde el fondo la pone en juego Maximiliano Amondarain.

16´ ¡Tiro desviado de Lanús!

Disparo de Sasha Marcich y el remate se va afuera.

15´ Tarjeta amarilla para Cienciano

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Santiago Arias.

12´ Fuera de juego en Lanús

Posición adelantada de Yoshan Valois.

12´ ¡Lanús se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Agustín Medina fue bloqueado por Kevin Becerra.

9´ Tarjeta amarilla para Lanús

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Franco Watson.

3´ Fuera de juego en Lanús

Posición adelantada de Yoshan Valois.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Ciudad de Lanús, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Lanús y Cienciano por la Copa Sudamericana 2026 será arbitrado por Alexis Herrera.

Formación confirmada de Lanús

Titulares

  • (26) Nahuel Losada
  • (13) José Canale
  • (33) Tomás Guidara
  • (24) Carlos Izquierdoz
  • (6) Sasha Marcich
  • (77) Lucas Besozzi
  • (30) Agustín Cardozo
  • (17) Agustín Medina
  • (11) Eduardo Salvio
  • (8) Franco Watson
  • (19) Yoshan Valois

Suplentes

  • (1) Franco Petroli
  • (35) Ronaldo Dejesús
  • (3) Nicolás Morgantini
  • (4) Gonzalo Pérez
  • (2) Luciano Romero
  • (23) Ramiro Carrera
  • (5) Felipe Peña Biafore
  • (27) Facundo Sánchez
  • (16) Matías Sepúlveda
  • (38) Benjamín Acosta
  • (25) Dylan Aquino

Entrenador: Mauricio Pellegrino

Formación confirmada de Cienciano

Titulares

  • (31) Italo Espinoza
  • (4) Maximiliano Amondarain
  • (3) Kevin Becerra
  • (16) Marcos Martinich
  • (13) Claudio Núñez
  • (5) Santiago Arias
  • (88) Gerson Barreto
  • (29) Ademar Robles
  • (21) Carlos Garcés
  • (10) Alejandro Hohberg
  • (7) Cristian Souza

Suplentes

  • (1) Gonzalo Falcón
  • (30) Jean Roncal
  • (26) Rotceh Aguilar
  • (8) Gonzalo Aguirre
  • (27) Freddy Yovera
  • (14) Sebastián Cavero
  • (39) Kahinde Ibrahim
  • (11) Neri Bandiera
  • (19) Matías Succar

Entrenador: Horacio Melgarejo

Así va la tabla de posiciones de la Copa Sudamericana 2026.

¿Quién transmite el partido de Lanús y Cienciano?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: DSports se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Lanús vs. Cienciano por la Copa Sudamericana 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Lanús recibe a Cienciano en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 21:30 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

C. A. LanúsCiencianoCopa SudamericanaFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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