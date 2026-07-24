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Desesperada búsqueda de un hombre en Río Negro: se subió a un micro para viajar a Córdoba y desapareció

Se trata de Luis Gregori de 38 años, quien dejó Cipolletti, su ciudad de residencia, para viajar a Córdoba y nunca llegó. Sus familiares indicaron que posee esquizofrenia.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Hombre desaparecido en la Patagonia
Hombre desaparecido en la Patagonia Foto: Redes Sociales
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Este martes cerca de las 16.30h, Luis Daniel Gregori (38) salió de su casa en la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro, para tomarse un micro de larga distancia y dirigirse a Córdoba. Sin embargo, el hombre nunca llegó. Testigos indicaron a la Justicia que efectivamente se subió al vehículo, pero al destino nadie lo vio arribar. En tanto, sus familiares confirmaron que, luego de subirse al colectivo, dejó de contestar sus llamadas y mensajes.

La Policía de Río Negro inició un operativo de búsqueda tras la denuncia de los allegados de Gregori. Además, solicitó a los ciudadanos que se comuniquen de manera inmediata al 911 en caso de tener información sobre el paradero del hombre desaparecido. También pueden dirigirse a la comisaría más cercana o contactarse con el Destacamento N° 114 de Manzanar ubicado en Cipolletti, a cargo de la investigación.

Hombre desaparecido
Luis Gregori tiene 38 años. Foto: NA

Su familia también aportó datos a la Justicia que han sido tomados en cuenta en la investigación. Luis Gregori padece de esquizofrenia paranoide con brotes psicóticos y necesita de una medicación diaria. Por eso, se dispuso con urgencia el protocolo de búsqueda.

Características físicas del hombre de 38 años de Cipolletti desaparecido

Con el objetivo de agilizar el operativo de búsqueda, el Destacamento Número 114 difundió un comunicado con las características físicas de Luis Gregori y compartió con exactitud las prendas de vestir que llevaba el día de su desaparición.

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Hombre desaparecido
Las características físicas de Luis Daniel Gregori. Foto: Destacamento N° 114

El hombre de 38 años mide 1,90 metros de altura, es de tez blanca, posee ojos marrones y barba. Indicaron también que tiene pelo de color castaño y usa anteojos.

En cuanto a su vestimenta, Luis llevaba una campera de neoprene azul con una franja naranja, pantalón de jean y zapatillas azules.

Buscan a otro hombre desaparecido en la provincia de Corrientes

En las últimas horas, se supo también que se busca intensamente a Eduardo Oscar Gómez, un hombre de 50 años desaparecido en la provincia de Corrientes el día martes 21 de julio. De acuerdo al sitio El Litoral, Gómez fue visto por última vez en la localidad de Concepción cerca de su domicilio. Por lo tanto, la Comisaría de ese mismo distrito inició su búsqueda, al mismo tiempo que la Fiscalía de Instrucción de la ciudad ya tomó intervención en el caso.

Las autoridades policiales difundieron las características físicas de Eduardo Gómez para que quien haya podido verlo o tenga información sobre su paradero se comunique a la brevedad.

Hombre desaparecido
Eduardo Oscar Gómez desapareció en Corrientes. Foto: El Litoral

El hombre mide 1,60 metros de altura, es de textura delgada, tiene tez morena y cabello corto de color negro. Asimismo, sobre sus prendas de vestir, Gómez llevaba un conjunto deportivo de color gris con franjas en rojo y amarillo. Además, tenía un gorro de lana, botas de goma de color negro y una mochila azul y roja.

La Comisaría Distrito Concepción brindó su número telefónico (3794-504049) para que se destinen las llamadas que aporten información relevante sobre Eduardo Gómez. A su vez, las personas pueden comunicarse a la línea 101, al 911 o dirigirse a la alcaldía policial más cercana.

Desaparición de personasRío Negro
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temáticas sociales y policiales. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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