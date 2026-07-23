Bolívar vs. Grêmio EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Copa Sudamericana 2026

Bolívar vs Grêmio por la Copa Sudamericana 2026: Minuto a minuto en vivo
37´ ¡Bolívar se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Patricio Rodríguez fue bloqueado por Luis Eduardo Guedes de Souza.
35´ Saque de arco para Bolívar
Desde el fondo la pone en juego Carlos Lampe.
35´ ¡Tiro desviado de Grêmio!
Disparo de Pedro Gabriel Crisostomo Pinheiro y el remate se va afuera.
35´ Córner para Grêmio
Ejecuta el tiro de esquina Cristian Pavón.
35´ ¡Grêmio se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Cristian Pavón fue bloqueado por Carlos Melgar.
31´ Saque de arco para Grêmio
Desde el fondo la pone en juego Weverton.
31´ ¡Tiro desviado de Bolívar!
Disparo de Robson Tome y el remate se va afuera.
30´ ¡Bolívar se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Patricio Rodríguez fue bloqueado por Weverton.
29´ ¡Tiro desviado de Grêmio!
Disparo de Pedro Gabriel Crisostomo Pinheiro y el remate se va afuera.
26´ Saque de arco para Grêmio
Desde el fondo la pone en juego Weverton.
26´ ¡Tiro desviado de Bolívar!
Disparo de Robson Tome y el remate se va afuera.
26´ Saque de arco para Bolívar
Desde el fondo la pone en juego Carlos Lampe.
25´ ¡Tiro desviado de Grêmio!
Disparo de Mateus Cardoso Lemos Martins y el remate se va afuera.
22´ Gooool de Grêmio
Mateus Cardoso Lemos Martins marca para Grêmio.
22´ Córner para Grêmio
Ejecuta el tiro de esquina Cristian Pavón.
19´ Saque de arco para Bolívar
Desde el fondo la pone en juego Carlos Lampe.
17´ Gooool de Bolívar
Robson Tome marca para Bolívar.
17´ ¡Bolívar se acerca al arco rival!
El disparo al arco de José Sagredo fue bloqueado por Weverton.
15´ Gooool de Grêmio
Mathías Villasanti marca para Grêmio.
15´ Saque de arco para Grêmio
Desde el fondo la pone en juego Weverton.
14´ Córner para Bolívar
Ejecuta el tiro de esquina Patricio Rodríguez.
11´ Saque de arco para Grêmio
Desde el fondo la pone en juego Weverton.
11´ ¡Tiro desviado de Bolívar!
Disparo de Dairon Asprilla y el remate se va afuera.
10´ Saque de arco para Grêmio
Desde el fondo la pone en juego Weverton.
9´ Córner para Bolívar
Ejecuta el tiro de esquina Robson Tome.
9´ ¡Bolívar se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Dairon Asprilla fue bloqueado por Weverton.
6´ ¡Grêmio se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Mateus Cardoso Lemos Martins fue bloqueado por Xavier Arreaga.
6´ ¡Grêmio se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Mateus Cardoso Lemos Martins fue bloqueado por .
6´ Saque de arco para Grêmio
Desde el fondo la pone en juego Weverton.
5´ ¡Tiro desviado de Bolívar!
Disparo de Carlos Melgar y el remate se va afuera.
1´ Goool de Bolívar
¡Testazo letal! Martín Cauteruccio anota para Bolívar tras conectar un cabezazo.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Hernando Siles, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Bolívar y Grêmio por la Copa Sudamericana 2026 será arbitrado por Roberto Pérez.
Formación confirmada de Bolívar
Titulares
- (1) Carlos Lampe
- (3) Xavier Arreaga
- (5) Santiago Echeverría
- (2) Jesús Sagredo
- (4) José Sagredo
- (80) Carlos Melgar
- (14) Robson Tome
- (6) Ervin Vaca
- (9) Martín Cauteruccio
- (17) Patricio Rodríguez
Suplentes
- (13) Diego Méndez
- (33) Fernando Mena
- (8) Luis Paz
- (18) Lucas Chávez
- (35) Escleizon Freita
- (19) John García
- (23) Leonel Justiniano
- (26) Erwin Saavedra
- (7) Jhon Velásquez
- (77) Dorny Romero
Entrenador: Alejandro Restrepo
Formación confirmada de Grêmio
Titulares
- (1) Weverton
- (53) Wagner Leonardo
- (54) Pedro Gabriel
- (43) Luis Eduardo
- (7) Cristian Pavón
- (21) Tete
- (99) José Enamorado
- (17) Dodi
- (33) Leonel Pérez
- (20) Mathías Villasanti
- (22) Martin Braithwaite
Suplentes
- (12) Gabriel Grando
- (38) Caio Paulista
- (4) Walter Kannemann
- (6) Gustavo Martins
- (14) Marcos Rocha
- (37) Gabriel Mec
- (65) Riquelme Freitas
- (5) Juan Ignacio Nardoni
- (50) Bernardo Zortea
- (10) Willian
- (11) Miguel Monsalve
Entrenador: N/D
Así va la tabla de posiciones de la Copa Sudamericana 2026.
¿Quién transmite el partido de Bolívar y Grêmio?
Argentina: Disney+ Premium, ESPN 2 se encargan de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Bolívar vs. Grêmio por la Copa Sudamericana 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Bolívar recibe a Grêmio en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 19:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Bolívar vs. Grêmio:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Sudamericana 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Bolívar y Grêmio por la Copa Sudamericana 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.