Santos 2 - 1 Macará: así fue la victoria en la Copa Sudamericana 2026

98´ Final del partido

No va más, el árbitro hace sonar su silbato y finaliza el encuentro entre Santos y Macará por Copa Sudamericana 2026.

98´ ¡Tiro desviado de Santos!

Disparo de Ronielson da Silva Barbosa y el remate se va afuera.

98´ ¡Santos se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Neymar fue bloqueado por Rodrigo Rodríguez.