Sporting Cristal vs. RB Bragantino EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Copa Sudamericana 2026

Sporting Cristal vs RB Bragantino por la Copa Sudamericana 2026: Minuto a minuto en vivo
49´ ¡RB Bragantino se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Matheus Fernandes fue bloqueado por Diego Enríquez.
48´ ¡Sporting Cristal se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Miguel Araujo fue bloqueado por Agustín Sant'Anna.
48´ Córner para Sporting Cristal
Ejecuta el tiro de esquina Martín Távara.
45´ Cambio en RB Bragantino
Entra Rodrigo Huendra Almeida Mendonça y sale Gabriel Girotto Franco.
45´ Cambio en RB Bragantino
Entra José Hurtado y sale Cauê.
45´ Se inicia la segunda mitad
¡Comenzó el segundo tiempo en el Nacional de Lima!
Resumen estadístico del primer tiempo.
50´ Fin del primer tiempo
¡Terminó la primera mitad en el Nacional de Lima! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.
49´ Saque de arco para RB Bragantino
Desde el fondo la pone en juego Cleiton Schwengber.
48´ ¡Tiro desviado de Sporting Cristal!
Disparo de Yoshimar Yotún y el remate se va afuera.
48´ ¡Sporting Cristal se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Hernán Barcos fue bloqueado por Cleiton Schwengber.
47´ Saque de arco para Sporting Cristal
Desde el fondo la pone en juego Diego Enríquez.
46´ ¡Tiro desviado de RB Bragantino!
Disparo de Marcelo Braz da Silva y el remate se va afuera.
45´ Tarjeta amarilla para RB Bragantino
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Henry Mosquera.
39´ Fuera de juego en Sporting Cristal
Posición adelantada de Max Castro.
37´ Saque de arco para Sporting Cristal
Desde el fondo la pone en juego Diego Enríquez.
37´ ¡Tiro desviado de RB Bragantino!
Disparo de Agustín Sant'Anna y el remate se va afuera.
33´ Tarjeta amarilla para Sporting Cristal
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Yoshimar Yotún.
30´ Córner para Sporting Cristal
Ejecuta el tiro de esquina Yoshimar Yotún.
30´ ¡Sporting Cristal se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Max Castro fue bloqueado por Guzmán Rodriguez.
27´ Saque de arco para Sporting Cristal
Desde el fondo la pone en juego Diego Enríquez.
27´ ¡Tiro desviado de RB Bragantino!
Disparo de Isidro Pitta y el remate se va afuera.
27´ Fuera de juego en Sporting Cristal
Posición adelantada de Max Castro.
21´ Saque de arco para RB Bragantino
Desde el fondo la pone en juego Cleiton Schwengber.
19´ Córner para RB Bragantino
Ejecuta el tiro de esquina Marcelo Braz da Silva.
17´ Saque de arco para Sporting Cristal
Desde el fondo la pone en juego Diego Enríquez.
16´ ¡Tiro desviado de RB Bragantino!
Disparo de Marcelo Braz da Silva y el remate se va afuera.
15´ Saque de arco para RB Bragantino
Desde el fondo la pone en juego Cleiton Schwengber.
13´ ¡Tiro desviado de RB Bragantino!
Disparo de Marcelo Braz da Silva y el remate se va afuera.
13´ Saque de arco para RB Bragantino
Desde el fondo la pone en juego Cleiton Schwengber.
12´ ¡Sporting Cristal se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Martín Távara fue bloqueado por Cleiton Schwengber.
9´ ¡RB Bragantino se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Marcelo Braz da Silva fue bloqueado por Diego Enríquez.
6´ Saque de arco para RB Bragantino
Desde el fondo la pone en juego Cleiton Schwengber.
6´ ¡Tiro desviado de Sporting Cristal!
Disparo de Miguel Araujo y el remate se va afuera.
5´ Córner para Sporting Cristal
Ejecuta el tiro de esquina Martín Távara.
5´ ¡Sporting Cristal se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Max Castro fue bloqueado por Cleiton Schwengber.
2´ Saque de arco para RB Bragantino
Desde el fondo la pone en juego Cleiton Schwengber.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Nacional de Lima, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Sporting Cristal y RB Bragantino por la Copa Sudamericana 2026 será arbitrado por Leandro Rey Hilfer.
Formación confirmada de Sporting Cristal
Titulares
- (1) Diego Enríquez
- (20) Miguel Araujo
- (90) Cristiano
- (5) Rafael Lutiger
- (8) Leandro Sosa
- (25) Martín Távara
- (26) Ian Wisdom
- (19) Yoshimar Yotún
- (23) Max Castro
- (7) Santiago González
Suplentes
- (33) César Bautista
- (96) Luis Abram
- (2) Duham Ballumbrosio
- (32) Leonardo Diaz
- (18) Juan Cruz González
- (14) Cristian Benavente
- (21) Catriel Cabellos
- (44) Gerson Castillo
- (11) Irven Ávila
- (16) Luis Iberico
- (27) Gabriel
Entrenador: N/D
Formación confirmada de RB Bragantino
Titulares
- (1) Cleiton
- (51) Cauê
- (14) Pedro Henrique
- (2) Guzmán Rodriguez
- (23) Agustín Sant'Anna
- (57) Marcelinho Braz
- (35) Matheus Fernandes
- (6) Gabriel
- (30) Henry Mosquera
- (22) Gustavinho
- (9) Isidro Pitta
Suplentes
- (18) Tiago Volpi
- (16) Gustavo Marques
- (4) Alix Vinicius
- (34) José Hurtado
- (20) Rodriguinho
- (7) Eric Ramires
- (15) Ignacio Sosa
- (21) Lucas Barbosa
- (32) José María Herrera
- (17) Vinicinho
- (8) Eduardo Sasha
Entrenador: Vágner Mancini
Así va la tabla de posiciones de la Copa Sudamericana 2026.
¿Quién transmite el partido de Sporting Cristal y RB Bragantino?
Argentina: Disney+ Premium, ESPN 2 se encargan de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Sporting Cristal vs. RB Bragantino por la Copa Sudamericana 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Sporting Cristal recibe a RB Bragantino en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 21:30 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Sporting Cristal vs. RB Bragantino:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Sudamericana 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Sporting Cristal y RB Bragantino por la Copa Sudamericana 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.