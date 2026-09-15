Vendían viandas en la calle y llegaron a La Bombonera: el sueño cumplido de dos hermanos de Junín

La Bombonera Foto: Reuters

Hay historias que demuestran que ningún comienzo es demasiado pequeño. La de Manuel y Agustín Benito nació entre viandas, recetas familiares y extensas jornadas recorriendo las calles de Buenos Aires. Años después, aquellos hermanos de Junín cumplieron un sueño impensado: llevar su emprendimiento gastronómico a La Bombonera.

La apertura de un puesto de Don Benito dentro del estadio de Boca Juniors representa mucho más que un crecimiento comercial. Es el resultado de años de sacrificio, constancia y una fuerte apuesta por mantener la identidad familiar.

De vender viandas a conquistar nuevos destinos

Antes de llegar al templo xeneize, Don Benito atravesó distintas etapas. El proyecto comenzó con la venta de viandas y fue creciendo hasta instalarse en puntos gastronómicos y turísticos como Palermo Hollywood, Palermo Soho y Cariló.

Según relató Manuel Benito, detrás del presente hubo jornadas laborales de más de 15 horas, semanas sin descanso y una enorme voluntad por hacer crecer la marca.

El gran diferencial siempre estuvo en sus raíces. Los hermanos transformaron recetas familiares, sabores de campo y una identidad ligada a Junín en una propuesta capaz de competir dentro del exigente mercado gastronómico argentino.

Un debut inolvidable en La Bombonera

La llegada a La Bombonera abrió un capítulo completamente nuevo. El puesto fue pensado para acompañar la experiencia de los hinchas, con una oferta rápida, abundante y artesanal, inspirada en la tradición de los bodegones y las parrillas argentinas.

Abrió un puesto dentro del estadio de Boca Juniors Foto: junin24

El debut se produjo durante un partido internacional de Boca y estuvo acompañado por una respuesta que superó las expectativas. Cientos de simpatizantes se acercaron para conocer la propuesta y probar sus productos.

La Bombonera, un escenario cargado de historia

La elección del lugar potencia el significado de la historia. Boca Juniors fue fundado el 3 de abril de 1905 por un grupo de jóvenes del barrio de La Boca. La institución disputó su primer encuentro el 21 de abril de ese año y, con el paso de las décadas, se convirtió en uno de los grandes símbolos deportivos de la Argentina.

El estadio fue inaugurado el 25 de mayo de 1940 con un amistoso ante San Lorenzo, que terminó con victoria de Boca por 2 a 0. Meses después, el 8 de diciembre, el equipo cerró aquella temporada con una vuelta olímpica: ganó sus primeros 13 partidos oficiales en la nueva cancha y se consagró campeón antes de la última fecha.

La Bombonera. Foto: X

En 1953, La Bombonera incorporó su tercera bandeja y un sistema de iluminación artificial. En 1978 fue escenario de la goleada por 4 a 0 ante Deportivo Cali que le permitió a Boca levantar su segunda Copa Libertadores consecutiva. En 1981 recibió el debut de Diego Maradona con la camiseta azul y oro, una noche en la que el Diez convirtió dos goles.

Esa acumulación de recuerdos explica por qué abrir un puesto en La Bombonera trasciende una operación gastronómica. Es ingresar a un espacio donde cada rincón está atravesado por celebraciones, derrotas, ídolos y rituales compartidos por generaciones. Allí, Don Benito suma ahora su propio relato: el de dos hermanos del interior bonaerense que llegaron con recetas de familia hasta el corazón de la pasión xeneize.

De un fuerte fronterizo a una ciudad emprendedora

Junín también aporta una dimensión histórica particular. El origen de la ciudad se remonta al Fuerte de la Federación, instalado en 1827 dentro de la línea fronteriza bonaerense. Documentación conservada en el Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires ubica en ese período el nacimiento del asentamiento que luego se transformaría en uno de los principales centros urbanos del noroeste provincial.

De vender viandas en la calle a conquistar La Bombonera Foto: junin24

La fecha reconocida como fundacional es el 27 de diciembre de 1827, cuando el comandante Bernardino Escribano informó por escrito que había llegado al sitio destinado a la construcción del fuerte. Con el tiempo, Junín dejó atrás su condición fronteriza y desarrolló una identidad vinculada con la agricultura, el comercio, los servicios y la conexión ferroviaria.

Casi dos siglos después, la historia de Don Benito refleja otra forma de expansión. Ya no se trata de abrir caminos mediante fuertes o vías ferroviarias, sino de construir una marca a partir del trabajo, la gastronomía y la identidad local. El recorrido entre Junín y La Boca resume esa transformación: una idea nacida en el interior que logró hacerse un lugar en una vidriera de alcance mundial.

El secreto detrás del crecimiento de Don Benito

El desembarco en La Bombonera no fue producto de la casualidad. Fue la consecuencia de años de trabajo silencioso, decisiones arriesgadas y una propuesta con identidad propia.

La historia de los hermanos de Junín que cumplieron un sueño Foto: junin24

Los hermanos que alguna vez caminaron por Buenos Aires ofreciendo viandas ahora sirven sus preparaciones en un estadio visitado por personas de todo el mundo.

Entre el azul y oro, el sonido de las tribunas y el aroma de la comida, Junín consiguió un lugar privilegiado en el corazón de La Bombonera.