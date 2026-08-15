Yvonne Harty, diseñadora: “Este es el color que conviene usar en el baño”. Foto: Gemini

Elegir el color de los muebles del baño puede parecer un detalle menor, pero según los especialistas, es una decisión clave que puede transformar por completo el ambiente.

En ese sentido, Yvonne Harty, fundadora y diseñadora principal de Harty Interiors, recomendó el roble blanco como la mejor alternativa para quienes buscan un baño cálido, moderno y duradero. Consultada por el sitio The Spruce, la especialista explicó por qué este tono es su favorito y qué ventajas ofrece frente a otras opciones.

Por qué el roble blanco es la elección de los expertos

Para Harty, el roble blanco es un color que funciona tanto en baños pequeños como grandes. “Aporta una calidez orgánica al espacio”, señaló la diseñadora, y remarcó que este material suma textura en un ambiente donde suelen predominar las superficies duras.

Además, el roble blanco tiene la ventaja de combinar con distintos estilos y materiales, lo que permite que el mueble se mantenga vigente aunque cambien las tendencias de decoración. Según la especialista, su aspecto natural ayuda a que el baño se sienta más acogedor y evita la necesidad de renovar los muebles cada vez que se modifica la moda.

“Aporta una calidez orgánica al espacio”, señaló la diseñadora. Foto: Gemini

Resistencia y versatilidad: las claves del éxito

La elección del roble blanco no responde solo a una cuestión estética. Según The Spruce, se trata de una madera dura reconocida por su resistencia, durabilidad y densidad, además de soportar bien la humedad, una característica fundamental para el baño.

Harty destacó que el roble blanco puede combinarse con diferentes terminaciones y materiales, lo que lo convierte en una opción versátil y práctica para cualquier tipo de baño.

Alternativas a los colores que pasan de moda

La nota de The Spruce consultó a tres diseñadoras sobre siete colores que consideran atemporales para muebles de baño. Además de Harty, participaron Kati Curtis y Terri Brien, quienes sumaron opciones como azul marino, gris carbón, blanco cálido, beige suave, verde y taupe.

Sin embargo, Harty se inclinó especialmente por el roble blanco y el gris carbón. Este último, según la diseñadora, logra “un equilibrio perfecto entre lo moderno y lo clásico” y aporta profundidad sin recargar el ambiente. Además, el gris carbón puede combinarse tanto con materiales cálidos como fríos y funciona bien con accesorios dorados, plateados o negros.