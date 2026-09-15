comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

El histórico bar que nació en 1966, pasa inadvertido en una esquina porteña y lucha por no desaparecer

No tiene un gran cartel ni una fachada llamativa, pero detrás de sus puertas sobrevive una auténtica cápsula del tiempo. El Café-Bar La Estrella lleva seis décadas sirviendo comida casera en una esquina porteña atravesada por la historia, el trabajo y la identidad barrial.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Café-Bar La Estrella, Barrio de Floresta, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Café-Bar La Estrella, Barrio de Floresta, Ciudad Autónoma de Buenos Aires Foto: Instagram @rutadelastradiciones.arg
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

En la esquina noroeste de la avenida Juan Bautista Alberdi y Portela, donde el tránsito parece no conceder un segundo de silencio, existe un lugar capaz de detener el reloj. Se trata del Café-Bar La Estrella, ubicado en la avenida Juan Bautista Alberdi 3201, Floresta, un comercio familiar fundado en 1966 que conserva la atmósfera de los antiguos bares porteños y que hoy lucha por no desaparecer.

La dirección suele provocar una pequeña confusión: la esquina marca el límite entre Flores y Floresta, pero el bar pertenece a este último barrio. Allí, entre colectivos, bocinas, negocios y trabajadores apurados, La Estrella permanece casi escondida a simple vista.

No hay una marquesina deslumbrante ni una fachada diseñada para las redes sociales. Quien no conoce el lugar puede pasar de largo sin imaginar que allí sobrevive uno de los escenarios cotidianos más entrañables del oeste porteño.

Una puerta a los bares porteños de mediados del siglo XX

Al atravesar la entrada, el ruido de la avenida queda atrás. El cambio es inmediato: una enorme barra de madera en forma de “L” domina el salón, acompañada por mesas y sillas ordenadas, piso de granito, una antigua heladera de madera y un pequeño altar detrás del mostrador.

Contenido Recomendado

Panadería y confitería:todos las confunden, tienen una diferencia clave y su origen es sorprendente

Panadería y confitería: todos las confunden, tienen una diferencia clave y su origen es sorprendente

Sándwiches de miga, el clásico que nunca falla:la sorprendente historia de su origen europeo y dónde comer los mejores en CABA

Sándwiches de miga, el clásico que nunca falla: la sorprendente historia de su origen europeo y dónde comer los mejores en CABA
Café en Floresta
En la esquina noroeste de la Av. Juan Bautista Alberdi y la calle Portela Foto: Instagram @rutadelastradiciones.arg

Cada elemento parece cumplir una función adicional. La barra no solo sostiene pocillos y platos, también guarda conversaciones, rutinas y recuerdos acumulados durante décadas. Las mesas no responden a una moda vintage: son auténticas piezas de otra época que continúan en uso.

Ese detalle distingue a La Estrella de los locales que intentan recrear el clima de un café antiguo. Aquí no hay escenografía. Todo es genuino. El paso del tiempo está en la madera, el mobiliario y la calma de un salón que parece vivir a otra velocidad.

Los cafés ocupan un lugar central en la cultura porteña. En ellos se desarrollaron tertulias, discusiones políticas, reuniones de artistas, amistades y escenas habituales de la vida urbana. El programa de Bares Notables reconoce precisamente la antigüedad, el diseño, la historia y la relevancia local como valores que merecen protección.

La esquina de La Estrella, en un barrio nacido con el ferrocarril

La historia del bar también está unida al pasado de Floresta, uno de los barrios tradicionales del oeste porteño. Antes de su urbanización, la zona estaba formada por quintas, terrenos húmedos, arboledas y sectores semirrurales. Su transformación comenzó con la expansión ferroviaria.

El 29 de agosto de 1857, el primer Ferrocarril del Oeste llegó a la estación La Floresta, que entonces funcionaba como punto final del recorrido. El viaje desde la antigua Estación del Parque duraba unos 30 minutos, frente a las casi dos horas que podía demandar el trayecto en galera.

Café en Floresta
Uno de los últimos bares antiguos que continúa en pie en toda la zona Foto: Instagram @rutadelastradiciones.arg

Con el tiempo, las quintas fueron loteadas, aparecieron nuevas viviendas y el barrio consolidó una identidad vinculada con el transporte y la vida de sus trabajadores.

Floresta también quedó asociada a otro hito porteño: allí nació la primera línea de colectivos, impulsada por Manuel Rosendo Pazos, que recorría la avenida Rivadavia desde Lacarra hasta Primera Junta. Así, la historia del barrio se escribió entre rieles, colectivos, comercios familiares y esquinas convertidas en puntos de encuentro.

Un refugio en medio del ruido de la avenida Alberdi

Mientras afuera los colectivos y automóviles producen un estruendo constante, dentro de La Estrella domina una tranquilidad difícil de encontrar en otros puntos de la ciudad. El bar funciona como un refugio urbano para tomar un café o almorzar sin apuro, aunque el descanso deba encajar en una jornada laboral.

Al mediodía, el salón se llena de trabajadores y comerciantes de la zona que llegan en busca de platos abundantes, comida casera y precios accesibles. Son los habitués, clientes que conocen la dinámica del lugar y regresan atraídos por algo que supera al menú: la familiaridad.

Café en Floresta
Café de 4 décadas en Floresta Foto: Instagram @rutadelastradiciones.arg

La ubicación sobre la avenida Juan Bautista Alberdi al 3200 está estrechamente ligada a esa identidad de bodegón sencillo, donde la comida tradicional y el trato cercano ocupan el centro de la experiencia.

Tres generaciones detrás del mostrador

La historia familiar comenzó con Juan, quien fundó el café en 1966. Hoy es su nieto, Roberto, quien sostiene el negocio y continúa un legado que ya atravesó tres generaciones.

Mantener La Estrella no consiste únicamente en abrir la persiana, preparar café y servir almuerzos. También implica conservar una forma de atención, un mobiliario, una cocina y una relación cotidiana con el barrio. Cada día abierto representa la continuidad de una historia iniciada hace seis décadas.

Sin embargo, el presente es difícil. La caída de la actividad y el menor movimiento fuera del horario laboral obligaron a reducir la atención. El bar abre solamente de lunes a viernes y cierra a las 16. Por las tardes y durante los fines de semana, la zona pierde circulación y mantener el local abierto deja de resultar rentable.

La situación refleja una realidad que atraviesa a numerosos comercios históricos: pueden conservar clientes fieles, identidad y reconocimiento barrial, pero aun así enfrentar costos y cambios de consumo que amenazan su continuidad.

El patrimonio cotidiano que puede desaparecer sin hacer ruido

La Estrella quizá no figure entre los cafés porteños más promocionados ni reciba contingentes de turistas. Su valor está en otra parte: en la rutina del trabajador que se sienta a comer, en el café servido detrás de una barra antigua y en la resistencia de una familia que se niega a bajar definitivamente la persiana.

La antigüedad, el diseño arquitectónico y la relevancia local pueden otorgarles un valor especial a los bares. La Estrella reúne varios atributos que explican por qué los vecinos la consideran parte del patrimonio barrial.

Café en Floresta
Desde 1966 abrió sus puertas el tradicional Café-Bar La Estrella Foto: Instagram @rutadelastradiciones.arg

En una ciudad donde los locales cambian de nombre, estética y propietarios a gran velocidad, este rincón de Floresta ofrece algo cada vez más escaso: autenticidad. No necesita simular el pasado porque forma parte de él.

Detrás de su fachada silenciosa, La Estrella sigue encendiendo las luces cada mañana. Mientras Roberto permanezca detrás del mostrador, la vieja esquina de Alberdi y Portela conservará una parte de aquella Buenos Aires de barras de madera, almuerzos de trabajadores y cafés sin apuro.

Porque algunos lugares no llaman la atención desde afuera, pero guardan en su interior la memoria completa de un barrio.

ConfiteríaFlorestaCiudad de Buenos AiresTurismo
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

Notas Más leídas

  1. Buscan voluntarios para trabajar en la Fiesta Nacional de la Flor:qué puestos necesitan y cómo enviar el CV

    Buscan voluntarios para trabajar en la Fiesta Nacional de la Flor: qué puestos necesitan y cómo enviar el CV

  2. Una experiencia única en el mundo para los amantes de los “michis”:abrió el Museo del Gato, con un domo de ronroneos y salas inmersivas

    Una experiencia única en el mundo para los amantes de los “michis”: abrió el Museo del Gato, con un domo de ronroneos y salas inmersivas

  3. Pizza al 50% y empanadas 3x2:locales porteños y claves para aprovechar las promociones sin sorpresas

    Pizza al 50% y empanadas 3x2: locales porteños y claves para aprovechar las promociones sin sorpresas

  4. Cuánto sale vacacionar en Aruba vs. Curazao:los precios de pasajes, alojamiento y comidas en los 2 nuevos destinos favoritos de los argentinos

    Cuánto sale vacacionar en Aruba vs. Curazao: los precios de pasajes, alojamiento y comidas en los 2 nuevos destinos favoritos de los argentinos

  5. Está en Colegiales, funciona en una pequeña casa y esconde uno de los mejores tiramisús de CABA

    Está en Colegiales, funciona en una pequeña casa y esconde uno de los mejores tiramisús de CABA
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Diputados acelera el debate por las deudas familiares y abre una nueva pulseada política

Diputados acelera el debate por las deudas familiares y abre una nueva pulseada política

Carlos Rottemberg cruzó a Milei y Caputo por el video de calle Corrientes que usaron para negar la caída del consumo:“Es una foto, no una película completa de la actividad”

Reclamo e indignación con Uruguay:presentaron a las Islas Malvinas con el nombre inglés en un stand británico

Denunciaron por “contrabando pesquero” a empresas que operan en el mar argentino con licencias británicas desde Malvinas

Economía

Más de 1.500 personas hicieron fila durante horas para competir por 14 empleos en Berazategui

Más de 1.500 personas hicieron fila durante horas para competir por 14 empleos en Berazategui

Paritaria bancaria:cuánto cobra un empleado inicial tras el nuevo aumento y cómo quedaron los salarios

Confirmado:embargarán todas las cuentas bancarias de quienes tengan deudas con ARCA, ARBA y AGIP en septiembre

ANSES confirmó cuándo cobran los jubilados en octubre 2026:todas las fechas por DNI

Internacionales

Los hutíes atacaron una base aérea de Arabia Saudita mientras ganan posiciones en el mar Rojo

Los hutíes atacaron una base aérea de Arabia Saudita mientras ganan posiciones en el mar Rojo

Escocia y el referéndum que hizo temblar al Reino Unido:la historia detrás de una independencia que todavía sigue abierta

El inesperado “efecto dominó” que desató la bandera por Malvinas en el Mundial:de sacudir a Londres a revivir una rebelión histórica

Actualización de la green card:el cambio del USCIS para migrantes que llegan a EE.UU. en 2026