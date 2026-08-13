Santos 2 - 1 Macará: así fue la victoria en la Copa Sudamericana 2026

Partido finalizado en el estadio Urbano Caldeira da Vila Belmiro de Santos: Santos 2 - 1 Macará.
Santos vs Macará por la Copa Sudamericana 2026: Minuto a minuto en vivo
98´ Final del partido
No va más, el árbitro hace sonar su silbato y finaliza el encuentro entre Santos y Macará por Copa Sudamericana 2026.
98´ ¡Tiro desviado de Santos!
Disparo de Ronielson da Silva Barbosa y el remate se va afuera.
98´ ¡Santos se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Neymar fue bloqueado por Rodrigo Rodríguez.
94´ Tarjeta amarilla para Santos
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Ronielson da Silva Barbosa.
93´ Cambio en Macará
Entra Luca Ferro y sale Franco Posse.
91´ Tarjeta amarilla para Macará
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Denilson Bolaños.
89´ Tarjeta amarilla para Macará
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Jordán Mohor.
86´ Fuera de juego en Macará
Posición adelantada de Denilson Bolaños.
86´ Saque de arco para Santos
Desde el fondo la pone en juego Gabriel Brazão.
84´ Cambio en Macará
Entra Carlos Caicedo y sale Agustín Campana.
83´ Cambio en Macará
Entra José Klinger y sale Jean Estacio.
82´ Cambio en Santos
Entra Ronielson da Silva Barbosa y sale Álvaro Barreal.
81´ Tarjeta amarilla para Santos
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Álvaro Barreal.
80´ Tarjeta amarilla para Macará
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Jean Estacio.
79´ Tarjeta amarilla para Macará
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Rodrigo Rodríguez.
77´ Tarjeta amarilla para Santos
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Gabriel Barbosa.
75´ Gooool de Santos
Willian Souza Arão da Silva marca para Santos con asistencia de Neymar.
75´ Córner para Santos
Ejecuta el tiro de esquina Neymar.
74´ ¡Macará se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Martín Tello fue bloqueado por Luan Peres Petroni.
72´ Tarjeta amarilla para Macará
El árbitro le saca tarjeta amarilla a José Luis Cazares.
69´ Cambio en Macará
Entra Martín Tello y sale Matías Miranda.
64´ Saque de arco para Macará
Desde el fondo la pone en juego Rodrigo Rodríguez.
62´ Tarjeta amarilla para Santos
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Gonzalo Escobar.
62´ ¡Santos se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Álvaro Barreal fue bloqueado por Rodrigo Rodríguez.
62´ ¡Santos se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Joao Felipe Schmidt Urbano fue bloqueado por Rodrigo Rodríguez.
61´ Tarjeta amarilla para Santos
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Álvaro Barreal.
55´ Fuera de juego en Santos
Posición adelantada de Gabriel Barbosa.
55´ Gooool de Santos
Gabriel Barbosa marca para Santos.
54´ Saque de arco para Macará
Desde el fondo la pone en juego Rodrigo Rodríguez.
48´ Fuera de juego en Santos
Posición adelantada de Gabriel Barbosa.
48´ Gooool de Santos
Gabriel Barbosa marca para Santos.
47´ Saque de arco para Santos
Desde el fondo la pone en juego Gabriel Brazão.
47´ ¡Tiro desviado de Macará!
Disparo de José Luis Cazares y el remate se va afuera.
45´ Cambio en Macará
Entra Jordán Mohor y sale Luis Ayala.
45´ Se inicia la segunda mitad
¡Comenzó el segundo tiempo en el Urbano Caldeira da Vila Belmiro!
Resumen estadístico del primer tiempo.
50´ Fin del primer tiempo
¡Terminó la primera mitad en el Urbano Caldeira da Vila Belmiro! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.
49´ ¡Tiro desviado de Santos!
Disparo de Neymar y el remate se va afuera.
48´ Tarjeta amarilla para Macará
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Luis Ayala.
46´ Saque de arco para Santos
Desde el fondo la pone en juego Gabriel Brazão.
42´ Gooool de Santos
Gabriel Barbosa marca para Santos con asistencia de Neymar.
41´ ¡Santos se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Willian Souza Arão da Silva fue bloqueado por Rodrigo Rodríguez.
41´ Córner para Santos
Ejecuta el tiro de esquina Neymar.
41´ Cambio en Santos
Entra Benjamín Rollheiser y sale Gabriel Bontempo.
40´ ¡Santos se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Gabriel Barbosa fue bloqueado por Rodrigo Rodríguez.
38´ ¡Santos se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Gabriel Barbosa fue bloqueado por José Luis Cazares.
34´ Córner para Macará
Ejecuta el tiro de esquina Matías Miranda.
34´ ¡Macará se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Jean Estacio fue bloqueado por Joao Felipe Schmidt Urbano.
31´ Saque de arco para Macará
Desde el fondo la pone en juego Rodrigo Rodríguez.
29´ Saque de arco para Macará
Desde el fondo la pone en juego Rodrigo Rodríguez.
29´ ¡Tiro desviado de Santos!
Disparo de Willian Souza Arão da Silva y el remate se va afuera.
27´ Saque de arco para Santos
Desde el fondo la pone en juego Gabriel Brazão.
27´ ¡Tiro desviado de Macará!
Disparo de Mateo Viera y el remate se va afuera.
25´ Saque de arco para Santos
Desde el fondo la pone en juego Gabriel Brazão.
23´ Cambio en Santos
Entra Davi Ribeiro y sale Gabriel Vinicius Menino.
17´ Saque de arco para Macará
Desde el fondo la pone en juego Rodrigo Rodríguez.
10´ Córner para Santos
Ejecuta el tiro de esquina Neymar.
9´ ¡Santos se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Christian Oliva fue bloqueado por José Luis Marrufo.
8´ ¡Santos se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Willian Souza Arão da Silva fue bloqueado por José Luis Marrufo.
8´ Córner para Santos
Ejecuta el tiro de esquina Neymar.
3´ Saque de arco para Santos
Desde el fondo la pone en juego Gabriel Brazão.
2´ ¡Tiro desviado de Macará!
Disparo de Agustín Campana y el remate se va afuera.
4´ Saque de arco para Macará
Desde el fondo la pone en juego Rodrigo Rodríguez.
3´ Goool de Macará
¡Testazo letal! Franco Posse anota para Macará tras conectar un cabezazo.
2´ Córner para Santos
Ejecuta el tiro de esquina Neymar.
2´ ¡Santos se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Neymar fue bloqueado por Rodrigo Rodríguez.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Urbano Caldeira da Vila Belmiro, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Santos y Macará por la Copa Sudamericana 2026 será arbitrado por Kevin Ortega.
Así va la tabla de posiciones de la Copa Sudamericana 2026.
¿Quién transmite el partido de Santos y Macará?
Argentina: DSports se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Santos vs. Macará por la Copa Sudamericana 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Santos recibe a Macará en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 19:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Santos vs. Macará:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Sudamericana 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Santos y Macará por la Copa Sudamericana 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.