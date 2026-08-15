El Polaco Goyeneche y Platense: el amor calamar que emocionó al tango

Roberto Goyeneche Foto: Instagram @lapeliculadelpolaco

Roberto “El Polaco” Goyeneche fue mucho más que una voz irrepetible del tango argentino. Fue una forma de caminar Buenos Aires, de decir una palabra como si doliera y de mirar la vida con esa mezcla de barrio, noche y melancolía que lo volvió eterno. Pero detrás del mito, de los escenarios, de los discos y de las ovaciones, había una pasión que lo acompañó desde siempre: Platense.

El Polaco nació, creció y murió ligado a Saavedra, ese barrio donde el tango no se canta solamente: se respira. Allí también encontró otro amor definitivo, el del Club Atlético Platense, institución que marcó parte de su identidad y que lo tuvo como uno de sus hinchas más entrañables. La Secretaría de Cultura de la Nación lo recordó como una de las voces más porteñas del tango y destacó su vida rodeada por la música y por la pasión calamar.

De Saavedra al mundo, pero siempre con Platense en la cabeza

Goyeneche podía cantar en los escenarios más importantes, compartir historia con Aníbal Troilo o Astor Piazzolla, y aun así seguir siendo ese vecino que no se desprendía de sus calles. Su biografía está atravesada por trabajos de los que muchos artistas suelen despegarse cuando llega la fama: fue colectivero, taxista y mecánico antes de consagrarse como cantor. CMTV recuerda que trabajó en esos oficios y que en Saavedra conoció “al amor de su vida”, Platense.

Goyeneche y su amor por Platense. Video: @lacomuna12

Esa raíz explica por qué el vínculo entre el Polaco y el Calamar no fue una anécdota de color, sino una parte profunda de su personaje público. Goyeneche no era hincha para la foto: era hincha de verdad. De esos que preguntan por el resultado antes de preguntar por el clima, de esos que llevan el club en la voz aunque estén cantando otra cosa.

El viejo Platense, la cancha y el barrio que nunca soltó al Polaco

Para entender esa pasión hay que mirar también la historia de Platense. Fundado el 25 de mayo de 1905, el club construyó una identidad muy fuerte entre Núñez, Saavedra y Vicente López. Su histórica cancha de Manuela Pedraza y Crámer quedó grabada en varias generaciones de hinchas, incluso después del traslado del fútbol profesional al Estadio Ciudad de Vicente López.

Roberto Goyeneche Foto: Instagram @lapeliculadelpolaco

En esa geografía emocional se movía Goyeneche. El Polaco pertenecía a una Buenos Aires donde el club, el café, el colectivo, la esquina y el tango formaban parte de la misma conversación. Por eso, cuando se habla de su amor por Platense, no alcanza con decir que era “simpatizante”: era un símbolo popular de la identidad calamar.

La memoria de los hinchas todavía lo ubica cerca del alambrado, mezclado con la gente, mirando al Marrón como uno más. En 2024, durante la caravana por la vuelta al predio de Manuela Pedraza y Crámer, un hincha recordó haberlo visto de chico siguiendo los partidos y hasta se mandó a hacer una remera con su imagen y la leyenda “Yo te vi en el alambrado”.

La tribuna Roberto “Polaco” Goyeneche: cuando un club abraza a su ídolo

El homenaje más fuerte está en la cancha. En el Estadio Ciudad de Vicente López, la figura del Polaco vive en la tribuna Roberto Goyeneche, un gesto que resume mejor que cualquier discurso la unión entre el tango y el fútbol. No todos los clubes pueden decir que una de sus tribunas lleva el nombre de un cantor popular, y no todos los cantores pueden transformarse en tribuna.

La tribuna Roberto "Polaco" Goyeneche fue terminada en 1998, antes de esta última construcción allí se encontraba una tribuna tubular mucho más pequeña hecha de tablones de madera.. Foto: Platense

Ese detalle convierte a Platense en un caso especial dentro del fútbol argentino. Porque la hinchada no solo recuerda goles, ascensos o campañas: también levanta la memoria de un artista que llevó los colores marrón y blanco como una marca sentimental. La propia página calamar le dedicó homenajes y destacó su lugar como figura central de la bohemia porteña y del tango.

Troilo, Piazzolla, el tango y una camiseta marrón y blanca

La carrera de Goyeneche tuvo momentos enormes. En 1944 ganó un concurso para voces nuevas y comenzó su camino con la orquesta de Raúl Kaplún; en 1952 fue convocado por Horacio Salgán; y en 1956 se convirtió en cantor de la orquesta de Aníbal Troilo, con quien construiría una relación artística y afectiva inolvidable.

Roberto Goyeneche Foto: Instagram @lapeliculadelpolaco

Su forma de cantar cambió la historia del tango. El Polaco no solo interpretaba: parecía conversar con cada verso. Su fraseo, sus silencios, sus pausas y esa manera de estirar una palabra hasta que doliera lo hicieron único. La Secretaría de Cultura destacó que, sin haber estudiado música formalmente, logró integrarse a las grandes orquestas con sensibilidad natural y dejó versiones memorables de clásicos como “Sur”, “Naranjo en flor”, “Garúa” y “Balada para un loco”.

Pero mientras su nombre se volvía universal, Platense seguía siendo su barrio portátil. La camiseta era una patria chica. Una forma de no olvidarse de dónde venía.

El campeonato que muchos imaginaron con el Polaco en la tribuna

La historia reciente agregó una emoción inesperada. En 2025, Platense consiguió un logro histórico al consagrarse campeón del Torneo Apertura, un hito celebrado por los hinchas como una reparación sentimental después de décadas de resistencia. En Saavedra, los festejos incluyeron murales, pasacalles y menciones al Polaco, como si el cantor también hubiera estado empujando desde algún rincón invisible de la tribuna.

Ese tipo de homenajes explican por qué Goyeneche sigue vivo. No solo por sus canciones, sino porque pertenece a una memoria colectiva que mezcla cultura popular, fútbol, barrio y pertenencia.