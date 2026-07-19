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El emotivo posteo de Lionel Messi a horas de jugar la final del Mundial contra España: “Este grupo escribió historia”

El capitán dejó un emocionante mensaje a todo el plantel nacional. Junto a una foto grupal, el diez aseguró que ya son una “familia”.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Lionel Messi festeja la victoria al término del partido de semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante Inglaterra, celebrado en el Estadio Atlanta, en Atlanta, Estados Unidos, el 15 de julio de 2026.
Lionel Messi festeja la victoria al término del partido de semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante Inglaterra, celebrado en el Estadio Atlanta, en Atlanta, Estados Unidos, el 15 de julio de 2026. Foto: NA
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La Selección argentina y su capitán, Lionel Messi, tendrán una cita con la historia este domingo, cuando se enfrenten a partir de las 16 con España en la gran final del Mundial 2026.

La camada más ganadora de la Selección argentina tendrá un durísimo encuentro, en el que podría alcanzar varias marcas históricas, aunque no se le hará nada fácil ante una España que solo recibió un gol en lo que va del torneo.

Lionel Messi en Argentina vs Inglaterra, por la semifinal del Mundial 2026.
El emotivo posteo de Lionel Messi a horas de jugar la final del Mundial contra España: “Este grupo escribió historia” Foto: REUTERS

El partido será un encuentro especial ya que probablemente sea el último de Lionel Messi en una Copa del Mundo, es por ello que el capitán de la Selección dedicó un emotivo posteo en la previa del gran evento deportivo.

El posteo de Messi que emociona a un país

“Lo más lindo de todos estos años nunca fueron solamente los títulos, sino todo el camino. Compartir el día a día con este grupo, competir juntos, levantarnos en los momentos difíciles y disfrutar cada paso”, escribió en su cuenta de Instagram junto a una foto de toda la delegación completa en Estados Unidos.

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La foto que compartió Lionel Messi en la concentración de la Selección argentina antes de la final del Mundial 2026 ante España. Foto: Foto: Instagram / @leomessi

“Gracias a cada uno de mis compañeros, al cuerpo técnico y a todas las personas que trabajan todos los días para que esta Selección siga siendo una familia”, agregó.

“Pase lo que pase mañana, este grupo ya escribió una historia que nunca vamos a olvidar y que nadie podrá borrar. ¡Vamos Argentina!”, escribió.

Como no podía ser de otra manera, el posteo generó furor entre los hinchas que le dejaron sus mejores deseos para la final, aunque también hubo mezcla de nostalgia por este último encuentro mundialista.

Mundial 2026Selección ArgentinaSelección EspañaLionel MessiRedes Sociales
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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