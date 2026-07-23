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Bolívar vs. Grêmio EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Copa Sudamericana 2026

Sigue en directo el partido entre Bolívar y Grêmio por la Copa Sudamericana 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Bolívar vs Gremio por la Copa Sudamericana 2026.
Bolívar vs Gremio por la Copa Sudamericana 2026. Foto: Canal26.com
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Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: Bolívar recibe a Grêmio por Copa Sudamericana 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Hernando Siles y el pitazo inicial se escuchará a las 19:00. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!

Bolívar vs Grêmio por la Copa Sudamericana 2026: Minuto a minuto en vivo

37´ ¡Bolívar se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Patricio Rodríguez fue bloqueado por Luis Eduardo Guedes de Souza.

35´ Saque de arco para Bolívar

Desde el fondo la pone en juego Carlos Lampe.

35´ ¡Tiro desviado de Grêmio!

Disparo de Pedro Gabriel Crisostomo Pinheiro y el remate se va afuera.

35´ Córner para Grêmio

Ejecuta el tiro de esquina Cristian Pavón.

35´ ¡Grêmio se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Cristian Pavón fue bloqueado por Carlos Melgar.

31´ Saque de arco para Grêmio

Desde el fondo la pone en juego Weverton.

31´ ¡Tiro desviado de Bolívar!

Disparo de Robson Tome y el remate se va afuera.

30´ ¡Bolívar se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Patricio Rodríguez fue bloqueado por Weverton.

29´ ¡Tiro desviado de Grêmio!

Disparo de Pedro Gabriel Crisostomo Pinheiro y el remate se va afuera.

26´ Saque de arco para Grêmio

Desde el fondo la pone en juego Weverton.

26´ ¡Tiro desviado de Bolívar!

Disparo de Robson Tome y el remate se va afuera.

26´ Saque de arco para Bolívar

Desde el fondo la pone en juego Carlos Lampe.

25´ ¡Tiro desviado de Grêmio!

Disparo de Mateus Cardoso Lemos Martins y el remate se va afuera.

22´ Gooool de Grêmio

Mateus Cardoso Lemos Martins marca para Grêmio.

22´ Córner para Grêmio

Ejecuta el tiro de esquina Cristian Pavón.

19´ Saque de arco para Bolívar

Desde el fondo la pone en juego Carlos Lampe.

17´ Gooool de Bolívar

Robson Tome marca para Bolívar.

17´ ¡Bolívar se acerca al arco rival!

El disparo al arco de José Sagredo fue bloqueado por Weverton.

15´ Gooool de Grêmio

Mathías Villasanti marca para Grêmio.

15´ Saque de arco para Grêmio

Desde el fondo la pone en juego Weverton.

14´ Córner para Bolívar

Ejecuta el tiro de esquina Patricio Rodríguez.

11´ Saque de arco para Grêmio

Desde el fondo la pone en juego Weverton.

11´ ¡Tiro desviado de Bolívar!

Disparo de Dairon Asprilla y el remate se va afuera.

10´ Saque de arco para Grêmio

Desde el fondo la pone en juego Weverton.

9´ Córner para Bolívar

Ejecuta el tiro de esquina Robson Tome.

9´ ¡Bolívar se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Dairon Asprilla fue bloqueado por Weverton.

6´ ¡Grêmio se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Mateus Cardoso Lemos Martins fue bloqueado por Xavier Arreaga.

6´ ¡Grêmio se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Mateus Cardoso Lemos Martins fue bloqueado por .

6´ Saque de arco para Grêmio

Desde el fondo la pone en juego Weverton.

5´ ¡Tiro desviado de Bolívar!

Disparo de Carlos Melgar y el remate se va afuera.

1´ Goool de Bolívar

¡Testazo letal! Martín Cauteruccio anota para Bolívar tras conectar un cabezazo.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Hernando Siles, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Bolívar y Grêmio por la Copa Sudamericana 2026 será arbitrado por Roberto Pérez.

Formación confirmada de Bolívar

Titulares

  • (1) Carlos Lampe
  • (3) Xavier Arreaga
  • (5) Santiago Echeverría
  • (2) Jesús Sagredo
  • (4) José Sagredo
  • (80) Carlos Melgar
  • (14) Robson Tome
  • (6) Ervin Vaca
  • (9) Martín Cauteruccio
  • (17) Patricio Rodríguez

Suplentes

  • (13) Diego Méndez
  • (33) Fernando Mena
  • (8) Luis Paz
  • (18) Lucas Chávez
  • (35) Escleizon Freita
  • (19) John García
  • (23) Leonel Justiniano
  • (26) Erwin Saavedra
  • (7) Jhon Velásquez
  • (77) Dorny Romero

Entrenador: Alejandro Restrepo

Formación confirmada de Grêmio

Titulares

  • (1) Weverton
  • (53) Wagner Leonardo
  • (54) Pedro Gabriel
  • (43) Luis Eduardo
  • (7) Cristian Pavón
  • (21) Tete
  • (99) José Enamorado
  • (17) Dodi
  • (33) Leonel Pérez
  • (20) Mathías Villasanti
  • (22) Martin Braithwaite

Suplentes

  • (12) Gabriel Grando
  • (38) Caio Paulista
  • (4) Walter Kannemann
  • (6) Gustavo Martins
  • (14) Marcos Rocha
  • (37) Gabriel Mec
  • (65) Riquelme Freitas
  • (5) Juan Ignacio Nardoni
  • (50) Bernardo Zortea
  • (10) Willian
  • (11) Miguel Monsalve

Entrenador: N/D

Así va la tabla de posiciones de la Copa Sudamericana 2026.

¿Quién transmite el partido de Bolívar y Grêmio?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: Disney+ Premium, ESPN 2 se encargan de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Bolívar vs. Grêmio por la Copa Sudamericana 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Bolívar recibe a Grêmio en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 19:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

BolívarGremio de Porto AlegreCopa SudamericanaFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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