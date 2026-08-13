comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Santos 2 - 1 Macará: así fue la victoria en la Copa Sudamericana 2026

Terminó el partido en Urbano Caldeira da Vila Belmiro.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Santos vs Macará por los octavos de final de la Copa Sudamericana.
Santos vs Macará por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Foto: Canal26.com
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Partido finalizado en el estadio Urbano Caldeira da Vila Belmiro de Santos: Santos 2 - 1 Macará.

Santos vs Macará por la Copa Sudamericana 2026: Minuto a minuto en vivo

98´ Final del partido

No va más, el árbitro hace sonar su silbato y finaliza el encuentro entre Santos y Macará por Copa Sudamericana 2026.

98´ ¡Tiro desviado de Santos!

Disparo de Ronielson da Silva Barbosa y el remate se va afuera.

98´ ¡Santos se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Neymar fue bloqueado por Rodrigo Rodríguez.

94´ Tarjeta amarilla para Santos

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Ronielson da Silva Barbosa.

93´ Cambio en Macará

Entra Luca Ferro y sale Franco Posse.

91´ Tarjeta amarilla para Macará

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Denilson Bolaños.

89´ Tarjeta amarilla para Macará

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Jordán Mohor.

86´ Fuera de juego en Macará

Posición adelantada de Denilson Bolaños.

86´ Saque de arco para Santos

Desde el fondo la pone en juego Gabriel Brazão.

84´ Cambio en Macará

Entra Carlos Caicedo y sale Agustín Campana.

83´ Cambio en Macará

Entra José Klinger y sale Jean Estacio.

82´ Cambio en Santos

Entra Ronielson da Silva Barbosa y sale Álvaro Barreal.

81´ Tarjeta amarilla para Santos

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Álvaro Barreal.

80´ Tarjeta amarilla para Macará

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Jean Estacio.

79´ Tarjeta amarilla para Macará

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Rodrigo Rodríguez.

77´ Tarjeta amarilla para Santos

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Gabriel Barbosa.

75´ Gooool de Santos

Willian Souza Arão da Silva marca para Santos con asistencia de Neymar.

75´ Córner para Santos

Ejecuta el tiro de esquina Neymar.

74´ ¡Macará se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Martín Tello fue bloqueado por Luan Peres Petroni.

72´ Tarjeta amarilla para Macará

El árbitro le saca tarjeta amarilla a José Luis Cazares.

69´ Cambio en Macará

Entra Martín Tello y sale Matías Miranda.

64´ Saque de arco para Macará

Desde el fondo la pone en juego Rodrigo Rodríguez.

62´ Tarjeta amarilla para Santos

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Gonzalo Escobar.

62´ ¡Santos se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Álvaro Barreal fue bloqueado por Rodrigo Rodríguez.

62´ ¡Santos se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Joao Felipe Schmidt Urbano fue bloqueado por Rodrigo Rodríguez.

61´ Tarjeta amarilla para Santos

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Álvaro Barreal.

55´ Fuera de juego en Santos

Posición adelantada de Gabriel Barbosa.

55´ Gooool de Santos

Gabriel Barbosa marca para Santos.

54´ Saque de arco para Macará

Desde el fondo la pone en juego Rodrigo Rodríguez.

48´ Fuera de juego en Santos

Posición adelantada de Gabriel Barbosa.

48´ Gooool de Santos

Gabriel Barbosa marca para Santos.

47´ Saque de arco para Santos

Desde el fondo la pone en juego Gabriel Brazão.

47´ ¡Tiro desviado de Macará!

Disparo de José Luis Cazares y el remate se va afuera.

45´ Cambio en Macará

Entra Jordán Mohor y sale Luis Ayala.

45´ Se inicia la segunda mitad

¡Comenzó el segundo tiempo en el Urbano Caldeira da Vila Belmiro!

Resumen estadístico del primer tiempo.

50´ Fin del primer tiempo

¡Terminó la primera mitad en el Urbano Caldeira da Vila Belmiro! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.

49´ ¡Tiro desviado de Santos!

Disparo de Neymar y el remate se va afuera.

48´ Tarjeta amarilla para Macará

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Luis Ayala.

46´ Saque de arco para Santos

Desde el fondo la pone en juego Gabriel Brazão.

42´ Gooool de Santos

Gabriel Barbosa marca para Santos con asistencia de Neymar.

41´ ¡Santos se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Willian Souza Arão da Silva fue bloqueado por Rodrigo Rodríguez.

41´ Córner para Santos

Ejecuta el tiro de esquina Neymar.

41´ Cambio en Santos

Entra Benjamín Rollheiser y sale Gabriel Bontempo.

40´ ¡Santos se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Gabriel Barbosa fue bloqueado por Rodrigo Rodríguez.

38´ ¡Santos se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Gabriel Barbosa fue bloqueado por José Luis Cazares.

34´ Córner para Macará

Ejecuta el tiro de esquina Matías Miranda.

34´ ¡Macará se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Jean Estacio fue bloqueado por Joao Felipe Schmidt Urbano.

31´ Saque de arco para Macará

Desde el fondo la pone en juego Rodrigo Rodríguez.

29´ Saque de arco para Macará

Desde el fondo la pone en juego Rodrigo Rodríguez.

29´ ¡Tiro desviado de Santos!

Disparo de Willian Souza Arão da Silva y el remate se va afuera.

27´ Saque de arco para Santos

Desde el fondo la pone en juego Gabriel Brazão.

27´ ¡Tiro desviado de Macará!

Disparo de Mateo Viera y el remate se va afuera.

25´ Saque de arco para Santos

Desde el fondo la pone en juego Gabriel Brazão.

23´ Cambio en Santos

Entra Davi Ribeiro y sale Gabriel Vinicius Menino.

17´ Saque de arco para Macará

Desde el fondo la pone en juego Rodrigo Rodríguez.

10´ Córner para Santos

Ejecuta el tiro de esquina Neymar.

9´ ¡Santos se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Christian Oliva fue bloqueado por José Luis Marrufo.

8´ ¡Santos se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Willian Souza Arão da Silva fue bloqueado por José Luis Marrufo.

8´ Córner para Santos

Ejecuta el tiro de esquina Neymar.

3´ Saque de arco para Santos

Desde el fondo la pone en juego Gabriel Brazão.

2´ ¡Tiro desviado de Macará!

Disparo de Agustín Campana y el remate se va afuera.

4´ Saque de arco para Macará

Desde el fondo la pone en juego Rodrigo Rodríguez.

3´ Goool de Macará

¡Testazo letal! Franco Posse anota para Macará tras conectar un cabezazo.

2´ Córner para Santos

Ejecuta el tiro de esquina Neymar.

2´ ¡Santos se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Neymar fue bloqueado por Rodrigo Rodríguez.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Urbano Caldeira da Vila Belmiro, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Santos y Macará por la Copa Sudamericana 2026 será arbitrado por Kevin Ortega.

Así va la tabla de posiciones de la Copa Sudamericana 2026.

¿Quién transmite el partido de Santos y Macará?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: DSports se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Santos vs. Macará por la Copa Sudamericana 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Santos recibe a Macará en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 19:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Santos FCMacaráCopa SudamericanaFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Con un gol de penal, River le ganó a Argentinos y consiguió su primer triunfo en el Torneo Clausura

    Con un gol de penal, River le ganó a Argentinos y consiguió su primer triunfo en el Torneo Clausura

  2. Vélez vs. Defensa y Justicia:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026

    Vélez vs. Defensa y Justicia: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei retoma este lunes a la actividad pública con un homenaje a San Martín en cadena nacional

Javier Milei retoma este lunes a la actividad pública con un homenaje a San Martín en cadena nacional

Adriana Baravalle destacó el potencial estratégico del sector espacial argentino en ASTRUM 2026

Peter Lamelas habló sobre la posición de Estados Unidos respecto a las Islas Malvinas:“Mantenemos la neutralidad”

Con el calendario electoral cada vez más cerca, el oficialismo resigna las reformas de fondo y concentrará su agenda en proyectos económicos

Economía

ANSES confirmó el aumento para jubilados en septiembre 2026:montos y calendario de pagos

ANSES confirmó el aumento para jubilados en septiembre 2026: montos y calendario de pagos

ANSES paga más de $130 mil por asignación de matrimonio en agosto 2026:quiénes pueden acceder y cómo tramitarlo

Día del Niño:las ventas minoristas pymes cayeron 2,5% pese a las promociones y descuentos

En el primer semestre del año los subsidios a la energía subieron más de 74% y desafían al superávit fiscal

Policiales

El caso O Garabelo:una finca maldita, cuatro vecinos asesinados y el caso rural que volvió a estremecer a Galicia

El caso O Garabelo: una finca maldita, cuatro vecinos asesinados y el caso rural que volvió a estremecer a Galicia

Trágico accidente en Brasil:al menos 10 muertos tras el vuelco de un autobús cerca de Río de Janeiro

Irán ofrece una recompensa de 30.000 dólares por “matar o capturar” soldados de Estados Unidos

Murió Zhu Rongji, el ex primer ministro que abrió China al comercio global:el análisis de Diego Guelar